Yanis Rahmani: “De très belles campagnes de ‘stop racisme’ sont faites mais au moment de vérité il n’est pas puni”

La fin d’origine algérienne, née à Paris et résidant en Espagne depuis 8 années, a voulu dénoncer un nouvel épisode de racisme dans le football espagnol. Comme indiqué Yanis Rahmani sur le site de LugoIl a reçu des insultes racistes pendant le match qui ont confronté son équipe aux Fuenlabrada.

“Ce n’est pas quelque chose d’agréable à entendre ou à souffrir dans un match, plus quand c’est le football et que vous êtes dans votre propre, dans votre parti et entendre des choses moches n’est du goût de personne », a déclaré l’ancien Athlétique. Justement, Yanis Rahmani en a profité pour critiquer l’importance des cris racistes que les fans de la Espanyol à Iñaki Williams lors de sa visite au stade RCDE. Selon lui, cela est dû au fait que «les gens qui jugent le racisme sont des gens qui ne souffrent pas de racisme“

Yanis Rahmani: “Si vous ne vous punissez pas, il y aura toujours du racisme”

“Il faut faire quelque chose maintenant, mais ce n’est pas fait», A-t-il ajouté. “Il y a beaucoup de publicité et de nombreuses campagnes qui sont très agréables pour «arrêter le racisme», mais au moment de la vérité, il n’est pas puni car il mérite ceux qui commettent ce crime. S’il n’est pas puni, il y aura toujours du racisme », a déclaré Yanis Rahmani.

Cependant, pour les 24 ansla base de la solution est dans l’éducation” “Avant de lancer des cris racistes, les gens devraient être mieux informés et savoir ce qui se cache derrière une race ou une religion”, a-t-il ajouté.

“Si vous insultez le noir d’une autre équipe, vous insultez aussi le noir de votre équipe. Vous insultez une course entière. Ils ne le savent peut-être pas », a-t-il conclu.