XFL en alerte après que le joueur des Dragons de Seattle a été testé positif pour le coronavirus

Plusieurs équipes XFL ont été mises en alerte ce week-end suite à l’annonce d’un joueur des Dragons de Seattle test positif pour le coronavirus.

Vendredi, un joueur qui jusqu’à présent est resté sans nom aurait appris qu’il était tombé avec le virus.

Le joueur en question aurait participé à la dernière sortie de l’équipe samedi dernier contre les Houston Roughnecks.

Il aurait lui-même signalé les symptômes trois jours après le début du match et a ensuite été mis en quarantaine.

La XFL a déclaré qu’elle «alertait les joueurs, le personnel, les fournisseurs et les partenaires associés aux Dragons, Roughnecks et BattleHawks, car ce joueur a également participé au match du 29 février à Saint-Louis. La XFL suit de près la situation et prend toutes les mesures nécessaires conformément aux recommandations du CDC. »

Jeudi dernier, la XFL a annoncé qu’elle suspendrait le reste de son année. Dans la même déclaration, la ligue a déclaré qu’elle autoriserait tous les joueurs à signer des contrats avec la NFL ou la LCF.

