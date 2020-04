WNBA mock draft 2020: ce qui se passe après le commerce de Tina Charles

Le tableau de bord de la WNBA 2020 est très différent de celui de mercredi matin, lorsqu’un échange de trois équipes a envoyé l’ancien MVP Tina Charles au champion en titre Washington Mystics et deux choix de première ronde au New York Liberty. Vous pouvez lire ici une ventilation complète du vol total de Washington.

Passons directement à un nouveau projet de simulation.

1. New York Liberty – Sabrina Ionescu, G, Oregon

Vous en avez probablement entendu parler. Elle va aller n ° 1. Réservez-le.

2. Dallas Wings – Satou Sabally, F, Oregon

La deuxième meilleure joueuse du repêchage après Ionescu, Sabally est une joueuse qui change la donne immédiatement et dont la polyvalence à l’avant pourrait faire d’elle une all-star perpétuelle, puis d’autres.

3. Indiana Fever – Chennedy Carter, G, Texas A&M

La fièvre a des besoins à tous les niveaux, et Carter peut être le joueur avec le plafond le plus élevé après Ionescu et Sabally. Indiana pourrait jouer Kelsey Mitchell au point maintenant, mais en fin de compte, elle est probablement mieux adaptée aux deux à côté d’un autre gardien qui peut attirer l’attention et jouer. C’est Carter.

4. Atlanta Dream – Lauren Cox, F, Baylor

Cox est une solide attaquante de 6’4 qui est une bonne marqueuse en bas, mais qui apportera le plus de valeur à sa nouvelle équipe en tant que défenseur. Atlanta a beaucoup de nouvelles pièces (Courtney Williams, Shekinna Stricklen, Glory Johnson, Kalani Brown), et beaucoup à comprendre, mais Cox jouerait immédiatement dans cette rotation. C’est un vol de l’avoir si tard.

5. Dallas Wings – Ty Harris, G, Caroline du Sud

Harris est probablement le prochain meilleur gardien après Ionescu et Carter, et Dallas a tellement de besoins qu’il pourrait aussi bien prendre le meilleur joueur disponible ici. Elle est grande, forte et facilite. Chaque joueur devrait vouloir partager la parole avec Harris.

6. Lynx du Minnesota – Bella Alarie, F, Princeton

Le Lynx a besoin d’un meneur et pourrait prendre Crystal Dangerfield ici, mais il pourrait choisir de prendre le meilleur joueur disponible à la place, quelle que soit sa position, et espérer que Dangerfield passera au deuxième tour. Alarie pourrait avoir le plafond le plus élevé des joueurs restants comme un attaquant de 6’4 qui peut étirer le sol et tirer.

7. Dallas Wings – Megan Walker, F, UConn

Il y a beaucoup à aimer chez 6’1 Walker, un junior de UConn qui sort tôt. C’est une excellente tireuse et une bonne défenseure. Il y a des questions si son jeu se traduira au niveau suivant car on lui demande de créer plus de looks pour elle-même, mais si elle rassemble les pièces, elle peut être un solide démarreur un jour.

8. Chicago Sky – Te’a Cooper, G, Baylor

Un tireur! Le Sky n’a pas de besoins criants, mais le tournage est une prime à côté de Diamond DeShields et Courtney Vandersloot.

9. New York Liberty – Ruthy Hebard, F, Oregon

La combinaison Ionescu-Hebard fonctionnait à l’Oregon, alors pourquoi pas dans la WNBA? C’est peut-être le meilleur choix que le Liberty reçoive du commerce de Tina Charles, alors pourquoi ne pas l’utiliser sur quelqu’un qui a une chimie préexistante avec le meneur du futur et espère que cela lancera la reconstruction?

10. Phoenix Mercury – Mikiah Herbert Harrigan, F, Caroline du Sud

Un attaquant de grande taille, qui marque des points, est exactement le genre de joueur de rôle dont Phoenix a besoin à côté des nouveaux grands trois de Diana Taurasi, Brittney Griner et Skylar Diggins-Smith. Herbert Harrigan a joué au plus haut niveau pour la meilleure équipe universitaire du pays, elle peut donc jouer dans le W maintenant.

11. Seattle Storm – Kitijah Laksa, G, Lettonie

La rotation du Storm est pratiquement définie, et il y a de fortes chances que si l’équipe garde ce choix, elle l’utilisera sur quelqu’un qui peut être conservé à l’étranger. Laksa a joué trois saisons complètes dans le sud de la Floride avant de se blesser au genou en 2019, puis a choisi de devenir pro en Lettonie. À son apogée à l’USF, elle a marqué 21 points par match sur 38% de tirs à trois points. Elle n’a que 23 ans. Peut-être que le Storm peut la convaincre d’attendre un an ou deux.

12. New York Liberty – Beatrice Mompremier, C, Miami

Avec son troisième choix au premier tour, New York devrait tenter sa chance sur Mompremier, si elle est là. Elle a beaucoup à améliorer, mais la Liberty peut prendre son temps avec le grand 6’7 qui montre une meilleure touche de tir chaque année.