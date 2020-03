WrestleMania 36 est divisé en un spectacle de deux jours organisé par Gronk

WrestleMania est le plus grand événement du calendrier de la lutte, et la WWE regorge généralement de stades de football avec plus de 70000 personnes pour regarder un épisode de 7 heures pay-per-view mettant en vedette presque toutes les étoiles de la liste. L’épidémie de coronavirus a forcé la WWE à modifier radicalement ses plans et à déplacer WrestleMania 36 du Raymond James Stadium à Tampa et dans son Performance Center à Orlando, où l’émission se déroulera sans aucun fan.

Mercredi, la WWE a fait encore quelques annonces importantes. Pour la toute première fois, WrestleMania sera divisé en un événement de deux jours, avec des matchs qui auront lieu le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril. L’événement sera organisé par l’ancienne star des Patriots Rob Gronkowski, qui était sur le point de finaliser un accord avec la WWE au début du mois. Gronkowski fera sa première apparition depuis son apparition à WrestleMania 33 lors de l’épisode de SmackDown de vendredi soir, qui se déroule également au Performance Center.

Le passage à un WrestleMania de deux nuits est logique pour plusieurs raisons. L’une des plus grandes critiques de l’événement de signature de la WWE est qu’il est tout simplement trop long. Les émissions de lancement de WrestleMania commencent généralement dans l’après-midi, et il n’est pas rare que l’ensemble de l’émission dure bien plus de six heures. C’est beaucoup de temps pour demander même à un fan inconditionnel de s’asseoir sans interruption – mais même avec le temps d’exécution prolongé, certains matchs parviennent toujours à se sentir précipités.

En divisant WrestleMania en ce qui sera probablement une paire d’émissions de plus de 3 heures, la WWE rend l’événement un peu plus accessible et devrait, en théorie, permettre à chaque affrontement sur la carte de fonctionner aussi longtemps qu’il en a vraiment besoin. . En l’absence d’autres sports au cours des prochaines semaines, la WWE est également en mesure de posséder un week-end entier en déplaçant la moitié de WrestleMania vers samedi.

