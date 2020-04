Wimbledon a payé une assurance pandémie pendant près de 20 ans. Maintenant, il obtient 141 millions de dollars

Une semaine après que les organisateurs de Wimbledon ont annulé le tournoi en raison de la pandémie de coronavirus, plus de détails ont émergé sur la façon dont une clause sur les maladies infectieuses dans sa police d’assurance aidera à compenser une perte de revenus estimée à environ 250 millions de livres sterling.

Wimbledon devrait recevoir environ 114 millions de livres sterling (141 millions de dollars) de la politique, selon Action Network, un chiffre conforme aux informations publiées par le Times la semaine dernière, qui estimait le paiement à plus de 100 millions de livres sterling.

“Nous avons la chance d’avoir l’assurance et ça aide”, a déclaré Richard Lewis, directeur général sortant de Wimbledon, dans une interview avec The Guardian. “Les assureurs, les courtiers et toutes les personnes impliquées ont été excellents avec lesquels travailler jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.”

Le All England Club aurait mis à jour sa police d’assurance de Wimbledon il y a des années pour inclure la clause sur les maladies infectieuses à la suite de l’épidémie mondiale de SRAS en 2002. Le sous-comité des risques et des finances du Club est chargé d’évaluer tous les risques potentiels pour le tournoi annuel, y compris les pandémies mondiales, les attaques terroristes et même la mort d’un monarque, ce qui plongerait le pays dans une période de deuil national.

Le British Open 2020 annulé récemment est également couvert par une assurance pandémie.

De Golf Digest:

Une partie de la raison pour laquelle le championnat est annulé plutôt que reporté comme le Masters and PGA Championship a à voir avec les assurances, selon une source. Semblable à Wimbledon, le R&A a une politique qui protège contre une pandémie mondiale, et une source a indiqué que l’Open devrait annuler avant une certaine date afin de percevoir sa prime d’assurance.

D’autres options ont été envisagées pour les versions réduites des deux tournois, mais ont finalement été rejetées en raison du nombre de membres du personnel requis pour y parvenir, même sans spectateurs.