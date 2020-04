«WrestleMania 36»: soyons bizarres

Illustration WWE / Ringer

Le “WrestleMania 36” de ce week-end est pré-préparé, sans public et de deux nuits. Ce sera la «WrestleMania» la plus étrange de tous les temps. Ça pourrait aussi être génial.

La WWE est le dernier homme debout. Les événements sportifs et de divertissement partout sur la planète sont tombés comme des dominos à la suite de la terrible et terrifiante pandémie de coronavirus qui a balayé le monde. Rien de tout cela, cependant, n’a empêché Vince McMahon de marcher avec défi vers WrestleMania, le joyau du calendrier annuel de son entreprise. Si le monde en ce moment est comme le début de 28 jours plus tard …, WrestleMania est le personnage de Cillian Murphy, trébuchant dans un monde étrangement calme sans savoir que tout le reste a changé de façon irréversible.

Mais la WWE est consciente de ce qui se passe, et elle s’y penche d’une manière unique en transformant ce WrestleMania en un étrange bac à sable pour les idées les plus étranges du personnel créatif. Cette année, Showcase of the Immortals a la sensation d’une session de remue-méninges au cours de laquelle chaque notion dérangée griffonnée dans Sharpie sur le tableau à feuilles mobiles de la salle de conférence a été jetée dans un baster de dinde et vomie comme un homoncule de divertissement bizarre. Et pourtant, c’est exactement ce qui en fait un spectacle à ne pas manquer.

Personne ne sait comment WrestleMania va se dérouler. La WWE essaie une sélection d’idées folles, de l’approche cinématographique à plusieurs matchs en passant par l’idée étalée de répandre le spectacle sur deux nuits. Plutôt que de se reposer sur ses lauriers et de rouler sur le chemin de la moindre résistance, la WWE a fait tourner la roue dans un virage de frein à main et s’est dirigée directement dans l’étrangeté. Cela pourrait très bien être une épave de train à égalité avec le spectacle furry freak de Cats de Tom Hooper, mais il pourrait tout aussi facilement être le WrestleMania le plus divertissant des années.

Plus important encore, cela n’a pas vraiment d’importance. Personne n’attend rien de ce WrestleMania et il y a très peu de compétition pour un événement télévisé à cette échelle, donc la WWE ne peut pas vraiment perdre.

Dans un monde d’incertitude, la WWE a été quelque chose d’une constante, bien que loufoque et imprévisible. Depuis plusieurs semaines, la société diffuse toutes ses émissions télévisées hebdomadaires depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride, sans public et avec un appareil réduit. Certaines de ces émissions émanaient de l’installation, tandis que les plus récentes ont été préenregistrées, tout comme WrestleMania était en avance sur sa diffusion sur le réseau WWE les 4 et 5 avril.

On ne peut nier la bizarrerie que cela a provoquée, les artistes faisant leur truc devant des rangées et des rangées de chaises vides. La nouveauté était indéniablement intrigante au cours des premières semaines, avec un segment promotionnel particulièrement impressionnant entre John Cena et Bray Wyatt – dans son chandail, M. Rogers sous l’apparence – comparé sur les réseaux sociaux à la tension unique d’une pièce de Samuel Beckett . Pour les acteurs les plus doués de la liste de la WWE, la possibilité de jouer sans public a amplifié leurs talents et donné à leurs promotions une intensité supplémentaire. Même les matchs, au moins au début, avaient un éclat étrange qui les rendait une joie morbide à regarder, même si le silence après un grand mouvement a toujours l’impression de sous-vendre le talent affiché.

Au fil des semaines, la WWE est visiblement tombée amoureuse de ce style et s’est davantage appuyée sur des prétapes d’interview traditionnelles et des rediffusions d’anciens matchs. Il y avait aussi un segment dans lequel Byron Saxton a été frappé directement dans les testicules par Stone Cold Steve Austin, mais c’était juste difficile à regarder. Au cours des derniers épisodes seulement, les fans ont été invités à assister aux rediffusions du match Royal Rumble de cette année, à l’événement extrêmement ennuyeux Roman Reigns contre Triple H de WrestleMania 32 et à l’excellent combat pour le titre mondial à triple menace entre Brock Lesnar, Seth. Rollins et John Cena de l’édition 2015 de Royal Rumble. C’est une programmation raisonnable, mais un ajout révélateur pour une émission «sportive» habituellement en direct, en particulier une émission dont les fans ont largement accès à ces matchs sur le réseau WWE.

Mais surtout, ces matchs ne sont pas ce que WrestleMania va être. Cette année, Showcase of the Immortals a, pour autant que nous le sachions, déjà été préenregistré – il y a maintenant un ordre de «rester à la maison» en place dans le comté d’Orange, en Floride, et il est juste de dire qu’il en reste -des idées sur le terrain. Au moins quatre des matchs ont une certaine forme de stipulation, deux d’entre eux étant des variantes de match qui n’ont jamais été vues auparavant. AJ Styles et l’Undertaker s’affronteront dans un match «Boneyard», tandis que John Cena et Bray Wyatt, en supposant que le premier accepte le défi de Wyatt, auront un match «Firefly Fun House».

La société a taquiné “plusieurs endroits” pour sa carte WrestleMania et le mot “cinematic” a été jeté sur les feuilles de terre en relation avec plusieurs matchs, y compris le Cena va. Concours Wyatt. Leur combat a été présenté comme une revanche de leur affrontement impressionnant à WrestleMania XXX, dans lequel ils ont été sans surprise noyés par le volume combiné de Brock Lesnar mettant fin à la séquence invaincue de l’Undertaker et Daniel Bryan a finalement grimpé la montagne pour devenir champion du monde des poids lourds de la WWE. Pour certains fans, la perspective de matchs prétapés et édités cinématographiquement peut faire frémir la mémoire du match tristement célèbre de “House of Horrors” entre Wyatt et Randy Orton en avril 2017 ou la tentative de division de la WWE de canaliser la popularité culte de Matt Hardy – impliquant à nouveau Bray Wyatt – pour le match «Ultimate Deletion» de 2018 sur Raw.

Il y a cependant une différence cruciale entre ce que la WWE faisait à l’époque et ce qu’elle fait maintenant. Le match «House of Horrors» était paralysé par une stipulation déconcertante qui signifiait qu’il devait se terminer dans l’arène, rendant l’élément pré-filmé de 15 minutes du concours quelque peu hors de propos et se sentant plus qu’un peu superflu. “Ultimate Deletion”, quant à lui, a souffert d’être une refonte édulcorée de quelque chose que Hardy avait déjà fait dans TNA – comme votre père envoyant un lien Rickroll une décennie après que le reste du monde ait cessé de le trouver drôle.

Cette fois-ci, tous les paris sont désactivés et le ciel est la limite. Il n’y aura rien de conventionnel à propos de WrestleMania cette année et donc, si la WWE a de la sagesse, elle poussera les choses aussi loin que possible. Déjà, la suggestion est que les deux moitiés de la personnalité de Bray Wyatt – Fiend et M. Rogers – pourraient apparaître dans le match via les miracles du montage, dans une sorte de prise sur la nuit occupée de Mick Foley au Royal Rumble 1998. Wyatt est un homme aux idées multiples et, étant donné que Cena est maintenant un acteur accompli, les possibilités de match sont à peu près infinies. Ces deux hommes ont eu l’occasion de prendre un swing, et ils seront certainement prêts à l’embrasser.

Pendant ce temps, la perspective du montage pourrait transformer le choc d’Undertaker avec AJ Styles en l’un des matchs les plus agréables de Phenom depuis des années. Les fans se sont malheureusement habitués à voir le méandre du Deadman autour du ring comme une coquille de sa gloire passée, que ce soit dans sa triste bataille WrestleMania 33 lors de l’événement principal contre Roman Reigns ou dans son atroce bataille avec Goldberg lors du Super ShowDown de l’année dernière en Arabie saoudite. Ce dernier, en particulier, était comme essayer de regarder deux réfrigérateurs à commotions cérébrales danser tout le lac Swan. AJ Styles pourrait peut-être lutter de manière convaincante contre un balai, mais personne ne veut que ce balai soit un futur Hall of Famer de 55 ans.

Undertaker est un artiste qui s’appuie davantage sur la mystique que sur la performance dans le ring. Charitablement, Mark Calaway a au moins une décennie passé son meilleur niveau athlétique, tandis que son adversaire de 42 ans semble, en quelque sorte, être en plein milieu de son apogée. Une stipulation, particulièrement surchargée, masquera les défauts de Taker et accentuera le personnage que nous considérons tous comme l’un des gadgets de lutte les plus emblématiques de tous les temps. Styles a fortement insinué que la stipulation du match «Boneyard» n’est essentiellement qu’une version retravaillée d’un match «Buried Alive». La liste des combats classiques dans cette arène est courte – il n’y en a eu que cinq, point final – mais la possibilité de filmer l’action de manière créative et de réaliser de nouvelles choses avec le montage pourrait aider à atténuer la maladresse qui a historiquement rendu ces matchs difficiles à passer derrière. S’il est permis de se sentir comme un film d’horreur plutôt qu’un simple tas de boue au bord de la scène, ce pourrait être le lieu idéal pour le Deadman.

Ces deux matchs offrent les possibilités de créativité les plus accrocheuses, mais il y a aussi beaucoup de place pour l’innovation ailleurs sur la carte. La semaine dernière, SmackDown, par exemple, comportait un endroit où le baron Corbin semblait envoyer Elias dégringoler d’au moins 20 pieds au sol de l’arène dans des scènes rappelant le meurtre apparent de Muhammad Hassan par Undertaker en 2005 ou le chokeslam dévastateur de Big Show de Kurt Angle, qui a confiné lui à un fauteuil roulant (dans la ligne d’histoire) pendant plusieurs semaines. Même dans les limites de l’anneau de lutte, un WrestleMania pré-préparé permet beaucoup de chaos peu orthodoxe comme celui-ci.

Mais, tout cela étant dit, une question clé reste en suspens. Est-ce que quelqu’un regardera le spectacle?

WrestleMania est toujours une perspective assez inhabituelle pour les fans de catch britanniques comme moi. D’une part, rien de tel que de voir son drame se dérouler en direct mais, d’autre part, il est diffusé de ce côté-ci de l’Atlantique aux premières heures du lundi matin. De plus, il y a le fait que le dégoût continu de Vince McMahon pour la brièveté a de plus en plus gonflé le spectacle au point que la cloche finale sonne souvent quelques heures avant que nous ayons besoin de commencer notre voyage vers le travail.

Dans cet esprit, WrestleMania de cette année semble être plutôt manquable pour les Britanniques. Tout a été préparé et il semble donc probable que les résultats apparaîtront dans un coin sombre d’Internet avant le week-end. Il y a aussi le fait que l’étincelle d’une émission en direct sera manquante, avec chaque moment de choc et chaque grand mouvement faisant écho dans un gymnase vide plutôt que de résonner à travers l’énergie pulsante de dizaines de milliers de super-fans ivres et excités.

WrestleMania peut être aidé, cependant, par la façon dont la propagation de COVID-19 a changé la façon dont nous travaillons tous. Soudainement, de nombreux lieux de travail ont fermé leurs portes – laissant des personnes sans emploi ou en congé à la maison – tandis que d’autres personnes travaillent à domicile pour la première fois, sans avoir à se déplacer sur de longues distances et peut-être même à organiser leur propre horaire flexible. Les enfants, aussi, pourraient avoir la chance incroyablement rare de rester éveillés tard en l’absence de l’école le lendemain. Et l’événement est divisé en deux nuits – samedi et dimanche – pour rompre les choses. Dans cet esprit, la perspective de deux nuits tardives devant le réseau WWE est entièrement réalisable. C’est d’autant plus vrai que, plutôt qu’un engagement de temps monstre – WrestleMania de l’année dernière a duré plus de cinq heures, y compris le pré-show – l’événement de cette année est divisé en deux parties, légèrement plus agréables au goût.

Ce WrestleMania occupe également la position raréfiée d’être le seul nouvel événement sportif à avoir lieu depuis des mois. Les amateurs de sport britanniques ont dû faire face au report du football de Premier League – ou du football, je suppose; quoi que ce soit, les gars – le coït interrompu du rugby des Six Nations en cours, une tournée de cricket annulée au Sri Lanka et le début retardé de la saison de Formule 1 – sans parler de tous les retards similaires affectant le sport aux États-Unis La lutte est, en fait, le dernier correctif disponible pour les accros du sport. Ne sous-estimez jamais l’ennui des hommes britanniques lorsqu’ils ne peuvent pas aller au pub ou se plaindre des nombreux malheurs des Spurs.

Il sera intéressant de voir comment se déroulera cet événement unique de WrestleMania. Il manquera certainement un peu d’apparat et de piquant des années précédentes, mais la scène est prête pour que la WWE comble ce vide avec une vapeur créative – sans les restrictions nécessairement imposées à un spectacle qui doit plaire à tout le monde, tout en gardant les dizaines des forces corporatives impliquées tout aussi heureux. En utilisant largement son propre site et en gardant tout petit, la WWE fait essentiellement WrestleMania juste pour elle-même. La laisse est éteinte, donc l’entreprise devrait simplement embrasser la capacité de courir librement et essayer toutes les idées qui seraient généralement considérées comme trop risquées. Il y a une excuse intégrée si tout va en forme de poire.

Il y a, certes, des questions à se poser sur la question de savoir si c’est la WWE de faire avancer WrestleMania dans le sillage de la crise actuelle. La société a cependant fait de son mieux pour protéger ses employés – notamment, Roman Reigns s’est retiré, probablement en raison de préoccupations concernant son système immunitaire affaibli – tout en préparant le terrain pour un événement intéressant, parsemé d’étoiles. Maintenant, il ne reste plus qu’à voir ce que le chaudron d’idées frémissant a produit. Vraiment, il pourrait y avoir quelque chose en magasin – et cela, dans une forme d’art si souvent prévisible, vaut son pesant d’or. Ou du papier toilette. Ou quelle que soit la monnaie à ce stade de l’apocalypse.

Tom Beasley est un journaliste de cinéma et de divertissement basé au Royaume-Uni. C’est un amoureux de l’horreur, des comédies musicales et de la lutte, mais pas en général en même temps.