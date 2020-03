Yanet García célèbre 13 millions de followers sur Instagram avec FIESTA (PHOTOS)

Yanet García, mieux connu sous le nom de The Climate Girl, célébré atteindre 13 millions de followers dans votre compte Instagram avec une fête.

Accompagné de son petit ami, Lewis Howeset ses beaux-parents, l’ancien programme Hoy “a jeté la maison par la fenêtre” avec un fête dans lequel le gâteau traditionnel ne manquait pas.

C’est à travers le réseau social lui-même que la native de Monterrey a remercié chacun de ses abonnés qui lui a permis de dépasser ce chiffre historique, car peu de personnalités Mexique ils ont cette somme.

Merci pour tout votre amour et le soutien. Pour tous ceux qui me suivent depuis des années, ce fut un voyage incroyable“Dit la femme de 29 ans qui est devenue célèbre en donnant la section météo sur Televisa Monterrey.

“Je continue à travailler vers mes rêves, je partage mon histoire et je leur montre le processus avec mon état physique, ma nutrition, carrière, famille et style de vie. Chaque jour nous apporte de nouveaux opportunités apprendre, aimer et grandir et j’ai hâte de partager plus avec vous à l’avenir », a-t-il ajouté.

Il est à noter que depuis le début de cette 2020 Garcia il a choisi de quitter le Mexique pour vivre avec son partenaire États UnisCependant, il continue de signaler chaque étape qu’il prend à un niveau personnel et professionnel.