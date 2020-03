Zion, Giannis et Tatum en tête des récompenses du troisième trimestre de la NBA

Avec seulement six semaines avant le début des éliminatoires de la NBA 2020, les 30 équipes ont disputé au moins 60 matchs, ce qui signifie que nous sommes officiellement aux trois quarts de la campagne 2019-2020. Et cela signifie qu’il est temps pour nous, comme nous l’avons fait lorsque nous avons atteint le premier et le deuxième trimestre, de remettre des récompenses pour des réalisations exceptionnelles dans le domaine du basket-ball professionnel! (Et, dans un cas, pour quelque chose de moins que cela.)

Une chose à noter avant de commencer à diviser ce matériel très recherché et purement théorique: ces récompenses sont basées sur ce qui s’est passé au cours du troisième trimestre de la saison – lisez: l’étirement entre le match 40 à la mi-janvier et cette semaine — Plutôt que sur toute la saison à ce jour. Un zoom avant sur les performances des joueurs et des équipes au cours de cette période la plus récente nous aidera à mettre en évidence qui monte et descend alors que nous nous dirigeons vers la course d’étirement; cela pourrait également nous aider à éviter les répétitions.

“Pourrait.”

Équipe du quartier: Milwaukee Bucks

Ce sont trois couronnes trimestrielles consécutives pour la meilleure équipe de la NBA, qui est passée à 16-3 depuis notre dernière réunion, alimentée par une défense presque comiquement dominante. Au cours de cette période, les Bucks ont maintenu leurs adversaires à un niveau microscopique de 100 points pour 100 biens non-ordures, selon Cleaning the Glass, 6,6 points pour 100 de moins que Toronto, deuxième. L’écart entre non. 1 et non. 2 est presque identique à l’écart entre les Raptors et les Kings, qui occupent le 18e rang au cours de la même période.

Les Bucks n’ont pas été parfaits; ils ont faibli un peu offensivement, classant un piéton 16e en points marqués par possession depuis notre dernier enregistrement, en raison d’une baisse de transition (de 122,9 points pour 100 chances de transition à 116,5 pour 100) et certains léger glissement au-delà de l’arc (George Hill, il s’avère, n’allait pas faire la moitié de ses 3 toute la saison). Ils ont toutefois atténué cela en punissant les équipes tant sur le plan défensif – en les empêchant de tirer sur la jante mieux que quiconque et en les maintenant au plus bas pourcentage de buts marqués de la ligue lors des essais de près qu’ils effectuent – qu’ils ont conservé de loin le meilleur différentiel de points de la ligue, même avec seulement deux joueurs (Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo) en moyenne plus de 30 minutes par match dans cette période. D’autres équipes jouent bien; les Bucks jouent pour l’histoire.

Recevoir également des votes théoriques dans mon cerveau: Raptors (17-4 même avec Marc Gasol manquant les deux tiers de ces matchs!), Lakers, Celtics, Rockets, Thunder.

Joueur du quart: Giannis Antetokounmpo, Bucks

J’ai fait ma diligence raisonnable. J’ai regardé Russell Westbrook, qui a réussi un 33-8-7 efficace tout en servant de catalyseur pour les petites balles et le rebond des Rockets dans la course à la deuxième tête de série de l’Ouest. Et à Damian Lillard, qui avait sans doute été encore plus incroyable en gardant Portland à flot – 37,4 points et neuf passes décisives en 50/47/89, malgré près de 25 tirs par match – avant de souffrir d’une tension à l’aine. Et à LeBron James, qui a en moyenne 25 points, huit rebonds et 10 passes décisives par match pour une équipe des Lakers resserrant son emprise sur l’Ouest. Et chez Kawhi Leonard, qui a mis en place 28-8-5 pour une équipe Clippers qui est maintenant en bonne santé et qui ressemble à l’ennemi juré intra-arène que nous imaginions être.

Il y a tellement de gars qui ont perdu la tête ces derniers temps: Nikola Jokic, Jayson Tatum, Khris Middleton (24,4 points, 7,5 rebonds et 4,9 passes décisives par match dans cette période sur le tir bonkers 53/47/94!), et ainsi de suite. L’un d’eux est le MVP en titre, qui a récolté en moyenne 32,8 points, 18,9 rebonds et 7,4 passes décisives par 36 minutes de temps au sol pendant cette période; il l’a fait tout en agissant comme le défenseur le plus polyvalent et le plus redoutable du sport. Les Bucks ont surclassé leurs adversaires de 22,2 points par 100 avec lui sur le terrain au troisième trimestre, selon NBA Advanced Stats, la meilleure note nette de tout joueur qui a fait au moins 10 apparitions et a fait en moyenne plus de 2,2 minutes par match (nous vous saluons, Justin James).

Par tous les moyens, essayons de comprendre pourquoi d’autres joueurs font partie de la conversation MVP. Reconnaissons également que ce sera une conversation assez courte.

Recevoir également des votes théoriques dans mon cerveau: Tout ce qui précède, avec des remerciements à Bradley Beal (qui a marqué près de 100 points de plus que tout autre joueur de la ligue au cours de cette période), Trae Young (nous sommes avec les drôles, et aussi avec la «moyenne un peu moins de 31 points et 11 passes décisives par match », la défense soit damnée), Kristaps Porzingis (mettant 28 et 11 sur 50/40/84 en tirant sur les 15 derniers matchs de Dallas, aidant les Mavs à flot au milieu de l’entorse de la cheville de Luka Doncic)… et le type vers qui nous nous tournons notre attention ensuite.

Recrue du quartier: Zion Williamson, Pelicans

C’est une chose rare et magnifique quand quelque chose que tout le monde attendait est à la hauteur du battage médiatique. Après un retard de 44 matchs après une opération au ménisque, Williamson a finalement commencé sa carrière dans la NBA le 22 janvier, a rapidement tourné dans l’un des tronçons de basket-ball les plus excitants de cette saison, et n’a repris que depuis.

Zion a une moyenne de 24 points sur 58,2% des tirs, avec 6,8 rebonds et 2,2 passes décisives en 29,5 minutes par match; il serait le premier recrue à en moyenne 24 par nuit depuis que David Robinson l’a fait il y a 30 ans. Regardez plus attentivement les chiffres, et les compositions deviennent encore plus éclatantes: les seules recrues à avoir une moyenne de 29 points et huit planches par 36 minutes sont Zion et Wilt Chamberlain; les seuls à mettre en place 38 et 10 pour 100 possessions sont Zion et Joel Embiid; et les seuls à avoir une moyenne de 20 par match sur 55% des tirs sont, comme l’a noté mon collègue du Ringer Jonathan Tjarks, Zion et Shaquille O’Neal.

Brian Phillips, docteur en sciences et homme de lettres, a récemment appelé Zion «le plus grand générateur d’hyperbole d’auteur dans les sports professionnels contemporains», et comme quelqu’un qui a récemment décrit le jeune homme de 19 ans – doux Jésus, il a 19 ans – comme «un Nissan Cube qui peut se téléporter et est livré avec le guitariste lance-flammes de Fury Road, standard, ”Je ne sais pas de quoi il parle. Quelqu’un d’aussi gros qui bouge non seulement à cette vitesse, mais qui plie le cerveau aussi sûrement qu’il plie les paniers.

La course aux séries éliminatoires est également suspendue: les Pélicans avaient 17-27 avant les débuts de Zion et sont passés 9-9 depuis, avec le septième meilleur différentiel d’efficacité de la ligue. Ils ont bombardé les adversaires de 10 points par 100 avec Zion sur le terrain, revenant à portée de frappe de la dernière place des éliminatoires de l’Ouest. Les Pélicans ont encore du travail à faire pour rattraper les Grizzlies, huitièmes, menés par Ja Morant, qui a disputé près de 40 matchs de plus que Zion, a remporté les deux derniers titres trimestriels et remportera probablement le titre de recrue de l’année. à la fin de la saison. (Si Memphis trébuche hors des séries éliminatoires et que Zion pousse les Pélicans dedans? Eh bien, tous les paris sont désactivés.) La Nouvelle-Orléans est même en mesure de facturer tardivement, est remarquable, et c’est en grande partie grâce à la impact de cette aubaine adolescente presque impossible.

Recevoir également des votes théoriques dans mon cerveau: Morant (qui a fait de son mieux pour garder le Grizz dans l’eau alors que les blessures et les métiers les ont secoués), Michael Porter Jr. (veuillez continuer de laisser le gamin cuisiner, Coach Malone), Brandon Clarke (guérissez-vous bientôt, jeune gars), Terence Davis (a tiré 43 pour cent de 3 et a défendu sa queue, cimentant une place de rotation sur une excellente équipe de Raptors), le combo Darius Bazley – Luguentz Dort en OKC (la préférence de Sam Presti pour les jeunes athlètes frappe encore!), Kevin Porter Jr. (le Le jury est toujours sur les gardes de pointe que les Cavs ont pris dans les huit premiers au cours des brouillons consécutifs, mais le gardien gaucher au tir doux qu’ils ont obtenu au 30e rang l’an dernier ressemble à un gardien)

Réserve du quartier: Buddy Hield, Kings

Les Kings étaient coincés dans la boue à la fin du mois de janvier, perdants de six matchs consécutifs – et 15 sur 18 dans une séquence vraiment désastreuse – lorsque Luke Walton a envoyé Hield sur le banc, à la recherche d’une étincelle qui ferait sortir Sacramento du pot au noir et retour dans la course aux éliminatoires. Le tireur de quatrième année n’a pas aimé la décision, bien sûr; vous ne vous attendriez pas à quelque chose de différent d’un joueur qui avait commencé les 82 matchs la saison dernière et les 44 premiers de celui-ci, qui ont traversé une négociation quelque peu controversée pour signer une prolongation de contrat de 86 millions de dollars sur quatre ans à la veille de la saison, et qui avait parlé publiquement des «problèmes de confiance» qui affligent les Kings alors qu’ils montaient en flèche.

“Des trucs comme ça, ils ne vous démarrent pas, et après cela tout le monde dit:” Oh, c’est lui le problème “”, a déclaré Hield à Jason Jones de The Athletic. «Tu fais juste savoir à tout le monde ce qui se passe. C’est ce que je fais. […] Si je suis content ou pas content, je ne vais pas le montrer sur le terrain. Je vais sortir et jouer mes minutes. “

Quelle que soit sa motivation, Hield ne se contente pas de jouer ces minutes, il s’y épanouit.

L’ancien hors-concours de l’Oklahoma a récolté en moyenne 19,6 points, 4,5 rebonds et 2,9 passes décisives par match depuis qu’il est passé au banc – presque exactement ce qu’il faisait en moyenne en partant, mais en huit minutes de moins par match. Il était en feu, tirant à 46,2% sur une distance de 3 points avec 9,3 tentatives par match (encore une fois: il ne joue même pas 30 minutes par nuit) et 97% depuis la ligne de faute. Parmi les joueurs qui ont quitté le banc au moins 10 fois en Q3, seul le gardien du Thunder Dennis Schröder marque plus que Hield, et aucune réserve ne correspond à son mélange d’utilisation et d’efficacité. Hield termine près de 28% des possessions de Sacramento avec une tentative de tir, un tirage fautif ou un chiffre d’affaires, et il affiche un pourcentage de tir réel de 0,639. Pour toute la saison, seuls neuf joueurs ont un taux d’utilisation au nord de 25% et un TS% supérieur à 0,600; sept étaient des étoiles, et les deux autres ont des rôles majeurs dans les équipes éliminatoires.

C’est drôle: remplacer Hield par Bogdan Bogdanovic n’a pas soudainement surrénalisé le départ de Sacramento à cinq. La version avec Bogdanovic aux côtés de De’Aaron Fox, Harrison Barnes, Nemanja Bjelica et Dewayne Dedmon était de plus-2 en 71 minutes après le changement; la version remplaçant Harry Giles au centre après que Dedmon a été échangé à Atlanta a été un moins-33 inesthétique en 111 minutes. Mais jumeler Hield avec le dresseur de table à l’esprit défensif Cory Joseph et lui donner un feu vert au néon, ainsi que des contributions de qualité des ajouts de délais commerciaux Kent Bazemore et Alex Len, ont fait des merveilles; les réserves des Kings ont le cinquième meilleur plus-moins de tous les groupes de bancs de la ligue au cours de cette séquence.

Ce coup de pouce de la deuxième unité a aidé les Kings à remporter 12 de leurs 17 derniers matchs pour revenir à une distance frappante de Memphis. Ce n’est pas le rôle que Hield pensait jouer dans ce genre de poursuite; si les Kings commencent à vaciller dans la dernière ligne droite, il pourrait recommencer à grommeler et à chercher un billet cet été. Pour l’instant, cependant, cela fonctionne, donnant à Sacramento au moins une chance de perforer de mettre fin à la plus longue sécheresse de l’après-saison de la NBA – et Hield une nouvelle occasion de montrer que quels que soient les problèmes que pourraient rencontrer les Kings, il n’en fait pas partie.

Recevoir également des votes théoriques dans mon cerveau: Schröder, le combo George Hill – Donte DiVincenzo en zone arrière à Milwaukee, les candidats pérennes du sixième homme Lou Williams et Montrezl Harrell, Terence Davis et Rondae Hollis-Jefferson à Toronto, en fait bon pour toute la saison Dwight Howard et bien plus encore -une-mascotte Alex Caruso avec les Lakers

Joueurs défensifs du quartier: P.J. Tucker et Robert Covington, Rockets

OK, OK, je sais. D’un point de vue empirique, la réponse ici devrait être un Buck – soit Giannis, le menaçant sécurité libre et défenseur à cinq positions qui arpente l’excellente défense historique de Milwaukee, ou Brook Lopez, l’imposant tapeteur qui ancre cette unité en transformant la peinture en une zone d’exclusion aérienne. Mais visons la cohérence et l’empirisme; ces fausses récompenses sont non gouvernées et ingouvernables, et l’histoire défensive qui m’intéresse le plus en ce moment est celle qui se déroule à Houston.

Lorsque Daryl Morey a mis Clint Capela et un choix de première ronde dans un mégadeal à quatre équipes pour ramener Covington, l’aile 3 et D, nous savions que les Rockets de Mike D’Antoni s’engageaient sans réserve dans un tout petit style visant à étirer les défenses, lancer encore plus de 3 points et jouer un style qui a dicté les termes de l’engagement. Jusqu’à présent, tout va bien: Houston a une fiche de 10-3 depuis le dernier match de Capela en tant que Rocket, avec des victoires sur la route contre les Lakers, les Celtics et le Jazz, et les Rockets se vantent du non de la NBA. 3 infraction depuis l’ajout de Covington à la date limite des échanges.

Tout le monde s’est demandé, cependant, comment ces Rockets – une équipe qui, si tout se déroule comme prévu, ne jouera pas avec une personne de plus de 6 pieds 8 pouces – protégerait la jante, obtiendrait des arrêts et des rebonds, et fonctionnerait généralement comme une défense NBA . La réponse: étonnamment bien! (Eh bien, à l’exception de la partie rebondissante. Ils ont été la pire équipe de la ligue à saisir des planches depuis le commerce.) Houston a également figuré dans le top 10 de la défense depuis la date limite, grâce en grande partie à un beau partenariat entre le 6 pieds 5 pouces et le 6 pieds 7 pouces Covington:

C’est fou.

-Les poches explosent la première action, Hayward isole et PJ Tucker lui prend juste le ballon

-Robert Covington entre dans une transition profonde 3

-Tatum essaie de s’isoler sur Covington, est rejeté et les Rockets sécurisent le ballon

Je suis amoureux de ce duo. pic.twitter.com/blb5TFVOFd

– Disney Gary Clark (@ Itamar1710) 2 mars 2020

Selon The Cleaning the Glass, les Rockets n’accordent que 102,5 points pour 100 possessions avec Tucker et Covington sur le terrain; seuls les Bucks ont enregistré une baisse d’efficacité défensive en une saison complète. Toutes ces minutes sont venues avec au moins un de James Harden ou Russell Westbrook sur le terrain, et rendons hommage à ce qui est dû: Pour toute la merde que les anciens MVP prennent pour leur défense, ils ont tenu le coup comme robuste et grondant carrières lorsque de plus grands adversaires tentent de les intimider sur le bloc, et ils ont joué un rôle important en perturbant les voies de dépassement et en aidant à la peinture. Ils ont combiné en moyenne 3,6 interceptions et 6,3 déviations par match depuis la date limite.

Vous vous attendriez à ce qu’un si petit combo 4-5 ait du mal à garder ses adversaires à l’écart du seau. Mais Tucker et Covington combinent mieux les pieds rapides, la force, les mains actives, la longueur et l’intelligence que la plupart des tandems en première ligne de la ligue. Houston abandonne une part de la ligue à peu près moyenne de la ligue dans les minutes de Tucker-Covington, et comme une équipe maintient les adversaires à seulement 59,1 pour cent de tir à moins de 4 pieds de la coupe. Les deux anciens combattants changent d’affectation, offrent une aide en temps opportun et versent généralement du sucre dans le réservoir d’essence des infractions opposées.

La récente course de Houston nous a rappelé que Tucker, même à 34 ans, est l’un des grands hommes les plus efficaces de la ligue (enfin, les «gros» hommes) quand il s’agit de passer aux gardes, de rester devant eux, de les diriger dans la circulation, et les forçant à prendre un regard dur. Le collègue de Ringer, Kevin O’Connor, a rapporté que, selon les statistiques avancées de la NBA, Tucker a mené toutes les ailes et les attaquants “en dissuadant son match de marquer ou d’aider.” Pas mal pour un “tweener”.

Il a également été révélé que Covington a des mains de cambrioleur pour ce qui est de dépouiller le ballon sur un rassemblement de pilote…

… Et que, lorsqu’il n’est pas stationné à 27 pieds du panier sur une aile d’élite, il se transforme en putain de Mutombo de taille amusante:

Reste à savoir si les Six-Sevens ou Less Rockets pourront continuer à s’en tirer avec le pire rebond défensif de la ligue dans une série éliminatoire, bien que forcer les revirements au quatrième rang de la NBA semble être un bon début. (Comme le note Jared Dubin de FiveThirtyEight, “Si vous forcez un chiffre d’affaires avant que votre adversaire ne tente même un tir, il n’y a aucune chance qu’il saisisse un rebond offensif.”) Ce qui semble clair, cependant, c’est que Houston ne s’est pas contenté de tout à marquer avec sa décision de réduire les effectifs; il a également lancé les dés en pariant qu’une défense grouillante et lourde de commutateurs pourrait être plus efficace qu’une défense appuyée par un grand homme traditionnel. Le mois dernier a fourni la preuve de concept; la question maintenant, comme toujours pour ces Rockets, est de savoir si les trucs de Morey et d’Antoni peuvent fonctionner pendant quatre tours consécutifs en séries éliminatoires.

ARTVIMB: Giannis ou Brook, Anthony Davis, Bam Adebayo (bien sûr, la défense du Heat est tombée à terre, mais regardez Bam aller tête à tête avec Giannis et dites-moi que vous ne pensez pas voter pour lui), Marcus Smart, Kawhi Leonard, Serge Ibaka, Ben Simmons, Myles Turner.

Joueur le plus amélioré du quartier: Jayson Tatum, Celtics

Mes estimés associés Rob Mahoney et KOC ont tous deux récemment détaillé l’évasion de Tatum, et je pense que mon patron aurait pu avoir une ou deux choses à dire à ce sujet, donc je ne m’y attarderai pas trop. Il vaut la peine de répéter les chiffres, car la merde sacrée:

Le saut de Jayson Tatum

Jeux



MP



PTS



REBS



ASTS



STLS



BLKS



FGA



FG%



3PA



3P%



ALE



FT%



USG%



TS%



PTS PER TOUCH













Jeux



MP



PTS



REBS



ASTS



STLS



BLKS



FGA



FG%



3PA



3P%



ALE



FT%



USG%



TS%



PTS PER TOUCH

39 premiers matchs

34,1



21,2



6,9



2.8



1,3



0,8



18.1



42,9



6.5



35,8



3.9



84,4



27,7



53,4



0,314

17 derniers matchs

35,6



29,2



7.8



3.2



1.4



1.1



20,2



49,6



8.5



46,9



6,7



77,2



31,1



63,1



0,412



















Basketball-Reference.com/NBA Statistiques avancées

Tatum se dirige davantage vers la jante, terminant à un clip plus élevé et atteignant la ligne de faute presque deux fois plus souvent qu’il l’a fait pendant la première moitié de la saison. Alors que les défenseurs s’inquiètent de ce qu’il atteigne la jante, il a trouvé plus d’espace et de possibilités de tirer pour les sauteurs, en conservant 45,7% d’entre eux et près de 47% à longue distance. Il est devenu la terreur absolue d’un buteur à trois niveaux, tout en défendant quatre positions à un niveau élevé. (Il va même prendre un virage sur quelques 5, tirant des tâches ponctuelles sur des goûts de Joel Embiid, Kristaps Porzingis et Nikola Jokic lorsqu’il sera appelé, selon les données de match de NBA.com.)

Ce n’est pas comme si Tatum n’était pas bon avant ça; l’enfer, je l’ai choisi comme une réserve All-Star sur la base de sa performance avant la vague, pas de ce qui s’est passé après. Sauter autant pendant la saison, cependant, est vraiment sauvage. Une minute, il est une pile d’outils alléchants qui produit beaucoup, mais est également sujet à des faiblesses et des erreurs occasionnelles. La minute suivante, il est … Je ne sais pas, un Adrian Dantley de 6 pieds 8 pouces qui est un oeil mort de profond? Glen Rice, mais Make It All-Defense? Pas Kevin Durant ou Tracy McGrady, mais bon sang, pas aussi loin de ce genre de comparaisons que quiconque s’y attendait il y a deux mois?

La question est maintenant de savoir si Tatum surfe sur la séquence la plus chaude de sa carrière, ou si c’est quelque chose comme la pointe de sa nouvelle normalité. Si c’est l’ancien? Eh bien, savourez la saveur tant qu’elle dure, fans des Celtics. Si c’est le dernier? Nous assistons peut-être à l’arrivée en temps réel d’une superstar de bonne foi.

ARTVIMB: Deandre Ayton, jouant en défense pour aller avec 20 et 12 ans dans une équipe des Suns qui semblait assez fringante avant que Kelly Oubre ne tombe; Collin Sexton, qui n’est peut-être pas un meneur de jeu, mais qui a obtenu une moyenne de 24-3-4 sur les divisions de tir 49/46/87, ce qui n’est rien; Malik Monk, qui a finalement semblé le mettre en place en tant que marqueur de micro-ondes et meneur de jeu complémentaire avant sa suspension pour avoir violé la politique anti-drogue de la ligue; Secouez Milton!)

Le Yooooo! Prix ​​de la plus agréable surprise du trimestre: le tonnerre!

Honte à moi d’avoir trouvé cela surprenant. Après tout, j’ai écrit il y a quelques mois à quel point il était dope qu’Oklahoma City ait transformé ce que beaucoup s’attendaient à être une année sabbatique en une poussée extrêmement amusante en séries éliminatoires. Je suppose que je viens de penser qu’à un moment donné, quelque chose allait s’étendre, saisir le Thunder et le tirer vers le bas. Peut-être une blessure à un vétéran clé. Peut-être des douleurs de croissance pour l’as de 21 ans, Shai Gilgeous-Alexander, ou une régression au tir pour Schröder, un athlète de carrière, ou des trébuchements des nombreux jeunes types d’ailes athlétiques que Billy Donovan déploie – des gars comme Bazley, Dort et Hamidou Diallo.

Il s’avère que j’avais tort. (Imaginez cela!) Plutôt que de ralentir, Oklahoma City a obtenu une fiche de 15-6 au troisième trimestre, à égalité pour le quatrième meilleur pourcentage de victoires de la ligue au cours de cette période. Plutôt que de disparaître, les Thunder sont toujours là, empilant toujours des W avec une ruse et un panache à toute épreuve, toujours en bonne voie pour les 50 victoires que Russell Westbrook et Paul George n’ont pas pu livrer lors de leur essai routier de deux saisons.

Les forages consécutifs des Bucks et des Clippers marquent clairement OKC en tant qu’équipe au-dessous de l’échelon supérieur des prétendants. Des victoires récentes suggèrent que le Thunder pourrait absolument continuer à jouer dans une série de matches d’ouverture contre à peu près toutes les équipes en dehors de L.A.et peut-être, selon le match, même gagner une série pour la première fois depuis que Durant a quitté la ville. Il semble encore beaucoup trop à attendre d’une équipe en transition, mais à ce stade, nous doutons de CP3 et Co. à nos risques et périls.

ARTVIMB: Les Raptors naviguant sur toutes leurs blessures; L’évolution de Russell Westbrook; Sion étant tout ce que nous aurions pu demander; Giannis et les Bucks continuent de s’améliorer, LeBron continue d’être le MVP non-Giannis en 17e année.

Les Yiiiiikes! Prix ​​de la plus grosse déception du trimestre: The Jazz

Depuis qu’il a remporté 10 victoires consécutives de Noël à la mi-janvier – une période qui, comme vous vous en souvenez, s’est alignée avec le meneur vétéran en difficulté Mike Conley hors de la gamme – l’Utah a été de haut en bas comme une balançoire, alternant semaine de victoires et de défaites par semaine. Une équipe qui a longtemps suspendu son chapeau sur l’ailier défensif a eu du mal à obtenir des arrêts, classant un sorcier 21e en points autorisés par possession en Q3, avec Rudy Gobert ressemblant moins au double joueur défensif de l’année en titre et plus à quelqu’un frustré avec les problèmes en cours de son équipe.

Je crois toujours qu’il y a une très bonne équipe à l’intérieur de cette formation Jazz; Je ne suis tout simplement pas sûr de croire que c’est celui que nous envisagions pour la saison, avec Conley et Donovan Mitchell partageant les fonctions de meneur de jeu, Joe Ingles et Bojan Bogdanovic espaçant le sol, et Gobert filtrant et plongeant. Les Jazz ont besoin de trouver leurs cinq meilleurs et, peut-être tout aussi important, de faire participer tout le monde. (Tout ce qui a amené les joueurs à être informés que Conley allait au banc, pour envoyer des Ingles au pin à la place après que l’histoire soit devenue publique, doit être résolu et non répété.) Ces choses prennent du temps, mais l’Occident n’attendra pas pour l’Utah de trier sa merde.

ARTVIMB: les malheurs, blessures et autres des Sixers; Dame se blessant alors qu’elle était absolument en flammes (agréable de le retrouver!); que Bradley Beal n’a pas juste un peu plus d’aide pour jeter une certaine incertitude dans la tranche morne et statique des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est; qu’il n’y a pas de remède à la cupidité rapace, et donc qu’il n’y aurait peut-être pas un chiffre suffisamment élevé pour convaincre James Dolan de finalement, enfin, se débarrasser de la merde et vendre simplement la putain d’équipe.

