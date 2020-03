Xavi Hernández et Carles Puyol applaudissent la déclaration de Messi: “Exemplaire comme toujours!”

Leo Messi a publié une déclaration annonçant que le personnel de Barcelone a accepté la réduction de 70% du salaire et qu’ils aideraient tous les employés à percevoir 100% de leurs salaires et les anciens footballeurs de Barcelone comme Carles Puyol ou Xavi Hernández ont répondu à la publication argentine sur Instagram.

Dans cette déclaration, en plus d’annoncer ces mesures économiques, Leo Messi est retourné pour envoyer une fléchette empoisonnée au conseil d’administration. «Cela ne cesse de nous étonner que de l’intérieur du club il y avait ceux qui ont essayé de nous mettre sous la loupe et essayer de faire pression pour faire quelque chose que nous avons toujours su que nous ferions “, a écrit l’attaquant argentin de Barcelone.

Devant cette note émise par le ‘10’ culé, plusieurs anciens joueurs de Barcelone ont réagi. Carles Puyol, avec quatre émoticônes d’applaudissements et un visage qui embrasse. Il n’a pas non plus raté l’occasion Xavi Hernández: «Tout est très bien! Félicitations! Exemplaire comme toujours! ».

Deux mythes et légendes de l’histoire de Barcelone qui ont montré leur soutien total à Leo Messi et à l’ensemble du personnel pour les mesures prises pour accepter des salaires plus bas et que les autres employés ne perdent pas d’argent non plus. Ils ont rejoint Samuel Eto’o: «Quelle merveille, Leo. Bravo à toute l’équipe ».