Zion Williamson fait de la NBA une ligue épaisse

La NBA est prise en charge par les grands garçons et tout le monde devra faire face à cela, y compris Mark Jackson. C’est un monde de Luka Doncic et Zion Williamson maintenant.

Jackson a déchiré le poids de Williamson au cours des premières minutes de ses débuts mercredi soir contre les Spurs. “Il doit être en meilleure forme”, a-t-il déclaré. “Il doit perdre du poids et se mettre en forme … Les gens de la Nouvelle-Orléans croient qu’il est gros et a la taille naturelle. Pour moi, ce n’est pas le cas. Pour moi, plus il devient léger, plus il sera explosif. »

C’était son premier match depuis octobre après avoir déchiré son ménisque, et bien qu’il n’ait pas été génial pendant la majeure partie de la nuit, les débuts de Williamson étaient amusants comme l’enfer. Le joueur de 19 ans a inscrit 17 de ses 22 points dans la nuit au cours d’un tronçon de trois minutes au quatrième quart. Il n’était pas près de son meilleur, mais ce bref passage était fascinant. Il a flashé son potentiel de prise de contrôle.

Mais le sujet de la conversation sur l’émission d’ESPN est resté sur le poids de Williamson pendant des parties de la nuit. Un graphique a même montré au public qu’à 285 livres, il était le troisième joueur le plus lourd de la NBA, alors qu’il n’était que de 6’6.

Le poids de Williamson peut être directement lié à la durée pendant laquelle il peut rester en bonne santé dans la ligue. Les pélicans ont déjà changé sa façon de s’entraîner, courir, marcher, sauter et atterrir en raison de sa taille et de la pression qu’il exerce sur ses articulations. C’est quelque chose qui mérite d’être discuté à un moment donné. Moins de 10 minutes dans sa carrière n’est probablement pas ce point. Il y avait un sens de joie dans la diffusion d’ESPN lors des débuts NBA les plus attendus depuis LeBron James.

Zion s’éloignait complètement après que Mark Jackson l’ait fait honte à la télévision nationale pendant 2,5 heures était de l’art.

– Matt «New Years» del Rio (@mdelNBA) 23 janvier 2020

Williamson est un joueur que nous n’avons jamais vu auparavant en basket-ball. Ses dimensions n’ont pas de sens. Il saute beaucoup trop haut pour être si moyen en hauteur NBA. Il trempe si puissamment pour quelqu’un d’aussi trapu et en forme de boîte. Il tire avec contact pour quelqu’un construit comme un joueur de ligne. Et peut-être que sa taille le rattrapera à un moment donné. Ou peut-être que non.

Le premier match de Williamson a montré qu’il pouvait être génial à cause de sa silhouette, pas malgré cela. Son jeu le plus impressionnant a peut-être été la récupération après avoir bloqué son tir. Il a saisi le rebond et est monté avec un deuxième bond massif pour un seau.

Le discours entourant le poids de Williamson est bien trop familier pour quiconque a écouté les premières émissions des jeux Mavericks de l’année dernière ou l’analyse de l’avant-projet de 2019. Doncic, un jeune de 20 ans dans la conversation MVP, a été critiqué pour être trop lent et porter trop de poids pour un meneur. Il a quand même remporté le prix de la recrue de l’année l’année dernière, et à côté de Williamson et Giannis Antetokounmpo, il est peut-être le joueur le plus convoité de la NBA de moins de 25 ans.

C’est une décennie épaisse de garçons dans la NBA, et il est temps pour tout le monde de monter à bord. Peut-être que leur poids sera leur plus grande chute un jour. Mais pour aujourd’hui, apprécions ce que ces gars peuvent faire car ils sont des unités absolues.