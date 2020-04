Wimbledon Open annulé

▲ Des images comme celle ci-dessus ne seront pas vues cette année au All England Club, où se déroule le plus ancien tournoi de tennis. En cas d’annulation, Wimbledon dispose d’une assurance pandémie qui couvrira les pertes liées à la vente de billets et aux droits de télévision.

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. a10

Londres Pour la première fois dans son histoire de près d’un siècle et demi, le tournoi de Wimbledon a été annulé pour des raisons autres que la guerre, en raison du fait qu’en raison de la pandémie de coronavirus, l’édition de cette année du traditionnel concours d’herbe, troisième du circuit, n’aura pas lieu. du Grand Chelem.

Wimbledon a une assurance pandémie, qui couvrirait les pertes liées à la vente de billets et aux droits de télévision.

Le All England Club, le lieu où se déroule le tournoi, minimiserait avec cette politique les pertes d’un tournoi qui génère annuellement plus de 250 millions de livres (plus de 283 millions d’euros) de revenus.

Selon les médias britanniques, l’assurance couvrirait une grande partie des pertes pour permettre à l’événement de survivre à l’avenir et pour continuer la contribution que la foire apporte à la fédération anglaise de tennis.

La Grande-Bretagne étant confinée, le All England Club a annoncé sa décision de ne pas organiser le tournoi, ce qui n’est pas arrivé au plus ancien match du Grand Chelem de tennis en 75 ans.

Le tournoi de Wimbledon a été organisé pour la première fois en 1877 et a joué chaque année depuis lors, à quelques exceptions près: de 1915-18 pour la Première Guerre mondiale et de 1940-45 pour la Seconde Guerre mondiale.

Cela a tellement pesé dans nos esprits qu’il n’a été interrompu que par les deux guerres mondiales, a déclaré le directeur du club Ian Hewitt. Mais après un examen attentif de tous les scénarios, nous pensons que la bonne décision au milieu de cette crise mondiale a été d’annuler le championnat de cette année et de se concentrer sur la façon d’utiliser les ressources de Wimbledon pour aider notre communauté.

Le tournoi devait se jouer entre le 29 juin et le 12 juillet et a été reprogrammé pour avoir lieu entre le 28 juin et le 11 juillet 2021.

Roger Federer, huit fois champion de Wimbledon, a résumé le sentiment de nombreux joueurs de tennis, managers et fans en un seul mot sur Twitter: Dévasté.

Mercredi également, la Professional Tennis Association (ATP) et la Women’s Tennis Association (WTA) ont annoncé la suspension des tournois de tennis professionnels masculins et féminins jusqu’au 13 juillet au moins, éliminant ainsi la saison. de tennis sur l’herbe. L’activité tennis avait été suspendue jusqu’au 7 juin.

Cela s’ajoute à une longue liste de compétitions sportives qui ont dû être annulées entièrement en 2020 face à l’épidémie de Covid-19.

Le tournoi de Wimbledon est la première grande date du tennis qui est complètement exclue de l’agenda de cette année par le coronavirus. Le début de l’Open de France a été reporté, de fin mai à fin septembre.

À l’heure actuelle, l’Open des États-Unis est toujours debout, à jouer à New York du 31 août au 13 septembre.

Quelques instants après l’annonce de Wimbledon, la United States Tennis Association a publié une déclaration notant qu’elle maintenait toujours son intention d’accueillir l’US Open dans les délais, du 31 août au 13 septembre, à New York.

Pour l’instant, l’Open de France devrait commencer six jours après la finale masculine à Flushing Meadows, où un complexe de cour intérieure fonctionne désormais comme un hôpital temporaire de 350 lits et le stade Louis Armstrong est utilisé pour préparer 25 000 repas pour journée pour les patients, les travailleurs, les bénévoles et les écoliers de la ville.

L’annulation de Wimbledon implique que Novak Djokovic et Simona Halep ne pourront pas défendre les titres qu’ils ont remportés en 2019.

Cela prive également Federer de l’une de ses meilleures opportunités restantes pour essayer d’augmenter sa collection de 20 titres du Grand Chelem, qui comprend un chiffre record de huit à Wimbledon. Federer a perdu la finale de l’an dernier face à Djokovic, défini lors d’un bris d’égalité au cinquième set après que la star suisse ait laissé échapper quelques balles de championnat.

Federer, qui aura 39 ans en août, se remet actuellement d’une opération au genou et visait à réapparaître sur le circuit pour la saison de gazon.

