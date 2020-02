Zidane ne croit pas vraiment que Guardiola soit le meilleur, assez de balles

Zinedine Zidane et Josep Guardiola étaient deux joueurs de milieu de terrain. Les deux aimaient avoir le ballon, mais ensuite ils l’ont traité très différemment. Le Français était plus de puissance et d’élégance. Il a pris le ballon au centre du terrain et a pratiqué des conduits impossibles pour se connecter avec les attaquants ou s’approcher du but adverse. Le catalan était différent. Un milieu de terrain beaucoup plus défensif qui, même s’il aimait parfois trop contrôler le ballon, cherchait des solutions et des touches rapides pour déplacer le ballon. Tous deux étaient des joueurs de baseball, mais d’une coupe très différente. Aujourd’hui, nous ne savons pas très bien pourquoi, que le peloterismo a été transféré de l’herbe aux bancs.

Zidane, lors de la conférence de presse avant le match qui sera joué par le Real Madrid et Manchester City, a déclaré que l’ancien Barcelone et le Bayern Munich étaient le meilleur entraîneur du monde. S’il passe l’égalité et le touche contre Liverpool, il en dira autant de Klopp. S’il continue d’avancer et se mesure à Tottenham, il affirmera une fois de plus l’harmonie avec Mourinho. Si en finale il croise Sarri ou même Simeone, il le refera également. C’est ok Guardiola n’est pas le meilleur entraîneur du monde pour Zidane.

Beaucoup d’entre vous liront cet article en pensant à qui je suis pour accuser le technicien blanc d’une telle atrocité, sur quoi je m’appuie. Pour moi c’est très simpleSi l’on croit qu’un autre entraîneur est le meilleur au monde, il est imprégné de son style de jeu, de sa tactique et de ses stratégies. Ne confondez pas, je ne dis rien pour plagier, mais pour imprégner, avancer et apprendre de lui, suivre ses boussoles. Zidane non. Le Real Madrid n’a pas une seule échappatoire CroisièreO tutelle. Le Real Madrid ne touche pas le ballon d’un côté à l’autre jusqu’à ce que ses rivaux se fatiguent et trouvent le trou, n’abandonnent pas le ballon et qui plus est, adore le jeu par groupe. Il est impossible d’imaginer Pep proposer le style de Zidane.

Je ne sais pas qui est le meilleur entraîneur du monde. Je ne le sais pas aussi bien que je ne sais pas qui est le meilleur journaliste, je ne sais même pas qui est celui qui correspond le mieux aux paroles dans ma localité. Comme je ne le sais pas, Zidane ne le sait pas non plus et l’affirme par la mode. L’herbe se promène dans la salle de presse. Zidane ne regardera pas les vidéos éducatives de Guardiola.