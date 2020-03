Yellowstone annonce des modifications liées au coronavirus

Afin de se conformer aux directives fédérales et de réduire le risque d’exposition aux coronavirus, le parc national de Yellowstone a fermé le centre d’accueil d’Albright et la zone de baignade et de trempage de la rivière Boiling.

Les fermetures indéfinies ont été annoncées mercredi.

Le centre des visiteurs d’Albright, construit par l’armée américaine en 1909 pour abriter des officiers du calvaire, est situé à Mammoth Hot Springs près de l’entrée nord du parc à Gardiner, au Montana.

La route de l’entrée nord à Cooke City, Montana, reste ouverte au public. La route s’étend sur 57 miles et est populaire parmi les navetteurs et les touristes qui espèrent observer la faune dans et au-delà de la vallée de Lamar.

La fermeture du centre des visiteurs d’Albright et de la rivière Boiling survient alors qu’une grande partie du parc est fermée de façon saisonnière, alors que les équipes labourent les routes en prévision de l’ouverture de la saison touristique du printemps.

La plupart des routes et des installations devraient ouvrir au début du 17 avril. Le parc devrait être entièrement ouvert au début de juin.

«Dans l’intervalle d’ici à ces ouvertures programmées, les gestionnaires du parc continueront d’évaluer et de s’adapter à l’évolution des directives COVID-19 et d’ajuster les opérations selon les besoins», a déclaré le parc, faisant référence au nouveau coronavirus par son nom scientifique. «À partir de maintenant, le parc a l’intention de maintenir l’horaire d’ouverture régulier.»

Mercredi également, le National Park Service a annoncé qu’il annulait temporairement les frais d’entrée dans tous les parcs nationaux, même si les installations à l’intérieur des parcs pouvaient être fermées.

Les visiteurs sont invités à suivre les directives du CDC concernant la distance sociale et l’hygiène pour aider à prévenir la propagation du coronavirus.

–Les photos sont une gracieuseté du parc national de Yellowstone et du National Park Service

.