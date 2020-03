Wimbledon 2020 sera annulé en raison de la pandémie de coronavirus

Wimbledon n’aura pas lieu en 2020, selon les rapports. Les organisateurs devraient annoncer mercredi que l’événement a été annulé. Wimbledon devait commencer le 29 juin.

Le vice-président de la Fédération allemande de tennis, Dirk Hordorff, a confirmé la nouvelle à Sky Sports Allemagne, affirmant que l’annulation était “nécessaire dans la situation actuelle”.

Via The Guardian:

«Il est totalement irréaliste d’imaginer qu’avec les restrictions de voyage, nous avons actuellement un tournoi de tennis international où des centaines de milliers de personnes du monde entier voyageraient. C’est impensable. “

La décision interviendra dans le sillage du retour de l’Open de France, qui a repoussé le début de son tournoi du 18 mai au 20 septembre au grand dam des officiels et joueurs de tennis. L’Association Française de Tennis a été critiquée pour avoir pris une décision sans consulter les joueurs, ni avec l’ATP et la WTA. Le champion en titre de Roland-Garros Rafael Nadal a menacé de boycotter l’événement.

Le joueur de tennis canadien Vasek Popisil, qui siège également au conseil de la WTA, a déclaré au New York Times que le report était «fou».

«Ce sont des temps vraiment difficiles, des temps sans précédent, et cela va à l’encontre de l’idée même que la tournée fonctionne ensemble. Nous avons un calendrier. Nous avons des discussions et des négociations entre les Grands Chelems et l’ATP. … C’est juste un geste très égoïste. Ils font essentiellement un jeu de puissance en ce moment, et c’est assez arrogant. “

Wimbledon évitera une colère similaire, mais en perdant l’événement de tennis le plus prestigieux du monde. La nouvelle de son annulation est intervenue peu après le report officiel des Jeux olympiques jusqu’en 2021. Novak Djokovic et Simona Halep sont respectivement champions en titre des hommes et des femmes en titre de Wimbledon.