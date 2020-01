“Wow, quel talent” – l’adolescent de Liverpool, Harvey Elliott, devrait jouer pour l’Angleterre après une performance “exceptionnelle” contre Everton

La starlette de Liverpool Harvey Elliott a été pressenti pour un grand avenir dans l’équipe d’Angleterre après sa performance “exceptionnelle” en FA Cup contre Everton.

Le milieu de terrain de 16 ans a commencé le derby dimanche dans le Mereyside comme l’un des neuf changements que Jurgen Klopp a apportés à son équipe pour le match de troisième tour à Anfield.

Et tandis que son compatriote adolescent Curtis Jones a obtenu le but gagnant avec une frappe à longue portée sensationnelle, Elliott a impressionné par un affichage mature contre les Toffees alors que les jeunes Reds ont manqué 1-0.

“C’est un talent exceptionnel, absolument, et c’est aussi un enfant sympa” – Jurgen Klopp sur Harvey Elliott, 16 ans

Le jeune ne jouait que ses cinquièmes matchs avec les Reds depuis son arrivée de Fulham cet été, ayant choisi de déménager à Anfield malgré l’intérêt manifesté par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Mais il a déjà montré des signes de sa grande promesse, et le spécialiste de talkSPORT Simon Jordan a salué Elloitt comme un énorme talent et attend de grandes choses de lui à l’avenir.

“Je suis un grand fan des jeunes joueurs anglais qui se présentent”, a déclaré l’ancien propriétaire de Crystal Palace lors de l’émission White and Sawyer de mardi.

«C’est l’une des choses que j’ai passées autant de temps au Palace à essayer de faire passer des joueurs comme Wilfried Zaha, Nathaniel Clyne et Victor Moses [into the first team].

“J’ai regardé Harvey Elliot jouer pour Liverpool l’autre jour et j’ai pensé:” Wow, c’est un joueur “.

«Quand vous voyez un jeune de 16 ans entrer dans un environnement comme un derby du Merseyside, et qu’il arrive dans une équipe de Liverpool qui joue avec un tel style, panache et ferveur mais qui entre dans un XI de fortune et qui fait une impression sur le jeu comme il l’a fait, je l’ai regardé et je me suis dit: “Il va jouer pour l’Angleterre”.

Harvey Elliott a été félicité pour son affichage mature et habile lors de la victoire de Liverpool en FA Cup contre Everton

«Aller devant les fans de Liverpool et jouer comme il l’a fait – ce garçon ressemble à un vrai joueur pour moi.

«Les gens parlent parfois du développement des joueurs anglais et du manque de capacité technique, mais ensuite vous avez des joueurs comme Phil Foden à Manchester City, et ce que j’ai vu de Harvey Elliot pour Liverpool était exceptionnel.

«C’est un joueur exceptionnel. Un vrai talent. “

