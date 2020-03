Yanet García a un impact sur le look et le message des femmes des années 80

Source: Twitter @TelemundoSports

Une fois de plus, Yanet García, mieux connue sous le nom de La Chica del Clima, a surpris ses followers sur les réseaux sociaux après avoir partagé un vidéo dans lequel il portait un look des années 80 et a donné un message à tous les femmes.

C’est via Instagram que l’ancien participant de la matinée Hoy avec un tenue de sport déplacé au rythme de musique disco dans ce qui semble être un gymnase.

«J’ai beaucoup réfléchi à tous les grands changements qui ont été apportés aux femmes et je suis arrivé à la conclusion que LE CHANGEMENT commence par nous-mêmes, car malheureusement nous, les femmes, sommes celles qui nous touchent le plus “, a-t-elle déclaré.

“Le jour où nous, les femmes, commençons à nous respecter arrête de nous juger et en nous acceptant tels que nous sommes, ce jour-là nous serons plus proches de l’objectif », a ajouté le natif de Monterrey qui souhaite que plus de femmes réalisent leurs rêves.