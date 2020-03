Xaviar Tillman Sr. quittant l’État du Michigan pour la NBA

Xaviar Tillman Sr. quitte l’État du Michigan pour le repêchage de la NBA.

Mardi, Tillman a annoncé qu’il entamerait le repêchage de la NBA 2020 – mais n’engagerait pas d’agent. Cette dernière friandise garantit que, si pour une raison quelconque les équipes ne manifestent pas les niveaux d’intérêt appropriés, la star des Spartiates peut retourner à l’université.

– Xavier Tillman (@Rookiedunker) 24 mars 2020

«À Spartan Nation: je vous remercie de votre amour et de votre soutien et de m’avoir accueilli, moi et ma famille», a écrit Tillman dans son annonce sur Twitter.

«Votre énergie et l’atmosphère que vous avez créées ont été une raison majeure pour laquelle je suis venu à MSU.»

L’année dernière, Tillman a récolté en moyenne 13,7 points et 10,3 rebonds par match en 31 départs. Dans le processus, il a remporté les honneurs de la deuxième équipe All Big-Ten.

Il y a deux ans, Tillman comptait en moyenne 10 points et 7,3 rebonds par match et a été nommé sixième homme de l’année dans le Big Ten.

