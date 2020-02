Zion Williamson en attaque peut marquer de 10 manières différentes

Dans les 12 matchs de NBA que Zion Williamson a joués jusqu’à présent, ce qui a le plus marqué est quelque chose qui rendrait la star des New Orleans Pelicans heureuse: il est plus qu’un dunker.

Cela peut sembler évident, mais si vous n’avez pas vu ses matchs à Duke, vous avez peut-être juste vu ses slams brûlants dans les rouleaux de surbrillance. Et Williams a déclaré, par ESPN en 2019, qu’il “détestait le genre d’être détesté”, donc c’est parfait.

Cela dit, comme vous l’avez peut-être vu sur son plan de tir, Williamson fait une tonne de son travail à l’intérieur. C’est juste que la façon dont il le fait est à couper le souffle … mais il n’est pas seulement un joueur dans la peinture. Plongeons dans:

1. Dans la poste

Pour moi, c’est sa position par défaut. Lorsqu’il est nourri à basse altitude, il peut soit abattre les défenseurs avec son visage à l’opposition grâce à une myriade de mouvements ou simplement utiliser son cadre massif pour les reculer. Il y a aussi une façon formidable d’utiliser les post-ups en transition, quelque chose que The Ringer a très bien cassé récemment.

2. En transition

Éloignez-vous de lui quand il s’envole.

3. Saisir la balle loin des rebonds

C’est mon nouveau favori. Quel autre joueur peut littéralement simplement enlever le ballon avec du muscle et marquer ou tirer une faute?

4. Trois points

Quand – pas si – il s’améliore encore, ça va faire peur.

5. Pick and roll

Vers la fin des 35 secondes, vous verrez comment il travaille avec Brandon Ingram. Comment arrêtez-vous ça!? Soit vous doublez Williamson et laissez Ingram ouvert pour un coup d’œil, soit vous devez donner un peu d’espace à Zion et il fera ce qu’il a fait là-bas.

6. Hors rebonds

Il a en moyenne 3,5 rebonds offensifs par match.

7. Hors de son propre rebond

8. Conduire au cerceau

Donnez-lui le ballon en haut de la ligne des trois points, reculez et laissez-le utiliser son dribble sous-estimé et laissez-le travailler. Il y a un bon exemple vers 2h30 de la vidéo ci-dessus.

9. Hors du lob

Donc. Beaucoup. Ruelle. Oups.

10. Dunking

Évidemment.

