Yamichel Pérez, meilleur joueur de la finale cubaine de baseball

18 janvier 2020, 17 h 56 Camaguey, Cuba, 18 janvier (Prensa Latina) Le lanceur Yamichel Pérez, de Matanzas, a été sélectionné aujourd’hui comme le joueur le plus utile (MVP) des séries éliminatoires de la 59e série nationale de baseball de Cuba.

“Merci à tous les habitants de Matanzas qui m’ont accueilli comme fils dès le premier jour”, a-t-il confié en exclusivité à Prensa Latina le renforcement des Crocodiles depuis le deuxième tour de qualification. “Nous sommes très heureux de ce titre et je suis heureux de donner de la joie aux fans après tant d’années.”

Perez, originaire de la province de Sancti Spíritus, a remporté une victoire et trois matchs sauvés entre la demi-finale et la finale, sans perdre depuis le 15 octobre dernier, période au cours de laquelle il a ajouté neuf succès sans défaite.

“J’espère maintenant que mon équipe spirituelle réalise également un championnat”, a déclaré le serpentinero avec enthousiasme. “C’est un moment historique, c’est pourquoi je me sens très satisfait de tout ce qui a été accompli.”

Matanzas a obtenu sa première couronne avec ce nom, après avoir goûté les miels du succès sous les dénominations de Henequeneros (1970, 1990 et 1991) et Citricultores (1977 et 1984).

Les Crocodiles ont dominé les Bulls of Camagüey 4-2 lors du match de clôture du Championnat de baseball cubain LIX, après avoir remporté les matchs un (5-3), trois (6-1), quatre (5-3) et six. (11-2), alors qu’ils ont cédé aux deuxième (0-8) et cinquième (6-9) matchs.

rgh / jdg

.