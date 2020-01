Zion Williamson devait être retiré par Alvin Gentry

C’est incroyable que nous regardions en arrière les débuts absolument incroyables de Zion Williamson – 17 points consécutifs au quatrième trimestre, 22 au total, quatre trois, sept rebonds, le tout en seulement 18 minutes – et rappelez-vous que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont effectivement perdu.

Ils auraient pu vaincre les San Antonio Spurs si l’entraîneur-chef Alvin Gentry n’avait pas sorti Williamson après l’une des courses les plus irréelles de tous les débuts de la NBA. Malheureusement pour lui, ce n’était pas à la hauteur de la sensation de débutant.

“Je ne suis pas l’entraîneur le plus brillant du monde”, a-t-il déclaré aux médias après la défaite, “mais je ne l’aurais pas emmené dans ces situations sans qu’on me le dise.”

Gentry a ajouté que c’était au «personnel médical». Et c’est tout!

Du point de vue d’un fan, c’est boiteux, avec Williamson à la hauteur du battage médiatique prodigieux et puis certains, et les Pels ayant la chance de faire une course à la huitième tête de série dans l’Ouest. Le nom de Gentry était toujours en vogue jeudi matin sur Twitter, avec autant de fans en colère qui se demandaient pourquoi il avait retiré le message.

C’était difficile pour Williamson aussi:

Je n’ai pas besoin d’être médecin pour dire que le genou de Williamson doit être manipulé avec le plus grand soin. Même si tout le monde s’est entassé sur Mark Jackson d’ESPN pour avoir parlé du poids de Williamson, nous devons nous rappeler que Williamson est une merveille physique, celui qui a soufflé à travers une chaussure à l’université en pivotant. Si la charge sur ses genoux est une préoccupation pour commencer, il devrait lui falloir un certain temps pour atteindre sa vitesse maximale après des mois d’absence après la chirurgie.

Comme nous l’avons vu, l’avenir est si brillant. Effroyablement. Mercredi soir, Williamson pourrait tout faire – à l’intérieur, à l’extérieur, saisissant férocement les rebonds pour des revers imparables, retirant des équipes doubles. Ils doivent le manipuler avec le plus grand soin pour l’instant, en particulier lorsqu’il pourrait encore être en train d’ajuster sa chaîne cinétique, pour savoir comment être le plus efficace avec son corps explosif.

Alors licenciez Gentry, licenciez le personnel médical qui a forcé Williamson au banc. C’est un match dans ce qui pourrait être une carrière incroyable.

