Wu Lei chinois est l’un de ceux infectés par le coronavirus

Le Espanyol C’est un autre des clubs espagnols touchés par le coronavirus. L’entité catalane a officialisé mardi six points positifs pour Covid-19 entre les joueurs et le personnel d’entraîneurs, et l’un des footballeurs infectés est l’attaquant chinois Wu Lei, tel que rapporté par Cadena Cope. L’attaquant asiatique rejoint Leandro Cabrera, un défenseur central uruguayen qui, selon divers médias, s’est également révélé positif.

Comme Espanyol lui-même l’a signalé lorsqu’il a signalé les six cas, “Tout le monde rencontre des symptômes bénins et se conforme aux recommandations médicales”. L’équipe de perruches, comme le reste des clubs Primera, a interrompu leur entraînement jusqu’à nouvel ordre et les footballeurs suivent un plan de travail et nutritionnel dans leurs foyers respectifs, où ils sont confinés, comme le reste de la population, par ordre du gouvernement.

Message du président

D’un autre côté, ce vendredi, un message d’encouragement est arrivé à Espanyol de la part de son président Chen Yansheng de Chine, où le coronavirus est vaincu. La perruche en chef envoie un soutien à toutes les personnes touchées par Covid-19 et demande que tout le monde soit uni pour surmonter l’alerte sanitaire dérivée de cette pandémie: «Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons aller de l’avant et surmonter ce mauvais moment. Beaucoup d’encouragement. En Chine, nous avons vécu cette pandémie et je comprends les difficultés pour lesquelles vous êtes qui se passe en ce moment “, a-t-il commencé.

“Nous devons être très conscients de ce qui se passe avec cette pandémie. Il est important de suivre les conseils médicaux, de rester à la maison et de s’isoler », a ajouté le président d’Espanyol, qui appelle à la prudence et à ce que la population suive strictement les directives des autorités sanitaires et du gouvernement afin de vaincre le virus, qui en Chine a déjà remis de manière significative (l’Italie a déjà dépassé le taux de mortalité) du géant asiatique).