Yannick Ngakoue licencie les demandes commerciales frustrées sur les réseaux sociaux

Yannick Ngakoue n’a plus de patience avec les Jaguars de Jacksonville. La défensive veut un métier depuis plus d’un an. Mais son «temps est écoulé», a-t-il déclaré sur Twitter. Il veut sortir. Maintenant.

Il a publié mardi une série de tweets et de messages sur Instagram pour exprimer son mécontentement envers l’organisation des Jaguars.

“Soyons d’accord pour ne pas être d’accord”, a-t-il écrit sur Twitter. «Pourquoi empêcher un homme de prendre soin de sa famille. Il est évident que mon temps est écoulé dans ma situation actuelle. Passons tous les deux à @Jaguars. “

Les Jaguars ont placé l’étiquette de franchise non exclusive sur Ngakoue cet intersaison, qui lui rapporte 17,8 millions de dollars en 2020. Si Ngakoue veut partir, il pourrait tirer des feuilles d’offre d’autres équipes. Et bien sûr, il peut continuer d’exiger un échange dans l’espoir que Jacksonville l’obligera.

Ngakoue a également mis un message sur Instagram, ce qui a attiré l’attention du demi de coin Jalen Ramsey. Ramsey a demandé un échange à plusieurs reprises à Jacksonville. Finalement, l’équipe lui a accordé un échange quand ils l’ont traité dans un blockbuster aux Rams de Los Angeles.

Si c’est une consolation pour Ngakoue, il attire un intérêt commercial, selon Mike Garafolo de NFL Network. Peut-être qu’il avancera avant le repêchage de la NFL 2020.

