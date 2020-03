La courte saison de recrue de Zion Williamson avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans nous donne envie de chanter. C’est exactement ce que ICE2ICE a fait… en rêve. Cette fois, ils ont retravaillé «Too Close» par le groupe R&B Next pour professer leur amour pour le jeu de Zion Williamson.

[Don’t worry. This video was filmed on March 2, 2020. We wouldn’t dare leave our homes for something like this.]