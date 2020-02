Willian José: Barcelone aurait pu conclure un accord préalable avec la Royal Society

L’équipe du Barça, qui a déjà soumis une offre pour l’attaquant de 28 années dans le marché d’hiver qui a été rejeté par le cadre txuri-urdín, il est revenu à la charge après avoir confirmé le retrait de J’ai tremblé. Il Barcelone aurait amélioré sa proposition en Willian José obtenir l’approbation du Société réelle.

Selon Tve, les deux clubs ont conclu un accord pour le transfert du Brésilien par 35 millions d’euros, la moitié de ce qui est contenu dans sa clause de résiliation. Barcelone aurait profité de la situation de Willian José dans la Royal Society, difficile après avoir tenté de forcer son transfert vers Tottenham par José Mourinho au cours du mois de janvier, pour obtenir ses services.

C’est quelque chose qui a déjà essayé de profiter de la Barcelone avant la fermeture du marché d’hiver, quand il a offert 23 millions d’euros, huit de plus que ceux offerts par Tottenham, pour Willian José. Cependant, Société réelle Il a fini par décliner cette proposition.

La Royal Society a exigé que Barcelone présente une bonne offre pour Willian José

Maintenant, la Royal Society était prête à négocier avec Barcelone pour Willian José. Cela a été révélé par son président, Jokin Aperribay, dans des déclarations dont nous avons fait écho dans OKDIARIO dans laquelle il a invité l’équipe du Barça à présenter une bonne offre pour le Brésilien: «Nous n’avons eu de conversation avec personne. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je l’ai lu, mais il est vrai que le marché a fermé. Je peux peu commenter. Willian José est un joueur qui a fait l’objet du désir de plusieurs équipes en hiver et Nous savons tous que Barcelone recherche un attaquant. Je ne sais pas s’ils vont nous appeler, mais ils ne l’ont pas encore fait. Il est un acteur important pour nous et sûr qu’il nous manquerait beaucoup. Il nous reste beaucoup de jeux et nous avons besoin de tout le monde. Sans doute Lorsqu’un joueur a une offre très importante, les clubs ne peuvent devenir propriétaires de l’avenir de personne. Vous devez parler, mais l’offre doit aussi être pour les clubs. Nous n’avions rien de concret au-delà des conversations. »