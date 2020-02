Zion Williamson est la chose la plus proche de la NBA au Shaq moderne

Vous devez remonter presque 30 ans en arrière pour trouver une comparaison pour le premier mois de Zion Williamson dans la NBA. Il est la deuxième recrue de l’histoire à avoir récolté en moyenne plus de 20 points par match sur plus de 55% des tirs. L’autre est Shaquille O’Neal.

Les deux ont plus en commun que vous ne le pensez. Williamson est essentiellement ce qui se passerait si vous compressiez le Shaq premier dans un cadre de 6 pieds 6 pouces.

Les règles normales du basketball ne s’appliquent pas lorsqu’un joueur est aussi fort et explosif. Shaq était un joueur d’élite dès le premier jour. Sion l’est aussi. Il ne s’adapte pas à la NBA – la NBA s’adapte à lui.

Regardez ce qui arrive à Steven Adams sur cette pièce. À 6 pieds 11 pouces et 265 livres, Adams est l’un des centres les plus grands et les plus physiques de la ligue. Et c’est un défenseur intelligent qui a lu le rapport du scoutisme. Il sait que Williamson veut retourner dans sa main gauche. Il est parfaitement placé pour avaler son tir. Ça n’a pas d’importance. Sion passe par lui de toute façon:

La plupart des équipes gardent Zion avec leur centre. Mais la taille à elle seule ne peut pas l’empêcher de se rendre à sa place. Regardez avec quelle facilité il éloigne Hassan Whiteside de cette séquence:

Ce serait une chose si tout ce que Zion pouvait faire était de jouer à la balle d’intimidation. Mais il a aussi beaucoup de finesse dans son jeu.

Shaq était de la même manière. Le mythe qui l’entourait était qu’il n’était qu’un Goliath non qualifié, mais il y avait beaucoup plus de nuances que cela. Il était technicien au poste avec des mains douces, des pieds rapides et un excellent contact autour du panier.

Sion et Shaq combinent compétence et physique d’une manière qui les rend presque imparables. Ils ne sont pas le même joueur. Ce sont deux joueurs empruntant des chemins différents vers le même point.

Ce n’est pas aussi facile pour Williamson de poster. Le jeu a changé depuis le début de Shaq, avec des défenses désormais capables de courir la zone et de garder plus de défenseurs dans la peinture. Il n’est pas aussi grand, donc il ne peut pas simplement se planter au milieu de la peinture, coller sa main en l’air et créer automatiquement un angle de passage. Sion doit se déplacer beaucoup plus au cours d’une possession que Shaq ne l’a jamais fait. Il se heurte à des post-ups et s’installe plus loin sur le sol.

Ce qui sépare encore plus Zion de Shaq, c’est qu’il peut également créer des tirs à partir du dribble. Il n’a pas toujours besoin de quelqu’un d’autre pour lui donner le ballon à l’intérieur. Il peut l’obtenir lui-même. Ce n’est pas un gardien d’élite, il a du mal à le contrôler lorsqu’il divise des équipes doubles et se faufile dans des espaces restreints. Mais il est assez bon pour pouvoir transformer des disques en post-ups. Ce jeu commence avec Zion à près de 20 pieds du panier. Puis il fait face au défenseur et dribble quatre fois. Ce n’est pas différent que s’il avait posté à 5 pieds:

Cette capacité lui permet d’armer sa force d’une nouvelle manière. Williamson doit être plus opportuniste à propos des post-ups de chasse que Shaq. Mais le résultat est le même une fois sur place. La défense ne peut pas faire grand-chose quand un joueur comme celui-ci a un homme entre lui et la jante.

C’est là que vous voyez vraiment les similitudes entre les deux. Ils ont tous les deux la largeur pour épingler les défenseurs sur le dos. La rapidité à tourner dans l’autre sens si elles sont trop jouées d’un côté. L’explosivité pour décoller du sol avant tout le monde. Les mains pour aspirer n’importe quelle balle à proximité. Le toucher pour faire n’importe quel tir qui atterrit sur la jante. Le deuxième saut rapide pour remonter à nouveau sur les rares tirs qui leur manquent.

Zion a le profil de tir d’un centre qui ne fait que capturer des lobs. Il prend 74,6% de ses tirs à moins de 3 pieds de la jante et tire 68,9% sur ces tentatives. Pourtant, il en crée lui-même la plupart.

La défense doit presque le salir. Son taux de tentatives de lancers francs (0,519) en tant que recrue est juste derrière la marque de première année de Shaq (0,555), ce qui signifie que les deux joueurs ont pris plus de la moitié autant de tentatives de lancers francs que de tentatives de placement. Le signe encourageant est que Zion est déjà un meilleur tireur. Son pourcentage de lancers francs (60,6) est nettement supérieur à la marque de carrière de Shaq (52,7) et il a même flashé la capacité de faire 3s.

La partie effrayante est qu’il a encore beaucoup de place pour s’améliorer. Il ne peut aller que dans un sens pour le moment. Sion arrive toujours à sa main gauche. La seule chose qui change, c’est de quel côté du terrain il est. La plupart de ses mouvements se ressemblent.

S’il est du côté droit, il va au milieu de la voie:

S’il est à gauche, il arrive à la ligne de base:

Il n’a pas eu besoin d’un contre-mouvement car il a déjà le jeu de jambes pour installer ses défenseurs et se mettre dans la bonne position pour marquer, ainsi que la patience de passer le ballon et de réessayer quand il ne le peut pas.

Cette patience est une grande partie de ce qui le rend si spécial. Zion est le jeune joueur rare qui ne force pas l’action. Il n’avait pas besoin de s’adapter à la vitesse du match NBA. Il sait déjà très bien où sont les neuf autres joueurs sur le terrain et ce qu’ils font.

Zion ne pourrait pas être le prochain Shaq s’il ne pouvait pas séparer les équipes doubles. C’était un aspect sous-estimé du jeu de son prédécesseur. Shaq a pu trouver l’homme ouvert n’importe où sur le sol. Sion peut faire la même chose. Les défenses ont commencé à faire des ajustements. Ils sont assis sur sa main gauche et le doublent chaque fois qu’il tourne dans cette direction. Mais Williamson a aussi une réponse à cela. Regardez certaines des passes qu’il a faites au cours de ses premières semaines:

Ses chiffres qui passent ont tendance à augmenter. Il a récolté 1,7 passes en moyenne sur 2,3 revirements au cours de ses six premiers matchs et 2,8 passes sur 2,5 revirements au cours de ses six derniers matchs. Le nombre de passes décroissantes ne devrait que croître à mesure que ses coéquipiers deviennent plus à l’aise de jouer avec lui et de lui faire confiance avec le ballon.

Le plan initial à la Nouvelle-Orléans était que Zion joue davantage un rôle complémentaire. L’exécutif des pélicans David Griffin l’a même comparé à Draymond Green cet été. Ce récit a disparu par la fenêtre. Williamson est tellement dominant qu’il serait fou que l’infraction ne le traverse pas. Brandon Ingram et Jrue Holiday sont des joueurs de calibre All-Star, mais ils ne peuvent pas changer le jeu comme Zion. L’entraîneur des Pélicans Alvin Gentry a été franc après une défaite contre les Rockets il y a quelques semaines:

“Nous n’avons pas exécuté et nous n’avons pas fait ce que nous étions censés faire”, a déclaré Gentry. «Zion ne peut pas passer quatre minutes sans toucher au ballon de basket et c’est sur moi. C’est quelque chose que je dois faire en sorte que cela ne se reproduise plus. J’en assume donc la responsabilité. Et si nous ne le lui donnons pas et ne l’exécutons pas, alors nous devons avoir différentes personnes dans le jeu. C’est aussi pour moi. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait simplement de coéquipiers apprenant à jouer avec Williamson dans ce qui n’était que son sixième match NBA, Gentry ne l’a pas acheté.

“Non, tu dois lui jeter le putain de basket-ball”, a déclaré Gentry.

Gentry sonnait comme l’un des anciens entraîneurs de Shaq. Un joueur comme ça rend le jeu assez simple. Le premier objectif de toute défense est d’empêcher quelqu’un de porter le ballon sur le bord et de le tremper. C’est tout ce que fait Sion. Il mène la ligue en points par contact (.496) parmi les joueurs qui ont joué au moins 300 minutes.

Il ne devrait pas être possible pour un joueur de 19 ans d’entraîner son équipe dans les séries éliminatoires. Mais c’est exactement ce qui se passe. Les Pélicans passent d’une note nette de plus-13,6 lorsque Williamson est au sol cette saison à moins-3,2 lorsqu’il est absent.

La Nouvelle-Orléans est toujours à 3,5 matchs derrière Memphis pour le no. 8 têtes de série, un demi-match derrière Portland et un demi-match devant San Antonio. Cependant, parce que la NBA a empilé son calendrier au début de la saison pour que Zion soit diffusé autant que possible sur la télévision nationale, les Pélicans ont une liste beaucoup plus facile au cours des deux prochains mois. FiveThirtyEight leur donne 67% de chances de participer aux séries éliminatoires, contre 18% pour les Blazers, 6% pour les Grizzlies et 4% pour les Spurs.

Si les pélicans se faufilent avec le no. 8 graines, cela créerait un affrontement fascinant au premier tour contre les Lakers. Cela pourrait être une autre bataille entre le présent et l’avenir comme en 2010, lorsque Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden ont également fait leurs débuts en séries éliminatoires contre une équipe des Lakers favorite pour le titre.

La Nouvelle-Orléans sera longtemps une force à venir en Occident. Regardez ce qui s’est passé avec Shaq. Le Magic a fait ses débuts en séries éliminatoires lors de sa deuxième saison et était en finale de la NBA à sa troisième. Une équipe construite autour d’un joueur qui est physiquement dominant peut sauter de nombreuses étapes.

Le plus grand défi sera de garder Zion sur le terrain. Le corps humain n’est généralement pas conçu pour supporter le stress de ce poids qui se déplace si rapidement et s’éloigne si loin du sol. Il s’est foulé le genou à Duke après avoir soufflé sa chaussure gauche et a déjà subi une opération au genou en NBA.

Williamson n’est toujours pas en pleine forme. Il y a des moments où il claque de haut en bas sur le sol. Il était plus léger sur ses pieds et plus explosif au collège qu’il ne l’est maintenant.

La forme physique a toujours été le problème de Shaq. Il a refusé de s’entraîner pendant l’intersaison et a passé les premiers mois de la saison régulière à se mettre en forme. Il n’a raté que cinq matchs lors de ses trois premières saisons en NBA avant de devenir plus sujet aux blessures à mesure qu’il s’alourdissait. Les gars avec leur construction peuvent facilement prendre du poids. Il n’en faudrait pas beaucoup pour un jeune de 19 ans qui pèse 284 livres pour en ajouter 50 de plus dans la vingtaine. Shaq était officiellement inscrit à 325. Mais il pouvait répartir ce poids supplémentaire sur un cadre de 7 pieds 1 pouce. Zion n’a pas autant de marge d’erreur.

Cela fait longtemps que nous n’avons rien vu de tel. Shaq est né en 1972. Zion est né en 2000. L’expression «une fois sur une génération» est souvent lancée. Cette fois, c’est vrai.

Les statistiques sont à jour pendant les matchs de dimanche.