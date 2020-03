Yellowstone enregistre sa première observation d’ours grizzli en 2020

Les biologistes survolant le parc national de Yellowstone samedi ont documenté la première observation connue du grizzli du parc en 2020.

Le parc a annoncé lundi que l’observation, près de Grand Prismatic Spring dans le Midway Geyser Basin, avait eu lieu un jour plus tôt que la première observation de l’année dernière.

“Maintenant que les ours sortent des tanières hivernales, les visiteurs devraient être ravis d’avoir la possibilité de les voir et de les photographier, mais ils doivent également les traiter avec respect et prudence”, a déclaré Kerry Gunther, biologiste de la gestion des ours du parc.

AUSSI SUR FTW OUTDOORS: Combien de lions africains pouvez-vous repérer sur cette photo?

«De nombreux visiteurs pensent que les ours ont une faim affamée et sont plus susceptibles d’attaquer les gens pour se nourrir après être sortis de l’hibernation, mais presque toutes les attaques d’ours résultent de rencontres surprises lorsque les randonneurs font sursauter des ours à de courtes distances et que les ours réagissent avec une agression défensive.»

Les grizzlis mâles sont généralement les premiers à sortir de l’hibernation, à partir du début mars. Les oursons avec oursons quittent leurs tanières en avril et début mai.

Bien que le temps hivernal puisse persister dans et autour du parc pendant des semaines, les visiteurs sont priés de faire preuve de prudence.

«Les randonneurs, les skieurs et les raquetteurs devraient voyager en groupes de trois ou plus, porter des embruns et faire du bruit», a averti Gunther.

Les visiteurs sont censés maintenir une distance d’au moins 100 mètres des grizzlis.

Yellowstone a également rappelé aux touristes que l’accès aux zones où il y a une forte densité de carcasses de bisons et de wapitis tués en hiver sera restreint dans les semaines à venir afin de minimiser le risque de rencontres surprises entre ours et humains.

– L’image du grizzli générique et celle du Grand Prismatic Spring sont une gracieuseté du parc national de Yellowstone / NPS

.