Xavier vs Georgetown aperçu, temps, canal, diffusion en direct

La route vers le Final Four se réchauffe et Georgetown et Xavier se battent pour une candidature au tournoi NCAA. Une victoire aujourd’hui contribuerait grandement à aider l’une de ces équipes. Vous pouvez regarder Xavier vs Georgetown CBB streams uniquement sur CBS All Access.

Xavier vient de remporter une victoire sur DePaul et a remporté cinq de ses sept derniers matchs, dont une victoire de 74-62 contre-Non. 10 Seton Hall. Mais avec seulement trois matchs restants, le temps des mousquetaires est épuisé pour construire un CV March Madness et faire une offre sérieuse. Bien que Georgetown ait eu ses ennuis cette saison, une victoire sur eux irait un long chemin pour les trouver dans le tournoi NCAA.

Georgetown a vu une tonne de blessures les blesser pour commencer 2020. Entrer dans celui-ci, le gardien Mac McClung et le centre Omer Yurtseven sont discutables. Si l’un ou l’autre joueur peut s’habiller et jouer des minutes significatives, cela aidera grandement les chances des Hoyas.

Regardez les meilleurs streams CBB sur la route des Final Four en direct sur CBS All Access.

Comment regarder Xavier vs Georgetown:

Qui: Xavier Musketeers (18-10) à Georgetown Hoyas (15-13)

Quand: Dimanche 1 mars, 14 h 00 ET

Où: Capital One Arena, Washington, D.C.

Flux CBB:

Diffusion en direct de basket-ball de la NCAA: CBS All Access

Xavier sur la chaîne de télévision de Georgetown:

Chaîne TV: CBS

Cotes de basket-ball de la NCAA:

Xavier est un favori d’un point sur Georgetown, selon BetMGM. Le sur / sous est fixé à 142,5 points.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

Gannett peut générer des revenus grâce aux références d’audience vers les services de paris. Les salles de rédaction sont indépendantes de cette relation et il n’y a aucune influence sur la couverture médiatique.

.