WrestleMania 36: La deuxième nuit explose avec des changements de titre et Otis prend sa fille

La deuxième nuit de WrestleMania 36 a eu lieu dimanche.

L’événement s’est déroulé à huis clos au Performance Center de l’entreprise en Floride en raison de la pandémie de coronavirus.

C’est la première fois que le plus grand spectacle de la WWE de l’année est divisé en deux soirées.

Voici un aperçu de ce qui s’est passé lors des huit deuxièmes matchs prévus pour le week-end.

Charlotte Flair a battu Rhea Ripley pour remporter le championnat féminin NXT

Comment le match a été remporté Après un match physique, qui a duré un peu plus de 20 minutes, Flair a fait sortir Ripley avec le verrou de soumission du chiffre quatre.

Sujet de discussion Ce fut une nuit historique pour NXT. C’était la première fois qu’un titre de la marque était défendu sur une carte WrestleMania et souligne à quel point la WWE est sérieuse à le pousser, et leur duel du mercredi soir avec AEW.

Le grand gagnant Flair a rappelé à tout le monde qu’elle était sans doute le meilleur talent féminin de la WWE en ce moment.

Elle a produit une autre excellente performance WrestleMania, pleine de charisme et de physique.

Le point bas C’est une honte que Ripley ait dû perdre, compte tenu de sa solide course depuis qu’elle est passée régulièrement en compétition aux États-Unis depuis NXT UK à l’été 2019.

Cela ressemble au début d’une querelle plutôt qu’à un point culminant, il est donc encore temps pour Ripley de se tenir debout dans cette rivalité.

Verdict Un match d’ouverture solide pour la deuxième nuit. Ripley souligne sa promesse pour l’avenir tandis que Flair ajoute une autre soirée mémorable à sa carrière déjà réussie.

Aleister Black bat Bobby Lashley

Comment le match a été remporté Lashley était dans l’ascendant, mais a été distrait par la tentative de sa femme à l’écran Lana de lui donner des conseils, permettant à Black de capitaliser et de gagner avec le coup de pied de Black Mass.

Sujet de discussion Les premières graines d’une scission entre Lashley et Lana, le premier blâmant clairement sa «femme» pour la défaite d’après-match à en juger par l’expression malheureuse sur son visage.

Le grand gagnant C’était un match à jeter, sans construction, mais les Noirs devraient être encouragés par le fait que la WWE semble déterminée à le garder fort et à le réserver comme une force avec laquelle il faut compter.

Le point bas Jusqu’où Lashley est tombé. Il était considéré comme un futur adversaire honorable pour Brock Lesnar en 2018 quand il est revenu à la WWE, mais maintenant, même dans une querelle de cartes moyennes, cela semble un peu difficile pour un homme sans élan.

Verdict Court à sept minutes, mais a fait son travail pour donner une belle apparence à Black.

Otis a effectué le tombé sur Dolph Ziggler

Comment le match a été remporté Ziggler, avec Sonya Deville au bord du ring, était en charge avant le départ d’une Mandy Rose en colère.

Elle a attaqué Deville, vengeance pour avoir découvert sur SmackDown que son partenaire d’équipe avait manipulé des choses pour gâcher son rendez-vous avec Valentin avec Otis.

Elle a ensuite soufflé Ziggler, préparant Otis à le coincer après avoir heurté la chenille. Après le match, les deux s’embrassèrent pour payer une romance qui s’est construite au cours des quatre derniers mois.

Sujet de discussion La scission de Rose et Deville en tant que partenaires de tag. Il avait été laissé entendre pendant un certain temps, mais maintenant la gâchette a été tirée. Il sera fascinant de voir comment ils se comportent en tant que célibataires, une fois que leur inévitable querelle se produit.

Le grand gagnant Otis a été l’une des stars de la WWE et bien que cela aurait été mieux avec une foule en direct, le faire prévaloir et obtenir la fille en termes de scénario, est un grand coup de pouce pour lui.

Le point bas Ce moment où Otis et Rose se sont rencontrés avait duré quatre mois et c’était dommage qu’il n’y ait pas de foule pour vendre l’énormité du moment.

Verdict Une fin heureuse pour l’un des principaux programmes de SmackDown ces derniers temps, et le potentiel de plaisir dans les mois à venir avec l’association improbable d’Otis et de Rose est élevé.

Edge a vaincu Randy Orton dans un match Last Man Standing

Comment le match a été remporté Après un long match, qui a duré 36 minutes et a vu les deux hommes se battre autour du Performance Center, Edge s’est tenu debout comme après avoir abattu Orton avec un étranglement, puis a frappé un Conchairto sur son adversaire pour s’assurer qu’il ne pourrait pas atteindre le compte de 10.

Sujet de discussion Edge a fait preuve d’une endurance remarquable, pour son premier match en neuf ans, et ce fut un excellent retour à l’action pour le champion du monde à 11 reprises.

Le grand gagnant Les deux hommes sont intervenus ici. Orton était le talon vicieux, tandis que Edge était le visage héroïque, à la recherche de vengeance, et ils ont bien joué leurs rôles respectifs et avec une émotion crédible.

Le point bas C’était trop long. Sans foule pour vendre le drame, et certains passages à tabac sur scène étant répétitifs, cela aurait pu être réduit de 15 minutes.

Verdict Un beau retour pour Edge. Aller si longtemps, sans foule pour rebondir, était mal avisé, mais une belle histoire de vengeance arrive à une conclusion satisfaisante.

Rob Gronkowski est le nouveau champion WWE 24/7

Qu’est-il arrivé: Un bref intermède a vu Mojo Rawley, qui avait remporté le titre 24/7 contre R-Truth samedi, être poursuivi sur le ring par d’autres talents de la WWE.

Gronkowski a sauté de sa position d’hébergement sur les autres superstars et a épinglé Rawley.

Un résultat surprenant pour l’ancienne star de la NFL, habituée à remporter des Super Bowls avec les New England Patriots

The Street Profits a conservé les titres Raw Tag Team contre Angel Garza et Austin Theory

Comment le match a été remporté Montez Ford a obtenu la broche sur Austin Theory avec un tremplin de grenouilles pour assurer une défense du titre réussie pour les champions.

Sujet de discussion L’absence du champion des États-Unis, Andrade, qui a été blessé, a conduit à ce que ce match soit organisé à la dernière minute, il n’est donc pas surprenant que ce soit l’un des matchs les plus courts du week-end.

Le grand gagnant Les Street Profits ont beaucoup de potentiel pour devenir l’une des plus grandes équipes de tag de la WWE et les faire passer ici avec emphase l’ont souligné.

Le point bas Cela manquait de drame en raison du fait que les circonstances du match signifiaient qu’il n’y avait pas de build et donc peu de chances de changer de titre.

Verdict Un match peu probable à vivre dans la mémoire mais la bonne équipe est passée.

Bayley a conservé le championnat féminin de SmackDown dans un match à cinq contre la défaite contre Lacey Evans, Sasha Banks, Naomi et Tamina

Comment le match a été remporté Après l’élimination de Tamina, Naomi et Banks, c’était à Bayley et Evans.

Mais Banks est revenu pour attaquer Evans par derrière et cela a permis à Bayley de récupérer le pin.

Sujet de discussion Ce fut autant un angle mettant en place la querelle inévitable entre Bayley et Banks.

Les deux amis ont travaillé en étroite collaboration pendant une grande partie des procédures, mais une mauvaise communication a provoqué l’élimination de Banks, aux mains d’Evans.

Mais elle est revenue pour aider la championne et a remis la ceinture à son après-match. Cependant, l’expression des deux femmes a laissé entendre qu’il y a beaucoup plus à venir dans cette histoire, d’autant plus que Banks a regardé à plusieurs reprises le titre.

Le grand gagnant Les cinq femmes ont eu le temps de briller. Tamina a été obligée de paraître forte car il a fallu que ses quatre rivales frappent leurs finisseurs pour la rabaisser, tandis qu’Evans était en charge avant que Banks ne revienne pour la distraire.

Le point bas Aucun. Une action solide, n’a pas dépassé son accueil et a développé Bayley v Sasha Banks comme programme principal sur SmackDown à l’avenir.

Verdict Les matchs multi-lutteurs à WrestleMania peuvent parfois être gênants. Mais c’était bien et a atteint ses objectifs.

Bray Wyatt a battu John Cena dans un match FireFly Fun House

Comment le match a été remporté Ce n’était pas vraiment un match, plutôt une série de sketchs alors que Wyatt cherchait à jouer à des jeux d’esprit avec Cena. Avec son adversaire distrait, le personnage de Wyatt The Fiend est apparu et a mis le champion à 16 reprises avec la griffe mandibule.

Sujet de discussion La WWE en a profité, sans public, pour faire quelque chose de très différent.

Comme lors du match de Boneyard samedi, c’était la WWE qui essayait quelque chose de nouveau et c’était en fait Wyatt décomposant Cena psychologiquement alors qu’ils revisitaient certains de ses nombreux hauts et bas de carrière ainsi que celui de la lutte d’antan avec des rappels nostalgiques de la WWE et de la WCW.

Le grand gagnant Les deux hommes. Wyatt était excellent en tant que maître marionnettiste manipulant les choses, mais des accessoires majeurs pour Cena pour avoir vendu la confusion de voir sa vie se refléter devant lui de manière de plus en plus surréaliste.

De plus, chaque fois que vous voyez la marionnette Vince McMahon à la télévision est une victoire.

Le point bas Cela n’a peut-être pas séduit tout le monde, mais la WWE a tenté, avec la pandémie de coronavirus de modifier leurs plans d’origine, d’être créatif et d’essayer quelque chose de très différent de leur tarif habituel.

Verdict Des trucs audacieux de la WWE. Ce segment restera dans les mémoires et sera analysé pendant longtemps à l’avance et les deux protagonistes méritent le mérite de leur rôle dans quelque chose de si unique.

Drew McIntyre a battu Brock Lesnar pour remporter le Championnat du monde des poids lourds de la WWE

Comment le match a été remporté Après avoir survécu à trois F5 de Lesnar, McIntyre a inversé la tendance avec trois Claymore Kicks d’affilée pour obtenir le pin et devenir le premier Britannique à détenir un titre mondial de la WWE.

Le match a duré quatre minutes et 35 secondes.

Sujet de discussion La WWE a appuyé sur la gâchette de McIntyre. Il y avait eu des craintes que son moment de couronnement puisse être reporté en raison du Coronavirus, mais la WWE a donné à McIntyre son moment WrestleMania et la chance de s’établir en haut de la carte.

Le grand gagnant Les deux hommes. Lesnar a de nouveau montré à quel point il peut être féroce tout en démontrant sa volonté de faire les choses correctement pour le bon adversaire.

Il a massivement mis McIntyre et maintenant c’est à la WWE et à l’Ecossais de s’appuyer sur cela.

Le point bas Un match légèrement plus long, avec un peu plus de drame aurait été bien, mais cela a fonctionné pour ce qu’il devait être.

Verdict Grande soirée de McIntyre. La réaction émotionnelle de l’Ecossais après le match a montré ce que cela signifiait pour lui, même sans foule, et ce fut le point culminant du spectacle.

