WrestleMania se déroulant sans foule est la décision parfaite pendant les périodes étranges

WrestleMania. Le grand-père de tous. La plus grande soirée de lutte, normalement sur sa scène la plus lumineuse, sera désormais jouée devant une foule de zéro.

La WWE a annoncé lundi que la pandémie de coronavirus affecterait le premier événement de l’entreprise de l’année, le faisant passer du stade Raymond James de Tampa Bay au WWE Performance Center. Une décision sans précédent qui souligne encore plus comment le monde du sport est influencé par la menace de Covid-19. Il est également le bienvenu, brillant et pourrait rendre l’événement de cette année plus spécial que tout autrefois.

La WWE a expliqué comment cette opération se déroulera:

«En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu. Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h. ET sur WWE Network et être disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. »

Ce sera comme rien de ce que nous avons vu auparavant. Depuis plus de trois décennies, WrestleMania est un spectacle qui ne ressemble à aucun autre. Le Super Bowl du sport. Il se transforme en une extravagance en plein air de plusieurs heures avec des groupes de rock, des événements spéciaux, des présentations flashy et des matchs de rêve. À bien des égards, c’est la finale de la saison pour la WWE, et nous sommes habitués à ce qu’elle soit plus grande que nature. Cette année, il se sentira parfaitement dimensionné.

La responsabilité commune de ralentir la propagation du virus s’accompagne d’une déception raisonnable de perdre temporairement certaines des choses qui nous aident à faire face à la vie quotidienne. La lutte est, à bien des égards, la dernière évasion restante pour les amateurs de sport. C’est une entreprise sportive qui, par sa simple construction, permet la surveillance nécessaire pour permettre à un événement sportif de se poursuivre tout en limitant autant que possible son impact sur la population. Une occasion d’oublier la menace d’une pandémie mondiale et de simplement profiter d’hommes et de femmes extrêmement athlétiques faisant semblant de risquer leur vie pour notre divertissement.

Il y a une compréhension tacite que le spectacle doit continuer, maintenant plus que jamais – et cette bannière unifie les lutteurs à travers les entreprises et les frontières. La WWE organise chaque semaine ses émissions RAW et Smackdown hebdomadaires à l’intérieur du centre de performance; AEW a annoncé qu’il emboîterait le pas en passant également à un ensemble fermé. Bien sûr, c’est une compétition entre les deux mégalithes du sport pour construire / fidéliser leur public, mais j’aimerais aussi penser qu’il y a aussi un élément de galanterie. Ces entreprises savent que les gens ont besoin d’une évasion. Nous distraire, nous divertir, nous faire ressentir quelque chose – et si c’est autre chose que de la peur, eh bien, j’en profiterai.

WrestleMania 36 durera comme un témoignage de cette époque surréaliste dans laquelle nous vivons, servant à nous rappeler non seulement ce que nous avons perdu, mais nous espérons que ce que nous avons gagné en assumant la responsabilité partagée de prendre soin les uns des autres. Bien qu’il soit naïf de penser que WrestleMania ne continuerait pas comme d’habitude s’il n’y avait pas de pression croissante pour le faire, le déplacer derrière des portes fermées est la bonne chose.

C’est aussi une chance de voir des gens se battre les uns les autres pendant quelques heures sur le ring.

Et maintenant, nous avons tous besoin de voir des héros se lever.