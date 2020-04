Ze Roberto se vante d’un grand corps à 45 ans: “Je n’ai pas de vices”

Il a 45 ans mais il est meilleur que lorsqu’il a joué. Ze Roberto, malgré sa retraite en 2017, est devenu une tendance sur les réseaux sociaux après avoir posté plusieurs vidéos et photos sur le réseau dans lequel il apparaît en excellente forme avec un corps qui ressemble plus à un bodybuilder qu’un ancien footballeur.

L’ancien joueur de Real Madrid Entre 1996 et 1998, c’était sur toutes les lèvres après avoir publié une vidéo de sa routine d’entraînement lors de son internement à Sao Paulo sur le réseau social Instagram. La seule personne avec qui vous devez rivaliser pour être meilleur est la personne que vous étiez hier. Restez toujours concentré! LET’S GO! », Écrit-il pour accompagner la vidéo de sa formation.

Dans une interview accordée à l’époque à DPA, il avait déjà expliqué la formule du succès. «Je n’ai pas de vices. Je ne bois pas de boissons alcoolisées, je ne fume pas, je mange très bien, je dors bien. J’ai ma famille, qui est ma plus grande sécurité. Je pense que ce sont des facteurs importants pour atteindre l’âge que j’ai atteint et continuer à jouer à un niveau élevé “, a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid, Bayer Leverkusen, Gremio et Palmeiras.