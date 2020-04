Zambotti, deuxième athlète avec Covid; récupère à la maison

▲ Zambotti a indiqué qu’il était chez lui avec de légers symptômes. Photo Conade

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Dimanche 19 avril 2020, p. a11

L’ancienne judoka Vanessa Zambotti a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle avait été testée positive pour le test Covid-19, qui a été effectué d’une manière particulière et est à la maison avec des symptômes légers, de la fièvre et de l’inconfort, isolée et assistée par des amis et des personnes proches d’elle. environnement, mais sans recevoir aucun type de soutien gouvernemental car votre cas ne nécessite pas d’hospitalisation.

J’ai été testé positif pour Covid-19, je me sens bien, je suis calme et chez moi; sans symptômes majeurs autres que fièvre et inconfort. Essayez de mettre en quarantaine pendant trois semaines signalé sur les réseaux sociaux.

J’ai passé l’examen dans un laboratoire privé et j’ai essayé de contacter le gouvernement pour l’informer de mon cas, mais je n’y suis pas parvenu car la ligne Covid ne sert qu’à enregistrer de nouveaux cas, a écrit un champion panaméricain multi-champion.

Zambotti est le deuxième athlète mexicain infecté après la pentathlète Mariana Arceo, qui avait déjà été libérée il y a trois semaines.

La judoka a déclaré qu’elle ne connaissait pas le lieu où elle avait été infectée, car elle assure que depuis qu’elle a essayé de suivre les indications depuis que le séjour à la maison a été recommandé. Il a mentionné que cela aurait pu être la nourriture qu’ils m’ont apportée ou une fois que je suis allé au supermarché, mais depuis que la quarantaine a été décrétée, je travaillais à la maison, a déclaré l’athlète de Chihuahuan qui vit à Mexico.

Le Comité olympique mexicain, quant à lui, a envoyé un message au judoka. Chère Vanessa Zambotti, je vous souhaite un prompt rétablissement, prenez bien soin de vous, nous espérons revenir bientôt à l’activité. Le meilleur aussi pour votre famille dans ces moments. Étreinte forte, a écrit Carlos Padilla, président de la COM.

.