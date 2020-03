Y a-t-il vraiment un avantage à ajouter deux matchs éliminatoires de la NFL?

Cette saison, la NFL aura plus d’équipes éliminatoires que jamais auparavant. Grâce à la nouvelle CBA, que les joueurs ont approuvée samedi, 14 des 32 équipes de la ligue obtiendront des places en séries éliminatoires cet hiver. C’est près de 50% de la NFL, ce qui rend le chemin vers les éliminatoires plus facile qu’il ne l’a jamais été. En plus de créer un non. 7 semences dans chaque conférence, ce mouvement signifie également que les deux non. 2 têtes de série joueront désormais le week-end des jokers, ce qui nous donnera six matchs pour la table d’ouverture de l’après-saison.

Ce sont des changements sauvages – le plus important de la NFL depuis des décennies. Mais sont-ils bons? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir: jouer aux jeux. Comme nous ne pouvons pas le faire aujourd’hui, j’ai fait la meilleure chose suivante et j’ai regardé les 10 dernières saisons pour voir à quoi elles auraient ressemblé sous ce nouveau format. Les changements incluent tout, des nouveaux affrontements intrigants aux effets d’entraînement massifs qui auraient pu changer toute la ligue (lisez la suite pour savoir comment ce changement aurait pu empêcher les Ravens de rédiger Lamar Jackson). Voici ce que j’ai trouvé:

La post-saison 2019

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: n ° 7 Steelers (8-8, 18e dans le DVOA de Football Outsiders) au no. 2 chefs (12-4, deuxième)

NFC: n ° 7 Rams (9-7, 12e) au n. 2 emballeurs (13-3, 10e)

Les Steelers ont dérapé à trois défaites consécutives pour terminer la saison dernière… et d’une manière ou d’une autre, cela aurait été suffisant pour une place en séries éliminatoires et un affrontement contre les Chiefs. Et tandis que Pittsburgh a aligné la troisième meilleure défense de la ligue par DVOA, je suis assez confiant que Patrick Mahomes and Co. aurait dépassé Mason Rudolph et l’offensive classée 32e.

Les Rams-Packers, quant à eux, auraient été assez intéressants. L.A.a régressé en 2019, mais Green Bay a dépassé ses objectifs, enregistrant un incroyable 8-1 dans les matchs décidés par huit points ou moins. Ce jeu aurait été compétitif.

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Un autre match est un autre match, et avec lui vient les chances d’un bouleversement ou de blessures qui auraient ondulé pendant les séries éliminatoires. Ainsi, alors que les Chiefs auraient été de gros favoris contre Pittsburgh, ce format leur pose un obstacle important sur la voie du Super Bowl.

Et la saison régulière?

Quatre équipes de l’AFC ont terminé à 7-9, et peut-être que l’une d’entre elles aurait été plus motivée à effectuer une course en fin de saison si elle avait cru pouvoir rattraper les Titans, qui ont décroché la dernière place avec un dossier de 9-7. Les Raiders (perdants dans cinq de leurs six derniers matchs) et les Colts (perdants dans sept de leurs neuf derniers matchs) en particulier auraient pu faire une poussée tardive.

Les chefs ont peut-être également reposé certains joueurs. Dans les dernières semaines de la saison, ils se sont battus avec les Patriots pour le non. 2 têtes de série, mais il était peu probable d’attraper les Ravens pour la première place au classement général (même si Kansas City détenait le bris d’égalité en tête-à-tête). Dans ce nouveau système, il n’y a pas beaucoup d’avantage à gagner la deuxième tête de série au lieu de la troisième – et cela ne vaut certainement pas la peine de risquer de blesser Mahomes ou l’un des meilleurs joueurs des Chiefs.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

Après avoir fait tapis avec des contrats à gros fonds pour des gars comme Todd Gurley, Jared Goff et Brandin Cooks, et fait des échanges de superproductions pour des joueurs comme Jalen Ramsey, les Rams ont vu leur défense s’effondrer pendant cette période d’agence libre. Peut-être sont-ils plus conservateurs maintenant parce qu’ils réalisent que tout se défait au niveau des coutures, mais une place en séries éliminatoires a peut-être incité l’équipe à garder la pédale au niveau du métal.

La post-saison 2018

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: No. 7 Steelers (9-6-1, neuvième) au no. 2 patriotes (11-5, septième)

NFC: n ° 7 Vikings (8-7-1, 10e) au n. 2 béliers (13-3, deuxième)

Encore une fois, les Steelers sont de la partie. C’est un modèle — en fait, les Steelers auraient fait les éliminatoires chaque année au cours de la dernière décennie avec ce nouveau système. Ils ont participé aux séries éliminatoires six fois et ont raté de peu les quatre autres saisons.

En 2018, les Steelers ont battu les Patriots 17-10 lors d’un match de la semaine 15, donc ce format aurait mis en place un match revanche quelques semaines plus tard. Certes, ce match était au Heinz Field, et ce match éliminatoire théorique aurait lieu à Foxborough, mais cela aurait quand même été un match intéressant. Les Vikings et les Rams ont également joué cette saison dans le match de football de la semaine 4 jeudi soir lorsque Jared Goff a mis le feu au monde. Mais cela n’a finalement été qu’une victoire de sept points pour Los Angeles … rien ne garantit que les Rams seront de nouveau en tête.

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Avec les deux équipes du Super Bowl qui jouent maintenant un match éliminatoire supplémentaire, il est très probable que l’un ou les deux de leurs chemins se déraillent dans ce scénario. Nous aurions pu avoir le Super Bowl des Saints-Chiefs qui nous avait été promis à la place du battant des Rams-Patriots 13-3.

Et la saison régulière?

Les deux non. 7 graines étaient très claires cette saison, donc la fin de la saison régulière ne changerait pas grand-chose.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

Pas beaucoup que je puisse voir. Les Steelers et les Vikings n’ont rien fait de trop drastique pendant l’intersaison.

La post-saison 2017

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: n ° 7 Ravens (9-7, septième) au n °. 2 Steelers (13-3, troisième)

NFC: n ° 7 Lions (9-7, 12e) au n. 2 Vikings (13-3, quatrième)

Je suis sceptique quant à ce format élargi des séries éliminatoires, mais c’est le genre d’année où il brille. En 2017, nous aurions eu deux matchs de division, et les deux non. 7 têtes de série seraient entrées dans les séries éliminatoires avec un record gagnant.

Les Ravens étaient 0-2 contre Pittsburgh cette année-là. Les Steelers pourraient-ils aller trois pour trois? Compte tenu de la proximité de ces deux équipes en DVOA, un bouleversement de Baltimore est facile à imaginer. Du côté de la NFC, les Lions ont partagé la série de saison régulière avec les Vikings, mais étant donné l’écart entre le DVOA des deux équipes, Détroit aurait été un outsider important dans leur match de barrage.

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Les Eagles et les Patriots étaient tous les deux non. 1 graines, donc leur chemin vers le Super Bowl n’aurait pas beaucoup changé.

Et la saison régulière?

Les Ravens ont raté les séries éliminatoires cette saison — Eric Weddle a eu une interception lors de la semaine 17 contre les Bengals qui aurait pu obtenir une place en séries éliminatoires, mais elle a été anéantie par une pénalité de retenue défensive. Avec une autre place en séries éliminatoires disponible, les Ravens l’auraient fait et les Chargers (également 9-7) auraient tiré le bâton court des quatre équipes de l’AFC qui ont terminé avec neuf victoires.

Le NFC avait trois équipes de 9-7. Tous ont raté les séries éliminatoires, donc le nouveau format nous aurait donné une course entre ces équipes pour la dernière place.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

Après une troisième année consécutive où ils n’ont pas atteint les séries éliminatoires, les Ravens ont ensuite repêché Lamar Jackson. Pensent-ils différemment à propos de Joe Flacco s’il venait de guider l’équipe vers la place en séries? Si les Ravens ne prennent pas Jackson avec le non. 32 choix, où finit-il? L’effet domino est époustouflant.

Pendant ce temps, c’était la dernière saison de Jim Caldwell avec les Lions. Peut-être qu’il n’a jamais tiré si l’équipe s’était glissée dans les séries éliminatoires.

La post-saison 2016

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: n ° 7 Titans (9-7, 15ème) au n °. 2 chefs (12-4, sixième)

NFC: No 7 Buccaneers (9-7, 22nd) au no. 2 Falcons (11-5, troisième)

À tout le moins, avoir eu une deuxième saison Jameis Winston en séries éliminatoires aurait été amusant, car nous ne savons jamais si sa prochaine passe sera un touché ou une interception. Et cela nous donne une confrontation en séries éliminatoires intrigante. Marcus Mariota contre Alex Smith est un peu moins alléchant.

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Les Falcons jouant le week-end avec des jokers signifient qu’ils seraient moins susceptibles de se rendre au Super Bowl, ce qui signifie que l’effondrement de 28-3 pourrait être effacé de l’histoire. Les fans d’Atlanta pourraient aimer ça, en fait.

Et la saison régulière?

Les Titans ont battu les Broncos lors de la semaine 14, ce qui a donné au Tennessee le bris d’égalité malgré les deux équipes terminant 9-7. C’est suffisamment tard dans la saison pour qu’il soit clair que les deux équipes auraient envisagé cette nouvelle septième tête de série, et donc ce jeu aurait pris une nouvelle signification.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

Penserions-nous différemment à Mariota et à Winston s’ils faisaient tous les deux les séries éliminatoires dans leur deuxième année de championnat? Je veux dire, probablement pas – mais ceux d’entre nous qui avaient de grands espoirs pour la classe de repêchage 2015 peuvent rêver.

La post-saison 2015

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: n ° 7 Jets (10-6, neuvième) au n °. 2 patriotes (12-4, sixième)

NFC: n ° 7 Falcons (8-8, 26e) au n °. 2 cardinaux (13-3, troisième)

Quelqu’un veut-il les Falcons, qui ont perdu huit de leurs 11 derniers matchs en 2015, en séries? À quoi cela servirait-il? Cette correspondance est un exemple de ce format étendu au pire.

Un match éliminatoire Jets-Patriots serait intéressant, ne serait-ce que parce que je suis un aspirant aux rivalités divisionnaires. Et tout peut arriver quand Ryan Fitzpatrick est sous le centre. Les Jets ont également battu les Pats dans un match en prolongation à peine deux semaines avant le moment où cet affrontement avec joker aurait théoriquement eu lieu.

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Les Broncos et les Panthers étaient tous les deux non. 1 graines, donc le Super Bowl resterait probablement le même.

Et la saison régulière?

Les Pats ont perdu leurs deux derniers matchs de la saison, ce qui a ouvert la voie aux Broncos pour remporter le non. 1 graine. C’était décevant pour les fans de la Nouvelle-Angleterre à l’époque – sous le nouveau format, cela aurait été dévastateur.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

Pensons-nous que les Jets re-signent Fitzpatrick s’il les guide vers les éliminatoires? Attendez, ils l’ont fait quand même? OK, continuez alors.

La post-saison 2014

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: n ° 7 Texans (9-7, 19e) au n °. 2 Broncos (12-4, deuxième)

NFC: n ° 7 Eagles (10-6, septième) au n °. 2 emballeurs (12-4, troisième)

Les Texans ont utilisé un casting tournant de quarts en 2014, commençant Ryan Fitzpatrick, Case Keenum et Ryan Mallett pour des étirements avec des degrés de succès fluctuants. Keenum – qui a commencé les deux derniers matchs de l’équipe en saison régulière et a remporté les deux – aurait probablement été celui qui affronterait les Broncos de Peyton Manning. Il est difficile de voir ce groupe de chiffons avoir beaucoup de chance.

Les Eagles, quant à eux, étaient étonnamment bons malgré le fait qu’ils s’appuient sur Mark Sanchez au quart-arrière après que Nick Foles se soit cassé la clavicule lors de la semaine 9. Mais ils auraient également rencontré directement Aaron Rodgers au sommet de ses pouvoirs, alors gardez vos attentes sous contrôle.

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Chez les Patriots et les Seahawks, nous avons une autre confrontation simple des meilleures têtes de série.

Et la saison régulière?

Trois équipes ont terminé à 12-4 en NFC et deux autres en AFC. Ces courses pour les meilleures graines auraient été encore plus exaltantes sous ce format. Pendant ce temps, quatre équipes de l’AFC avaient un dossier de 9-7, de sorte que les Texans auraient eu de la concurrence pour cette place finale.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

Chip Kelly faisant des séries consécutives aurait pu changer le cours de toute la franchise Eagles et, par extension, bouleverser l’histoire récente de la NFL.

La post-saison 2013

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: No. 7 Steelers (8-8, 15e) au no. 2 patriotes (12-4, cinquième)

NFC: n ° 7 Cardinals (10-6, 10ème) au n °. 2 Panthers (12-4, troisième)

Ce fut l’une de ces années étranges avec une grande disparité entre l’équipe septième tête de série qui vient de rater les séries éliminatoires (dans ce cas, les cardinaux 10-6) et l’équipe quatrième tête de série qui a grincé grâce à une division faible ( les 8-7-1 Packers). Au cours de la première année de Carson Palmer en Arizona, les Cardinals étaient encore en train de comprendre certaines choses et ont juste raté les séries éliminatoires, mais ils continueraient à le faire les deux prochaines années. Ils ont également battu les Panthers 22-6 lors de la semaine 5, forçant trois interceptions de Cam Newton, et ont terminé 10e en DVOA. Cela aurait pu être un match amusant.

Mais avons-nous encore besoin des Steelers-Patriots? Pittsburgh a perdu contre la Nouvelle-Angleterre 55-31 lors de la semaine 9. Cela a fait chuter les Steelers à 2-6, et bien que leur rallye 6-2 pour terminer la saison aurait été beaucoup plus percutant s’ils s’étaient retrouvés en séries éliminatoires, ils ont quand même aurait été surpassé contre les Pats.

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Broncos-Seahawks. Encore une fois, nous avons les meilleures têtes de série en compétition pour le trophée Lombardi, donc nous ne devrions pas nous attendre à beaucoup de changements.

Et la saison régulière?

La deuxième moitié de la saison aurait été plus amusante du côté de l’AFC, d’autant plus que les Ravens, les Jets et les Dolphins ont également terminé à 8-8. La course pour cette dernière place aurait été très serrée.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

Les Cardinals se sentaient déjà bien à l’idée que le nouvel entraîneur-chef Bruce Arians prenne le contrôle de leur équipe 5-11 et remporte 10 matchs, et les Steelers sont les Steelers – ils n’ont jamais vraiment réagi de manière excessive.

La post-saison 2012

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: No. 7 Steelers (8-8, 18e) au no. 2 patriotes (12-4, troisième)

NFC: n ° 7 Bears (10-6, sixième) au n °. 2 49ers (11-4-1, quatrième)

Steelers-Patriots à nouveau! Cette équipe de .500 a perdu cinq de ses sept derniers matchs. Je ne pense pas que nous ayons besoin de les voir se faire rincer par Tom Brady and Co.

Pendant ce temps, les Bears ont été assez bons cette saison, alignant la meilleure défense de la ligue… et une offensive classée 26e. Julius Peppers, Peanut Tillman, Tim Jennings, Henry Melton et Brian Urlacher auraient causé des problèmes à quiconque en séries éliminatoires. Je blâme Jay Cutler pour le fait que les Bears ne soient pas meilleurs, bien que ses récepteurs à l’extérieur de Brandon Marshall ne laissent rien à redire (quelqu’un se souvient d’Earl Bennett? Il était deuxième en recevant des verges pour cette équipe. C’était sombre).

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Les Ravens ont couru vers le Super Bowl après avoir joué le week-end avec joker, alors supposons qu’ils recommencent dans ce format. Mais les 49ers réussiraient-ils après avoir joué un match supplémentaire? Nous avons peut-être raté le Harbaugh Bowl.

Et la saison régulière?

Les Patriots ont peut-être mis le pied hors du gaz lors de la semaine 17, car ils n’auraient pas pu attraper les Broncos pour la tête de série. Idem pour San Francisco dans la NFC – les Falcons étaient loin devant.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

L’entraîneur-chef des Bears de longue date, Lovie Smith, a été licencié à la fin de la saison 2012, mais il traîne probablement encore une année avec des matches consécutifs en séries éliminatoires.

La post-saison 2011

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: n ° 7 Titans (9-7, 13ème) au n °. 2 corbeaux (12-4, septième)

NFC: n ° 7 Bears (8-8, 15ème) au n °. 2 49ers (13-3, sixième)

Je n’ai pas vraiment besoin de voir les Titans Matt Hasselbeck – Chris Johnson en séries éliminatoires, et les Bears ne sont pas beaucoup plus intéressants. Cette fois-ci, les Bears avaient l’offensive au 30e rang et la défense au quatrième rang. Cet exercice m’a vraiment rappelé combien de grandes défenses leur offensive n’a pas pu profiter.

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Les Patriots étaient le non. 1 tête de série et les Giants ont couru comme no. 4 graines. Aucun des deux ne serait trop affecté par le nouveau format

Et la saison régulière?

Les Cardinals, Eagles et Cowboys ont également terminé 8-8 dans la NFC, mais les Bears obtiendraient le feu vert en raison du pourcentage de victoires dans les jeux communs. Les Lions étaient les non. 6 têtes de série cette année-là à 10-6, donc avec une septième place sur la ligne, ces équipes auraient eu une motivation supplémentaire.

Toujours dans la NFC, les Niners ont probablement fermé tôt – personne n’attrapait les 15-1 Packers pour la tête de série.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

Voir ci-dessus: L’ère Lovie Smith ne se termine peut-être pas avec des finitions consécutives comme non. 7 graines.

La post-saison 2010

Nouveaux affrontements génériques:

AFC: Chargeurs n ° 7 (9-7, huitième) au n °. 2 Steelers (12-4, seconde)

NFC: n ° 7 Giants (10-6, neuvième) au n °. 2 ours (11-5, 14e)

Finalement! Nous obtenons une septième graine avec un meilleur DVOA qu’une deuxième graine. New York semble ne participer aux séries éliminatoires que si elle joue le week-end avec des jokers, et c’était une équipe des Giants vraiment dangereuse – en plus, ils avaient battu les Bears 17-3 lors de la semaine 4.

Les chargeurs sont un autre non impressionnant. 7 graines. Ils ont remporté sept de leurs neuf derniers matchs – un tronçon qui comprenait 10 énormes joueurs qui ont éclipsé 100 verges de réception – et aurait pu facilement faire du bruit en séries éliminatoires. Ils n’étaient pas. 4 en DVOA offensif et non. 7 en défense. À la mode des Chargers, ils se sont classés derniers dans les équipes spéciales.

Le résultat du Super Bowl serait-il affecté?

Les Steelers auraient dû affronter une route plus difficile, mais les Packers à 6 graines auraient eu pratiquement la même montée.

Et la saison régulière?

Les Giants et les Buccaneers ont tous deux terminé 10-6 dans la NFC. C’est l’un des avantages de ce nouveau système – rarement 10 à 6 équipes seront en deçà des éliminatoires. Cette année, cependant, Tampa Bay serait l’une de ces rares exceptions.

Y a-t-il d’autres effets d’entraînement?

Le futur champion Packers n’a peut-être pas rencontré les Bears lors du match de championnat NFC cette année-là, et perdre cette confrontation de rivaux amers serait tragique.