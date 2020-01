L’Atlético de Madrid a officialisé la signature de Yannick Ferreira Carrasco L’extrémité belge revient à l’ensemble de matelas prêté, de Dalian Yifang.

«Yannick Carrasco est déjà un nouveau joueur de rojiblanco. Il L’Atlético de Madrid et le Dalian Professional FC ont conclu un accord pour le transfert de l’attaquant belge, qui a passé l’examen médical pertinent à la clinique de l’Université de Navarre et qui jouera dans notre club jusqu’à la fin de ce cours », indique le communiqué du matelas.

Les bureaux du matelas ont explosé après l’échec des négociations pour saisir les services d’Edinson Cavani. Depuis qu’on a appris que l’arrivée de l’Uruguayen était pratiquement impossible un plan B a été activé qui a pris fin avec le retour de Carrasco au Metropolitan.

Carrasco a quitté l’Atlético de Madrid début 2018 et maintenant, deux ans plus tard, la gaine rouge et blanche est réintroduite et placée sous les ordres de Cholo Simeone. L’extrémité belge donnera plus de profondeur à l’attaque du matelas. Il n’est pas le meilleur buteur qui a réclamé Simeone, mais dans les 122 matchs où il a défendu le maillot Atleti, il a réussi à marquer 23 buts.