Wllian José présente ses excuses de pardon aux fans de la Royal Society

Quelques heures après que la Real Sociedad a annoncé que l’attaquant continuerait dans l’équipe, l’équipe de Txuri-Urdin a diffusé une vidéo du footballeur brésilien demandant pardon. Willian José a été très près de quitter à Tottenham sur le marché d’hiver, à tel point qu’il a lui-même demandé à Imanol Alguacil de ne pas le convoquer en attendant la fin de son transfert, ce qui n’est finalement pas arrivé.

“Je m’excuse auprès des fans pour tout ce qui s’est passé ces derniers jours. Beaucoup de choses se sont produites et je dois juste m’excuser auprès des fans, de mes coéquipiers et de mon entraîneur qui m’ont toujours soutenu », a déclaré l’attaquant. Faisant allusion à sa signature frustrée par Tottenham, Willian José a ajouté: «J’ai vu que c’était une très bonne opportunité pour moi. Sortez d’ici pour jouer en Ligue des champions, en équipe de Premier League et je n’ai pas réussi. Mais je suis très content ici. Je dis toujours que je suis très reconnaissant à la Royal Society pour tout ce qu’elle a donné pour moi et pour tout ce qu’elle a choisi.. Maintenant, je dois juste continuer à travailler comme je le fais depuis deux semaines pour obtenir mon espace. »

Will @ willianjose19 ➡️ https://t.co/6wTcbhCt3k#AurreraReala pic.twitter.com/hD7YWVfEGR

– Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 31 janvier 2020

La Royal Society avait annoncé que Willian José resterait dans l’équipe

“En ce dernier jour de marché, des travaux sont en cours pour fermer la sortie du club de Rubén Pardo. Dans le marché d’hiver, il n’y aura plus de mouvements dans le modèle actuel. L’enthousiasme et l’ambition pour le reste de la saison sont maximaux et cela nous amène à rechercher la stabilité de ce modèle jusqu’à la fin de la saison », a déclaré l’équipe de Saint-Sébastien sur son compte Twitter, fermant ainsi la porte à Willian José.

ℹ️ L’enthousiasme et l’ambition dans le reste de la saison sont maximaux et cela nous amène à rechercher la stabilité de ce modèle jusqu’à la fin de la saison # AurreraReala

– Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 31 janvier 2020