Willian José aux journalistes: “Menteurs”

L’avant de 28 années a montré son malaise avec la presse avant la dernière formation du Société réelle à Zubieta. Tel que publié ces jours-ci, Willian José serait proche de Tottenham de Mourinho, c’est pourquoi il a demandé à ne pas être aligné en Coupe contre le Espanyol, quelque chose qu’Imanol Alguacil lui-même a confirmé.

“Enregistrez, enregistrez, puis dites des mensonges», A déclaré Willian José aux journalistes qui ont voyagé pour assister en plein air aux 15 premières minutes de la formation de la Royal Society. “Menteurs», Il leur a dit plus tard.

Imanol Sheriff sur la situation de Willian José

Avant son départ imminent de la boîte txuri-urdin, l’attaquant est resté hors de l’appel pour le match de Copa del Rey contre l’Espanyol. “Willian a demandé à rester jusqu’à ce que sa situation soit réglée et je n’ai pas hésité une minute à convoquer le joueur de la filiale Julen Lobete. Je suis fier d’appartenir à ce club et aussi aux joueurs que j’avais aujourd’hui», A expliqué Imanol Alguacil, technicien de l’équipe de San Sebastian, lors d’une conférence de presse.

Son départ ne s’étant pas matérialisé, Imanol n’exclut pas de l’avoir devant le Real Mallorca: «Il s’entraîne et très bien. Le jour dernier, j’ai respecté sa décision, a-t-il décidé, mais cette fois je vais décider. Qu’est-ce que je pensais que je voulais être annulé? Mauvais. Je me réfère au sport et c’est très bien, l’entraînement au niveau du reste. Je ne veux pas non plus lui donner plus d’importance. Aujourd’hui, Willian José et Januaj sont à nous. C’est un match très important et nous devons quand même le gagner. »