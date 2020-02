Zenit trolls Piqué pour son anniversaire en se souvenant de sa main contre la Russie

En Russie, ils n’oublient pas le dernier match de Gerard Piqué Avec l’équipe espagnole. C’était en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018 disputée dans son pays. Bien que «la Roja» soit passée au tableau de bord, la centrale Barcelone Il a fait une main très claire à l’intérieur de la zone. Cette action a conduit au tirage au sort des hôtes depuis le point de penalty. C’est précisément lors de la séance de tirs au but que le match nul a été décidé, ce qui a entraîné l’élimination de l’Espagne. À l’occasion du 33e anniversaire de Piqué, le Zenit Il a sauvé cette action.

“Nous félicitons Gerard Piqué pour son anniversaire et lui adressons un salut cordial de la Russie», A écrit Zenit sur son compte Twitter en espagnol.

Après l’élimination de l’Espagne, Piqué a mis fin à son étape dans l’équipe nationale, avec laquelle il a joué un total de 102 matchs. En neuf ans, quatre mois et 29 jours, le défenseur a été proclamé champion du monde avec l’Espagne et également du championnat d’Europe, formant l’une des paires centrales les plus fortes avec Sergio Ramos.

Shakira et Piqué, séparés pour leur anniversaire

Le 2 février est une date inscrite au calendrier de Gerard Piqué et Shakira depuis bien avant leur rencontre. Ce jour-là en 1977 et 1987, l’espagnol et le colombien sont nés, à exactement 10 ans d’intervalle. Séparément et en couple, les deux ont vécu les anniversaires les plus spéciaux, mais aucun comme celui de 2020.

Ce dimanche, Shakira aura l’honneur de chanter au milieu du Superbowl. Il y a plus de 50 ans, la mi-temps de la finale de football américain est devenue un bref concert suivi par près de 200 millions de spectateurs et donc sur la scène où tous les artistes du monde rêvent de jouer, du moins une fois dans la vie. “Les hanches ne mentent pas” a annoncé en septembre dernier qu’elle avait été choisie, avec Jennifer Lopez, pour jouer dans le “show” de la pause la plus célèbre du monde du sport. Pour sa part, Gerard Piqué a joué avec Barcelone contre Lift au Camp Nou.