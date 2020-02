Zidane doit abandonner les expériences et comprendre que 4-4-2 fonctionne

Le Real Madrid était de nouveau tombé amoureux du Real Madrid. Après un an de cauchemars au Santiago Bernabéu, les blancs étaient revenus pour dominer les matchs, pour être supérieurs à leur rival, mais tout a encore changé. La réintégration de joueurs blessés comme Gareth Bale ou Eden Hazard a changé la vision de leur équipe Zidane et le Français est revenu à 4-3-3 ou à d’autres expériences que nous ne comprenons pas. Le résultat n’a été au goût de personne: mauvais résultats et mauvais football. Une étape qui a culminé avec le match nul contre le Celta de Vigo à la veille de la Classique et de la Ligue des Champions. Ce n’est pas le moment des changements.

Le Real Madrid a deux des événements les plus difficiles de la saison à venir. Au cours des prochaines semaines, il sera mesuré en huitièmes de finale contre Manchester City et en Ligue contre Barcelone. Le ciel bleu, défenestré en Premier League, est assoiffé de sang et a placé le trophée européen comme objectif numéro 1. Le match contre Barcelone n’en sera pas moins stressant. Le Classic, très probablement, décidera qui remportera la Liga.

Le Real Madrid semblait favori jusqu’à il y a quelques jours. Cette équipe de Casemiro et Fede Valverde, de lignes de 4 et deux attaquants a conquis les propres et les étrangers. Cependant, Zidane a fait un tour et est revenu dans la rue avec un 4-3-3 qui ne fonctionne plus, une formation qui cède le pas aux autres. Le 4-3-3 va et vient, le 4-4-2 perdure. C’est le plus classique et le plus complet de tous ceux pour avoir et celui que le Real Madrid devrait utiliser.

Zinedine Zidane ne devrait rien considérer. L’équipe a été constituée avec l’entraînement contre lequel il a affronté Barcelone ou l’Atlético de Madrid. Le danger doit entrer onze, mais doit le faire dans une position qui existe déjà. Le Belge est capable de s’adapter au jeu à l’intérieur comme à l’extérieur, afin qu’il puisse rencontrer Benzema accompagnant sur la ligne d’attaque en toute liberté de mouvement, même si cela punira Isco. La leçon est facile, touchez le moins possible ce qui fonctionne.