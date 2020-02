Wolverhampton – Espanyol: Jota danse à Espanyol

Ce n’est pas encore officiel, mais le Espanyol C’est en dehors de l’Europe. L’équipe de perruches est tombée battue contre Wolverhampton dans un duel au cours duquel elle a subi plus de punitions qu’elle ne le méritait. Jota a avancé à celles de Nuno en première mi-temps, et lorsque l’équipe de perruches s’est améliorée, la phrase est venue dans les bottes de Neves et Jota lui-même, qui a marqué deux autres.

En pleine lutte pour la permanence dans la Ligue de Santander, l’Espanyol a été présenté avec des rotations dans la 16e de Ligue Europa dans le but de prendre un coup de pied moral qui servirait de stimulant pour la compétition nationale. Mais pas pour ceux-là. Le premier coup est arrivé au quart d’heure quand Diogo Jota Il a riveté une balle au filet à la sortie d’un corner. Le premier sur le front. Peu après, Adama Traoré pourrait étendre la distance mais Andres a évité la seconde.

Tout indiquait le drame mais l’Espanyol fut recomposé et devint propriétaire du ballon. Ce domaine a été traduit en une occasion claire après une erreur de Rui Patricio dans laquelle Ferreyra Il avait un ballon de but qui s’est terminé avec le gardien portugais qui a sorti une main miraculeuse. Cet objectif valait de l’or. En l’absence de cinq minutes de repos, Didac Il a également obligé les Portugais à couper un ballon après une tête à la sortie d’une faute. Espanyol montrait son visage et même Ferreyra a réclamé une pénalité dans la remise après un coup de pouce de Matt Doherty.

Après avoir traversé les vestiaires, Wu Lei Il était sur le point de faire le tirage au sort après une tête qui léchait le bâton. Il semblait que le match était serré, mais non. Quand l’Espanyol allait mieux, le deuxième des loups est venu après un bon droit de Neves de l’extérieur de la zone. Loin de tuer la perruche, le but portugais n’a pas changé le plan de l’équipe Abelard qu’à la minute où il avait à nouveau une chance claire dans la tête de Wu Lei. Il semblait que l’égalité était sur la bonne voie pour l’équipe anglaise, mais l’Espanyol a quelque peu tout changé.

Il lui restait une demi-heure et Espanyol était voué à l’excellence pour rester en vie en Europe. Victor Gomez Il a également essayé, mais son tir a explosé. L’équipe de perruche est allée avec tout et cela allait être une grande porte ou une infirmerie. Et encore une fois, quand l’Espanyol était meilleur, Diogo Jota a fait le troisième de Wolverhampton. Cela a tué une perruche qui ne méritait pas une punition aussi sévère. Mais cela pourrait être pire. Pedro Neto s’est écrasé une balle dans le bâton dans ce qui pourrait être le quatrième et en l’absence de dix minutes Diogo Jota a consommé la salle. Ce n’est pas officiel, mais Espanyol est en dehors de l’Europe.