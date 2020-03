WrestleMania 36 pourrait être annulé en raison d’une épidémie de coronavirus alors que le chef de la WWE, Stephanie McMahon, insiste sur le fait que la sécurité passe avant tout

L’épidémie de coronavirus pourrait forcer la WWE à annuler WrestleMania 36 le mois prochain.

Le Show of Shows est le plus gros programme de télévision à la carte de la société et devrait avoir lieu à Tampa, en Floride, le 5 avril.

WWE

WreslteMania est le plus grand salon de l’année de la WWE

Mais l’épidémie de coronavirus, qui a infecté plus de 85 000 personnes, dont près de 3 000 décès, pourrait menacer le spectacle WrestleMania de la WWE.

Et la chef de la marque, Stephanie McMahon, insiste sur le fait que la santé des fans et des lutteurs est la priorité.

Elle a déclaré au Tampa Bay Times: «La santé et la sécurité non seulement de notre base de fans, mais aussi de nos superstars, viennent vraiment en premier.

WWE

Stephanie McMahon ne veut pas prendre de risques avec la sécurité des fans et des superstars de la WWE

«Nous ne voulons jamais mettre personne dans une mauvaise situation, quelles que soient les circonstances. Ce ne sont pas des risques qui valent la peine d’être pris. »

Il y aurait eu 60 cas de coronavirus aux États-Unis.

John Saboor, vice-président exécutif des événements spéciaux de la WWE, a ajouté: «Étant donné le nombre d’événements en direct organisés par la WWE, elle surveille constamment les événements mondiaux.

sensationnel

Goldberg s’est disputé Twitter avec la star de Home Alone Macaulay Culkin pour sa victoire au titre

«brisé»

Khabib dit que les juges ont eu tort d’accorder le troisième tour à Conor McGregor dans leur combat

euh oh

Roman Reigns dit qu’il préférerait affronter Bray Wyatt au WM36 – pas le nouveau champion Goldberg

ne peut pas résister

Les fans adorent la réaction de Matt Riddle au choc du titre universel de Goldberg

‘Mania season

Pourquoi la WWE avait Goldberg squash The Fiend – et cela implique Roman Reigns

quel gâchis

Les fans de catch sont scandalisés après que Goldberg écrase “ The Fiend ” Bray Wyatt

pauvre ricochet

Les fans ressentent Ricochet après que Brock Lesnar l’ait écrasé en moins de 90 secondes

bizarre

Undertaker bat AJ Styles en 10 secondes avec un chokeslam – et les fans ne sont pas contents

histoire

Les plans de la WWE pour Daniel Bryan à WrestleMania dévoilés avec un adversaire surprenant

générations

Trish Stratus publie une vidéo cryptique qui semble taquiner le match de Sasha Banks à WM36

«Il y a des discussions actives et continues en jeu en interne, comme il y en a dans n’importe quel secteur des affaires américaines, et certainement dans l’ensemble des familles. Je pense donc que cela continuera. »

WrestleMania 36 a déjà l’air énorme avec John Cena affrontant ‘The Fiend’ Bray Wyatt et Roman Reigns défiant Goldberg pour le championnat universel.

Pendant ce temps, Brock Lesnar défendra son championnat de la WWE contre Drew McIntyre.

.