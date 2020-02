«You big dosser» – Tyson Fury dévoile son dernier costume conçu pour «jeter Deontay Wilder hors de son jeu»

Tyson Fury a une personnalité plus grande que nature, il est donc juste que son sens de la mode incarne exactement cela.

Avant sa revanche très attendue avec Deontay Wilder, le Gypsy King a encore une fois mis le paquet en dévoilant sa dernière création jeudi: un costume avec les mots «toi grand dosser» écrit dessus!

Fury a utilisé le terme pour se moquer de son rival des poids lourds Wilder, depuis leur première rencontre en décembre 2018.

Ce n’est pas la première fois qu’il porte une tenue scandaleuse pour se mettre dans la tête d’un adversaire et talkSPORT a récemment rencontré les designers chargés de donner vie à ses créations.

En parlant aux gars de Claudio Lugli – une marque qui a explosé après avoir travaillé avec plusieurs superstars sportives de haut niveau et même la WWE – il est devenu très clair que Fury aime essayer de gagner un avantage avec sa tenue vestimentaire.

Les frères Navid et Omid Salimian, les hommes derrière la marque, ont expliqué l’importance du ton et de la créativité avec Fury avant de révéler le design.

“L’idée du costume est de jeter Deontay Wilder hors de son jeu”, a déclaré Navid.

Costume de Tyson Fury conçu par Claudio Lugli avec les mots «you big dosser» écrits dessus

La série de costumes incroyables de Tyson Fury se poursuit avec ce design de Claudio Lugli

«Tous nos costumes intègrent un élément de narration.

«Ils auront des moments d’histoire et des moments qui sont potentiellement encore à venir représentés sur les chemises.

“La plupart d’entre eux ont le visage de Tyson sur la chemise, par son choix [laughs]. Vous ne voudrez pas manquer ces créations. “

Navid a ensuite expliqué comment les combinaisons donnent à Fury un air de confiance qui l’a aidé auparavant.

«Nous sommes là pour donner à Tyson cette confiance supplémentaire de 5%», a-t-il poursuivi.

«Il est déjà en forme, concentré et prêt à partir, mais les vêtements sont presque sa cape de super-héros.

«Lors de cette première conférence de presse, nous avons remarqué que Deontay Wilder était venu en survêtement et Tyson était en trois pièces.

Costume sur mesure avec des connotations subtiles de santé mentale et des citations emblématiques de Fury. Une touche chic du champion linéaire Tyson Fury pour sensibiliser à la maladie mentale et à la lutte interne @Tyson_Fury pic.twitter.com/AqXtI4mXNp

– Claudio Lugli (@Claudio_Lugli) 19 février 2020

Il est juste qu’un costume coloré accompagne la personnalité plus grande que nature de Fury

Les créateurs de Fury disent que leurs costumes sont là pour donner au boxeur et cinq pour cent supplémentaires

«Puis, lors de la prochaine conférence de presse, Tyson porte une chemise avec des incendies de la Seconde Guerre mondiale avec un costume en tweed, presque comme un général. Et puis le suivant, Wilder se présente dans une chemise Versace dorée.

“Et c’est à ce moment-là que nous avons réalisé que nous faisons une différence ici.

«Je pense que l’avantage mental est que Tyson a l’air et se sent mieux et, finalement, cela a conduit Deontay à changer son comportement.

“Nous sommes donc là pour lui donner cet avantage, mais toutes ces conceptions sont vraiment un processus collaboratif.”

Deontay Wilder vs Tyson Fury affrontement conférence de presse

Claudio Lugli a connu une croissance exponentielle ces dernières années et ils ont même un accord exclusif avec la WWE.

Mais, la marque est bien consciente de l’impact que Fury a eu sur eux.

«Tyson Fury a tant fait pour attirer davantage l’attention sur notre marque. Pas seulement au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis.

«Le partenariat et l’amitié initiaux ont eu lieu cinq ans auparavant pour [Wladimir] Klitschko contre Tyson Fury. Nous avons reçu un appel de ses représentants nous demandant de faire un costume sur mesure pour lui.

Les champions poids lourds d’antan ont orné ce numéro pour son combat avec Tom Schwarz

«Évidemment, la taille de l’homme est quelque chose que nous devons prendre en compte [laughs] et c’est un défi. Mais j’étais très intéressé tout de suite.

“J’avais déjà travaillé avec Amir Khan, Conor McGregor – je pense que c’est ce qui a suscité leur intérêt.”

Navid se souvient également avoir pensé que Fury allait porter l’un de ses costumes lors d’une conférence de presse avec Klitschko, seulement pour que Batman apparaisse.

“Je pense que le tournant a été, et c’est après beaucoup de modifications et beaucoup de travail, que nous faisons le montage chez lui et il dit” écoutez, apportez ceci à ma conférence de presse “.

. – .

Fury a également conservé son apparence plus grande que nature lorsqu’il est passé à la lutte professionnelle avec la WWE

“Et je n’avais jamais assisté à une conférence de presse de boxe auparavant, comme vous pouvez l’imaginer, j’étais très, très excité d’y aller. Je suis assis au troisième ou quatrième rang et il arrive en trombe avec une tenue de Batman! Donc ce n’est pas ce que j’attends [laughs], Je pense que je suis en difficulté ici, nous avons traversé tout ce travail!

«Je suis vraiment impatient de le voir porter les vêtements. C’est évidemment une conférence de presse inoubliable et heureusement, il revient en force en tant que Bruce Wayne, costume trois pièces, manteau, bonnet, Al Capone et il offre une performance vraiment incroyable.

“A partir de ce moment, j’ai réalisé qu’il avait un charisme unique et une grande personnalité et c’est ainsi que je savais que je pouvais incorporer des designs plus flashy et tester s’il serait intéressé à être un peu plus audacieux. Mais avant que je puisse suggérer cela, il l’a suggéré. Il est comme “maintenant nous devons monter la mise!” “

Vous pouvez écouter Fury et Wilder abandonner les costumes et combattre aux premières heures du dimanche matin en direct sur talkSPORT alors que nous vous proposons une couverture radio exclusive de l’énorme combat pour le titre des poids lourds

