Xavi rejette l’opportunité “rêvée” de gérer Barcelone par respect pour Ernesto Valverde

Xavi aurait rejeté la possibilité de prendre le relais à Barcelone par respect pour Ernesto Valverde – mais pourrait prendre les commandes au Camp Nou cet été.

L’ancien international espagnol – qui a fait 767 apparitions en 17 ans en Catalogne – est actuellement au stade embryonnaire de sa carrière de manager avec l’équipe qatari Al-Sadd.

Xavi est actuellement aux commandes du côté qatari d’Al-Sadd, mais pourrait prendre la direction de Barcelone cet été

Des rapports au cours du week-end ont suggéré qu’un retour émotionnel pourrait être sur les cartes après les rencontres avec le directeur général Oscar Guru et l’ancienne coéquipière Erica Abidal (maintenant secrétaire technique).

Mais, selon Goal, le vainqueur de la Coupe du monde a refusé de remplacer l’actuel patron Valverde par respect.

Au lieu de cela, il envisagera de prendre le rôle à la fin de la saison, à moins que Valverde ne puisse changer radicalement sa fortune avec le blaugrana.

Xavi ne pouvait pas nier son attirance pour le travail lorsque des journalistes lui ont récemment demandé: «Je ne peux pas le cacher, c’est mon rêve.

Ernesto Valverde subit une pression intense à Barcelone

«C’est mon rêve d’entraîner Barcelone, je l’ai dit à plusieurs reprises dans de nombreuses interviews.

“Tout le monde sait que je soutiens Barcelone du fond du cœur, donc oui, c’est l’un de mes rêves mais je suis concentré sur Al Sadd.”

Bien qu’il ait remporté deux titres en Liga, une Copa del Rey et une Supercopa depuis son arrivée à Barcelone en 2017, Valverde a récemment subi une pression croissante et, après sa défaite 3-2 contre l’Atletico Madrid en finale de la Supercopa jeudi, il semblait prêt pour le sac.

S’il était nommé à l’été, Xavi rejoindrait la longue et illustre liste des anciens joueurs du Barça à prendre en charge. Des légendes telles que Luis Enrique, Pep Guardiola, Frank Rijkaard et Johan Cruyff ont toutes apprécié des séjours dans la pirogue et Xavi serait une figure extrêmement populaire auprès des fans.

