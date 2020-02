WNBA Free Agency 2020: gagnants et perdants alors que le mouvement des joueurs se réchauffe

La période d’agence gratuite de la WNBA 2020 est sur le point de démarrer car plusieurs étoiles sont déjà en mouvement quelques heures seulement après la levée du moratoire de 10 jours de la ligue. Ce n’est pas normal pour le W. La ligue ne voit généralement pas de mouvement de grande envergure pendant l’intersaison. Mais la convention collective nouvellement signée a insufflé un peu de vie au temps d’interruption long et généralement sans incident de la WNBA.

La période d’agence libre en 2020 est unique à toutes les parties concernées. C’est une expérience d’apprentissage pour les joueurs, les agents et les équipes maintenant que la ligue offre un salaire maximum qui est près de 100000 $ de plus qu’il y a un an pour les meilleurs joueurs, et a augmenté les salaires minimums pour les recrues et les vétérinaires bas de gamme. Le plafond salarial a également augmenté de plus de 30%. En l’absence de précédent sur la valeur d’un joueur dans n’importe quel scénario, toutes les parties étudient les unes les autres pour évaluer la valeur d’un joueur.

Mais deux jours plus tard, la ligue s’est mise au travail. Voici qui est sorti en tête.

Gagnants

Connecticut Sun

Le Sun a fait le plus gros mouvement d’agence libre en échangeant trois choix de première ronde (n ° 7 et n ° 10 dans le projet de cette année, et leur choix de 2021) pour la star de Phoenix Mercury, DeWanna Bonner. Ils ont également re-signé Jonquel Jones, l’un des meilleurs joueurs du monde, pour un contrat de deux ans, par Winsidr.

Le Connecticut a laissé Layshia Clarendon marcher, a échangé l’attaquant de banc Morgan Tuck et pourrait perdre l’attaquante de départ Shekinna Stricklen en libre arbitre. Ils ont également payé un prix élevé pour débarquer Bonner (bien que cela la maintienne sous contrat pour une autre année que s’ils la signaient en tant qu’agent libre sans restriction.) Mais si l’équipe re-signe l’agent libre restreint Courtney Williams, ils pourraient être les équipe à battre dans le W.

Los Angeles Sparks

Un autre des plus grands gagnants de l’agence libre est le LA Sparks, qui a signé la garde de la star Kristi Toliver et a recruté une de leurs meilleures perspectives, Kalani Brown, pour une joueuse complémentaire gagnante, Brittney Sykes, du Atlanta Dream. L’équipe a également acquis Marie Gulich dans le cadre de l’opération.

En quelques heures, LA a résolu ses deux plus gros problèmes qui en ont fait l’une des plus grandes déceptions de 2019: la manipulation du ballon derrière Chelsea Gray et l’espacement au sol. Toliver est un tireur à trois points à 36%, et Sykes est un gardien off-ball tranchant. Les Sparks sont en lice pour le championnat en se basant uniquement sur ses mouvements du jour 1.

Kalani Brown

Brown a été échangé au Atlanta Dream, et elle devrait être ravie. Le choix n ° 7 lors du repêchage de l’année dernière n’a duré en moyenne que 14 minutes par match en 2019 (cinq points, quatre rebonds et un bloc), enterré derrière un essaim de gros Sparks. Une nouvelle maison devrait lui convenir. La grosse 6’7 a un talent naturel autour de la jante et pourrait doubler son temps au sol dans la reconstruction d’Atlanta.

Las Vegas Aces (peut être)

Les As ont réussi l’une des plus grandes signatures de la journée lorsqu’ils ont décroché Angel McCoughtry, quintuple étoile et double championne de la notation, pour un contrat de deux ans valant son salaire maximum, par Winsidr. McCoughtry est un marqueur mortel qui pourrait faire une équipe déjà effrayante à Vegas qui comprend Liz Cambage, A’ja Wilson, Kelsey Plum et Kayla McBride, beaucoup plus effrayantes.

Le mot clé est cependant possible. McCoughtry a raté la fin de la saison 2018 et toute la saison 2019 avec une ACL déchirée, bien qu’elle soit revenue jouer avec Team USA lors de sa tournée d’expositions et a joué à l’étranger pour le club russe Dynamo Kursk. La santé de McCoughtry est loin d’être garantie.

Sa forme, sur le papier, est également curieuse. McCoughtry est connu comme une aile tranchante qui travaille dans le milieu de gamme. Elle est simplement une tireuse à trois points en carrière à 29%. Vegas a déjà eu des problèmes pour espacer ses deux gros, Wilson et Cambage, en bas. La signature de McCoughtry devrait motiver les fans d’Aces à être excités, mais il est certain que cette unité peut fonctionner ensemble.

Sabrina Ionescu

Le New York Liberty devrait prendre le meilleur meneur de tous les temps de l’Oregon, Ionescu, avec le premier choix au repêchage d’avril. New York regorge de talents au poste de garde, notamment la star de Kia Nurse et le choix n ° 2 de l’année dernière, Asia Durr. Mais le groupe inexpérimenté est âgé de 23 ans ou moins.

C’est probablement la raison pour laquelle le Liberty a signé lundi 28 ans un vétérinaire de 28 ans et la star de Layshia Clarendon. Clarendon a manqué la majeure partie de la saison dernière à une blessure à la cheville, mais le remplaçant expérimenté devrait jouer des minutes clés sur le banc et encadrer l’une des franchises en reconstruction rapide de la ligue.

WNBA

Les premières heures de l’intersaison de la WNBA étaient divertissantes. McCoughtry a été ajouté à une équipe Aces déjà chargée (et quelque peu méprisée), Bonner a été échangé au Sun et Toliver aidera l’un des plus grands marchés de la ligue. Les fans s’amusent en février, et c’est tellement important pour susciter l’intérêt pour le W. Il y a une longue sécheresse entre la fin de la saison en octobre et le début en avril.

Les perdants

Mystics

Perdre Toliver va mal piquer pour le champion en titre Washington Mystics. Toliver a récolté en moyenne 13 points par match sur 36% de tirs à trois points en tant que gardien le plus âgé de la zone arrière profonde de l’équipe. D.C.a joué sans sa dernière saison, remportant 12 de ses 14 matchs, mais cela s’est également produit dans le tronçon d’Elena Delle Donne jouant l’une des meilleures saisons de l’histoire de la WNBA. Il lui sera difficile de reproduire ces chiffres.

L’entraîneur-chef Mike Thibault a déclaré qu’il croyait que l’équipe allait signer à nouveau les agents libres Emma Meesseman et Delle Donne, selon Ava Wallace du Washington Post, ce qui est une grande nouvelle. Et D.C. a encore le temps d’ajouter à sa liste. Mais sans Toliver, les Las Vegas Aces, Seattle Storm, Los Angeles Sparks et Connecticut Sun comblent l’écart entre l’une des meilleures équipes de la ligue et le reste du peloton.