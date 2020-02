Zion-LeBron Round 1 à la hauteur du battage médiatique du Titanic

Je ne suis pas un homme religieux, mais j’ai passé la majeure partie de l’affrontement de mardi entre les Pélicans et les Lakers à prier Zion Williamson et LeBron James se défieraient au bord. Pendant deux trimestres, les titans ont dansé les uns autour des autres, frappant des coups par procuration. L’un glisserait à travers les défenseurs pour un seau facile, seulement pour que l’autre charge ensuite sur la jante adverse pour le même résultat. Au début du troisième quart, ils se sont rapprochés de l’intersection, lorsque James a renversé un triple sur la main tendue de Williamson. Quelques minutes plus tard, James a réussi à dépouiller Zion d’un essai de rupture rapide.

Mais le véritable moment fort – une affiche, ou une affiche refusée – n’est jamais venu, et Los Angeles a tenu le coup pour une victoire de 118-109. James et Williamson ont tous deux été soutenus par les bonnes performances de leurs deuxièmes bananes; L’ancien Laker Brandon Ingram a perdu 34 dans son ancienne équipe, et Anthony Davis, l’homme Ingram et une cabale de nouveaux contributeurs ont été échangés, ont secoué une nuit de tir froide pour 21 points et 14 rebonds. Mais alors que les moulages de soutien avaient leur part de points forts – Alex Caruso a lancé une passe arrière entre les jambes sur une pause rapide – le concours a tourné autour de deux masses planétaires qui se sont affrontées pour la première fois.

Depuis le jour où Zion a fait ses débuts menant au match de mardi, les Lakers de l’Ouest et les Pélicans en hausse ont eu une cote nette identique. Les jeunes Pélicans ont joué au deuxième rythme le plus rapide de la ligue au cours de cette période, utilisant leur vitesse pour constituer l’une des six infractions les plus efficaces de la NBA. Que la Nouvelle-Orléans ait défié Los Angeles toute la soirée n’était pas une anomalie. C’était prévu. Il en était de même pour la performance de Zion, suivant James pendant la majeure partie de la nuit.

À une extrémité du plancher, Williamson s’est élevé au-dessus du bord pour jeter une allée. De l’autre, James a terminé un acrobatique et-1. À la mi-temps, James avait 15 points sur un tir de 7 sur 11 et quatre rebonds en 18 minutes; Williamson avait 17 sur 6 tirs sur 10 et quatre planches en 17.

Le roi a terminé le tournage de 17 contre 27 pour un sommet de 40 points pour la saison, et a ajouté huit rebonds et six dix sous en 34 minutes. Son jeune contemporain a terminé la soirée avec 29 points, 8 sur 18 sur le terrain, avec six rebonds et une poignée de temps forts à couper le souffle.

Au cours des 13 premiers matchs de sa carrière, James a obtenu une moyenne de 17,6 points et près de sept rebonds alors que ses Cavs sont allés de 4 à 9. Dans ses 13 premiers matchs, Zion a fait encore mieux, marquant 23,3 points par nuit avec sept rebonds, et les Pélicans sont passés 7-6. Même avec leur défaite contre les Lakers, les Pélicans ne restent que trois matchs et demi sur la huitième tête de série de la Conférence Ouest, et par Tankathon, ont le deuxième calendrier le plus facile de la NBA. Lorsque Williamson a finalement honoré la ligue de sa présence, la Nouvelle-Orléans était à 10 matchs en dessous de .500, et la post-saison semblait être un rêve de pipe. Maintenant, les chiffres suggèrent que c’est probable. Sion est entré dans la ligue avec des attentes astronomiques, et son jeu a validé le battage médiatique qui lui a été accordé.

«L’enfant est spécial. Nous le savons tous », a déclaré James à propos de Zion après la victoire. «Le gamin est spécial, mec. Ils en ont eu une bonne. »

Williamson n’avait que 3 ans lorsque James a fait ses débuts en 2003 – un fait qui serait plus choquant si LeBron n’avait pas passé la majeure partie des dernières saisons à consacrer du temps à son père dans un casier. À 35 ans, James est le 10e joueur le plus âgé de la ligue et est incontestablement parmi ses meilleurs. La saison dernière, malgré un temps de blessure important manquant pour la première fois de sa carrière, il a terminé l’une de ses meilleures campagnes statistiques. Même maintenant, à sa 17e saison, le seul ennemi qui peut le défier pour la couronne est Giannis Antetokounmpo, le MVP en titre.

Les fans n’ont jamais eu la chance de voir un adolescent LeBron face à face avec Michael Jordan. James est né quelques semaines après que Jordan, déjà champion au collège, a fait ses débuts en NBA. MJ a pris sa retraite l’été où James a été repêché et regardé de loin comme l’homme qui allait bientôt contester son statut de GOAT décimait son ancienne équipe en tant que recrue. Il est hyperbolique de suggérer que la confrontation de James avec Williamson mardi soir aura le même poids que la traversée Jordan-James. James n’a donné aucune indication qu’il envisage de quitter le jeu – certainement pas tant qu’il continue à jouer à ce niveau – et Williamson, qui n’a que 13 matchs dans son mandat, est tout aussi susceptible de succomber à une blessure que de devenir le successeur de James. .

Aucun joueur depuis LeBron, pas même son coéquipier Anthony Davis, n’est entré dans la ligue avec autant de battage médiatique «Next Big Thing» que Williamson – peut-être littéralement la plus grande Next Big Thing depuis Shaquille O’Neal, une autre compétition possible de Zion. Au collège, il n’était pas seulement une future star; c’était un événement. Des extraits de lui dominant des ennemis collégiaux étaient incontournables, et même lorsqu’il était assis avec des blessures, sa légende a grandi. Une partie de la majesté de Sion est de ne pas savoir à quelle hauteur son plafond pourrait être. Cela fait près d’une décennie que le dernier joueur avec la taille d’un avion de ligne et l’agilité d’une moto a traversé la ligue. Maintenant, Williamson semble prêt à être le prochain.

Le jeu de James a défini la plupart des deux dernières décennies de basket-ball professionnel. Sion pourrait définir les deux suivants. Il est trop tôt pour qualifier le match de mardi de passage du flambeau. Mais si Williamson continue de briller comme il l’a fait jusqu’à présent, il ne faudra pas longtemps pour qu’il porte la flamme.