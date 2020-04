Wimbledon est annulé par le coronavirus

Officiel: Wimbledon Il ne sera pas joué en 2020 en raison du coronavirus. La nouvelle était un secret de polichinelle et l’organisation a officialisé mercredi après-midi la suspension du tournoi qui devait avoir lieu en juillet. Ainsi, aucune date ne sera recherchée pour 2020. C’est la première fois que Wimbledon est annulée depuis la Première Guerre mondiale.

L’organisation du tournoi a déclaré dans un communiqué que: “Compte tenu de la probabilité que les mesures gouvernementales (dues au coronavirus) se poursuivent pendant plusieurs mois, nous devons agir de manière responsable pour protéger le grand nombre de personnes nécessaires à l’organisation du tournoi, tout en considérant que les personnes, fournitures et services légalement requis pour organiser le tournoi ne seront à aucun moment disponibles cet été ».

De cette façon, Wimbledon Ce sera le premier Grand Chelem à ne pas avoir lieu en e 2020 après que Roland Garros ait confirmé il y a quelques semaines son report à septembre prochain. De cette façon, et comme cela s’est produit pendant la Seconde Guerre mondiale, le tournoi qui devait se jouer du 29 juin au 12 juillet sur l’herbe de Londres, ne sera finalement pas joué.

La saison d’herbe entière est suspendue

Dans le même temps, les circuits professionnels ATP et WTA ont annoncé la suspension complète de toute la saison de gazon, ce qui dans la catégorie masculine implique les tournois de ‘s-Hertogenbosch, Stuttgart, Londres-Queen’s, Halle, Majorque et Eastbourne; et dans la catégorie des femmes, celles de «s-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlin, Eastbourne et Bad Homburg.

Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a souligné qu ‘”il n’y a pas d’autre choix”. «Nous avons pris cette décision en étroite collaboration avec nos membres et avec les autres instances dirigeantes du tennis. La santé et la sécurité restent la priorité absolue alors que nous sommes confrontés aux défis qui nous attendent en ces temps sans précédent et nous ferons de notre mieux pour que le circuit reprenne le plus tôt possible une fois qu’il est sûr de le faire “, a-t-il promis.

Dans le même esprit, le président de la WTA, Steve Simon, s’est exprimé. “Alors que nous partageons notre déception face à ce nouveau report de la saison, notre priorité reste de nous soutenir mutuellement pendant cette période sans précédent”, a-t-il déclaré.