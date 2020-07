Yerry Mina aujourd’hui: Valence veut recruter le joueur d’Everton | Marché des transferts | Dernières nouvelles Colombie

Yerry Mina ne termine pas sa consolidation à Everton, car bien qu’il se produise à chaque fois qu’il joue, les blessures l’ont exclu d’un bon nombre de matchs. Et bien que son entraîneur, Carlo Ancelotti, le soutienne, une offre pourrait venir au club anglais, ce qui changerait le «coach» et le laisserait partir.

Cela a été déclaré par « The Sun » en révélant que Valence, d’Espagne, pouvait soumissionner pour le Colombien. L’équipe ‘ché’ ne traverse pas son meilleur moment et vient même de licencier son coach; c’est pour ça que. Pour la saison prochaine, le propriétaire du club, le chinois Peter Lim, veut se secouer et constituer une équipe plus compétitive. Et Mina, avec un passé à Barcelone, serait son fer de lance pour renforcer le dos défensif.

Selon le journal anglais, Valence offrirait environ 20 millions d’euros pour embaucher Yerry. Si le chiffre convainc les dirigeants et l’entraîneur d’Everton, la porte pourrait être ouverte pour le Colombien, car les «caramels» visent le remplacement éventuel du Colombien de 25 ans.

Il y a quelques jours, il a été dit en Angleterre qu’Everton voulait «sauver» John Stones, qui a été un joueur de l’équipe nationale et est le cinquième défenseur de Manchester City. Ses quelques opportunités sur le campus de Pep Guardiola faciliteraient son départ; et si Mina ouvre l’espace, l’opération avec les «citoyens» serait la bienvenue.