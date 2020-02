Zion Williamson, Ja Morant et les recrues les plus impressionnantes de la NBA à ce jour

Les recrues et les étudiants en deuxième année de la NBA occuperont le devant de la scène vendredi soir, marquant le week-end des étoiles à Chicago avec le NBA Rising Stars Challenge 2020. Des équipes de joueurs de première et de deuxième année s’affronteront aux États-Unis contre la vitrine mondiale, en lice pour l’attention virale, les droits de vantardise et la chance de prendre le contrôle du fer sur des questions géopolitiques d’une importance vitale pour l’existence continue de l’humanité. .

OK, peut-être pas tant que cette dernière partie. Mais certainement le peu d’essayer de générer un tas d’oohs et ahhs avec un dribble, un dunk ou un dime cool.

Comme nous l’avons fait il y a quelques mois, jetons un coup d’œil à certains des étudiants de première année notables qui porteront le costume dans l’exposition. Je ne vois pas de meilleure façon de se préparer à ce que nous attendons tous d’une affaire lente, exécutée avec précision, la défense d’abord. (Dans le but de couvrir un nouveau terrain, je ne vais pas revisiter toutes les recrues des Rising Stars que j’ai regardées la dernière fois. Mes excuses à ceux qui aimeraient mettre à jour les prises de Brandon Clarke de Memphis, Kendrick Nunn et Tyler Herro de Miami, et Eric Paschall de Golden State.)

Tout d’abord, cependant, une note rapide sur quelques-uns des étudiants en deuxième année:

Luka Doncic et Trae Young se classent tous les deux dans les six premiers de la NBA en points par match, les trois premiers en passes décisives par match et ont été élus partants pour le véritable match des étoiles dimanche soir. Oui, ce sont des joueurs de deuxième année. Non, ils ne devraient pas jouer à ce jeu.

Mon espoir est qu’ils fassent chacun une (1) chose radicale au cours de leurs deux premières minutes de parole – peut-être que Trae muscade trois défenseurs mondiaux d’un seul coup; peut-être que Luka rend hommage à AO et Jason Richardson avec un doux rebond sur la tête d’un défenseur dans un double stepback durenien (ce n’est pas comme s’ils vont vous appeler pour des étapes ici, mon gars) – et ensuite prendre le reste de la nuit . Ils ont sauté une note. Ils ont dépassé cela.

Zion Williamson, pélicans

Le non. 1 choix n’est pas encore passé, car il a joué tous les 10 matchs de la NBA. Mais qu’est-ce qu’il a montré dans ces 10 matchs? Doux fantaisie Moïse. Quoth l’homme lui-même: “Je m’attendais à avoir un impact, mais je ne m’attendais pas à ne rien faire de tel.”

Les Pélicans avaient 17-27 ans avant les débuts de Williamson; ils ont une fiche de 6-5 depuis son arrivée, y compris une victoire dans l’Indiana samedi où ni Zion ni Brandon Ingram n’ont joué. Depuis le premier match de Williamson le 22 janvier, la Nouvelle-Orléans a le no NBA. 6 infraction et non. 8 défenses, et a surclassé ses adversaires par un très bon 5,8 points pour 100 possessions non-ordures, selon Nettoyage du verre. Regardez spécifiquement les minutes de Williamson, et les chiffres deviennent encore plus monstrueux: les pélicans font exploser les portes des équipes de près de 14 points pour 100 avec Zion sur le terrain, marquant et défendant comme un membre de l’élite de la NBA plutôt qu’une équipe qui gratte et griffant pour revenir dans la course pour le non. 8 graines.

Williamson est au centre de tout cela. Il est entré dans la ligue au milieu de la saison et a frappé le sprint au sol, avec une moyenne de 22,1 points, 7,5 rebonds et 2,2 passes décisives en 27,4 minutes par match, un niveau de production recrue par minute extravagant qui place Zion en compagnie du premier dominant. année force Wilt Chamberlain et Joel Embiid.

À noter: Wilt et Joel avaient respectivement 23 et 22 ans lorsqu’ils ont joué leur premier match; Zion a 19 ans. (Il est également environ un demi-pied plus court qu’eux.) Ce mec est le quatrième plus jeune joueur de la ligue, clairement pas encore en forme de jeu vierge, et nourrissant déjà patiemment et méthodiquement Hassan Whiteside dans une déchiqueteuse à bois:

Il fait des défenses cardiaques à chaque fois qu’il entre dans la peinture, et il sort à peine des blocs de départ. Je ne sais pas à quoi ressemblera Zion Williamson quand il sera pleinement opérationnel, et je ne suis pas sûr que quelqu’un d’autre le fasse non plus. Quelle terrifiante proposition de défense. Quelle chose passionnante à regarder se dérouler.

Rui Hachimura, sorciers

Vous seriez pardonné si vous aviez oublié Hachimura, le non. 9 choix dans le projet de juin dernier. La blessure à l’aine qu’il a contractée à la mi-décembre ne devait lui coûter que «quelques semaines», mais lui a plutôt coûté 23 matchs. Bien qu’il rejoigne soudainement une équipe au milieu d’une poussée éliminatoire, malgré tous ses échecs défensifs, Washington n’est qu’à trois matchs du non. 8 place dans l’Est – Hachimura est retourné directement dans la formation de départ de Scott Brooks et s’est rapidement mis à nous rappeler ce qu’il apportait à la table:

Parmi les recrues qui ont joué au moins 200 minutes, le joueur de 22 ans se classe quatrième en points par match et deuxième en rebonds par match, tout en tirant un respectable 48,7% sur le terrain dans un rôle d’utilisation modérée pour une équipe qui se classe 13e. en efficacité offensive. L’avant de puissance de 6 pieds 8 pouces et 230 livres se déplace avec fluidité autour du sol avec un talent pour trouver des poches d’espace dans lesquelles se mettre en danger. Il a le cadre et la force pour terminer par contact à l’intérieur, tirant à 66% sur la jante, et bien que son tir à 3 points reste un travail en cours (il tire 23,6% sur moins de deux tentatives par match), la pureté de son coup du milieu de gamme (51 pour cent étincelant de 14 pieds à l’arc) et la ligne de faute (82,6 pour cent) offrent l’espoir qu’il pourra étendre sa gamme vers les zones de plus grande valeur un jour.

Cela dit, les préoccupations soulevées par les draftniks lorsque Hachimura est sorti de Gonzaga persistent. Il est limité en tant que passeur et meneur de jeu, enregistrant seulement 46 passes en 864 minutes. (En toute honnêteté, il atténue cela en retournant le ballon sur 7,1 pour cent microscopique de ses possessions offensives.) Le plus gros problème, cependant, est de savoir comment Hachimura a du mal à se défendre contre des 4 plus gros ou des joueurs de périmètre plus rapides.

Vous ne pouvez pas accrocher tous les échecs défensifs des sorciers à la recrue; vous ne vous placez pas en dernier dans la ligue en points autorisés par possession, car un débutant ne peut arrêter personne. Pourtant, les chiffres brossent un tableau sombre du travail de Hachimura à cette fin: il se classe 89e sur 93 avants de puissance dans le réel plus-moins défensif d’ESPN, mort dernier à sa position par la métrique RAPTOR de FiveThirtyEight et dernier parmi toutes les recrues du joueur défensif impact plus moins. Les Wizards concèdent 121,1 points pour 100 dans ses minutes – le genre de performance qui rend un joueur difficile de continuer à courir là-bas, même s’il peut vous donner 20 points une nuit donnée.

Une cause potentielle d’optimisme: Washington a fait beaucoup mieux sur la défensive, quoique en quelques minutes, avec le centre vétéran Ian Mahinmi sur le terrain aux côtés de Hachumira que lorsque le jeune grand homme Thomas Bryant est au milieu. Que Brooks reste avec Mahinmi dans la formation de départ une fois que Bryant est prêt à revenir de la réaction de stress au pied droit reste à voir, mais un régime plus régulier de files d’attente dans lequel Hachimura est soutenu par un vétérinaire stabilisateur pourrait aider à minimiser ses erreurs et lui permettre de se concentrer sur ce qu’il fait de mieux en ce moment: mettre la balle dans le trou.

PJ Washington, Hornets

Aucune recrue n’a eu une introduction plus triomphale au grand spectacle cette saison que Washington. Le non. 12 choix sortent des portes avec un barrage de 27 points lors de ses débuts en NBA, passant de 7 pour 11 à 3 points – un record de la NBA pour la plupart des marques à longue portée par une recrue lors de son premier match, ce qui lui vaut presque un cinquième du chemin pour égaler le nombre de triplets qu’il a touchés en deux ans au Kentucky après un seul match professionnel.

Le joueur de 21 ans a depuis dépassé son total collégial de 3 points. Il contribue également sur le verre en tant que meneur de jeu complémentaire et en tant que défenseur polyvalent capable de prendre des affectations de haut en bas du spectre positionnel. Washington passe la majeure partie de son temps à garder le pouvoir en avant, selon les données de match de NBA Advanced Stats – des grands comme Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr., des types plus traditionnels comme Julius Randle – mais a également fait beaucoup de travail à tous les autres endroits de la l’alignement, qu’il s’agisse de corps vers le haut des centres opposés (Myles Turner, Andre Drummond) ou accroché avec des gardes hors interrupteurs sur le périmètre (Garrett Temple, Luke Kennard).

Ce n’est pas facile pour une recrue, même polie, de contribuer positivement à une défense de la NBA dès le repêchage. Washington a cependant réussi: Charlotte accorde 7,2 points de moins par 100 possessions dans ses minutes, abandonnant moins de rebonds offensifs et commettant des fautes moins fréquemment.

“J’étais comme, jeez, mec, c’est comme si ce mec faisait ça depuis longtemps”, a déclaré le vétéran Marvin Williams, qui a conclu un accord de rachat avec les Hornets avant de rejoindre les Bucks, leader de la ligue, a déclaré James Herbert de CBS Sports en décembre. “C’est plutôt effrayant, honnêtement. … Vous n’avez qu’à lui dire quelque chose une fois, il va le ramasser tout de suite. Et c’est même si vous devez le lui dire. “

La malléabilité de Washington permet à l’entraîneur James Borrego de penser avec audace alors qu’il envisage à quoi pourrait ressembler la version la plus compétitive de ses Hornets. Avec Williams, qui avait été en moyenne un peu moins de 20 minutes par match à l’avant et au centre, désormais hors de propos, Borrego a récemment déclaré qu’il pourrait examiner plus en détail la façon dont Washington et 2018 non. 12 choix de Miles Bridges fonctionnent comme un combo super petite balle. Le Washington de 6 pieds 7 pouces et 230 livres glisserait jusqu’au 5, avec les ponts de 6 pieds 6 pouces et 225 livres (qui est tranquillement sur une déchirure au cours des deux dernières semaines). Peut-être que chaque expérience est viable et toute configuration de rotation est autorisée dans un monde post-Rockets, bien qu’il soit intéressant de noter que de telles files d’attente ont été forées de 12,2 points pour 100 possessions en utilisation limitée. Reste à savoir si les deux sélections de loterie s’emboîtent en première zone. Ce qui est clair, cependant, c’est que Charlotte croit suffisamment à Washington pour lui donner toutes les chances de le faire fonctionner.

Le contact de Washington est venu et a disparu ces derniers temps; il n’a tiré que 43,9% du terrain, 32,8% de la plage de 3 points et 56,4% de la ligne des lancers francs en 19 matchs depuis son retour d’une absence de deux semaines avec un doigt fracturé. (Le mur des recrues tant vanté pourrait également être un facteur. Washington a déclaré à Roderick Boone de The Athletic qu’une fois qu’il avait terminé ses fonctions de Rising Stars, “je ne fais rien avant de m’entraîner [next Tuesday]. ”) Même s’il se bagarre, il montre toujours quelque chose dans presque tous les matchs — son jeu de jambes et ses mains pendant qu’il roule sur la jante, son équilibre lorsqu’il attaque une clôture, son engagement à travailler sur de plus petits défenseurs dans le poteau quand il dessine un décalage. Il ne semble jamais pressé; il semble toujours bouger avec le rythme du jeu plutôt que d’essayer frénétiquement de le rattraper.

Encore une fois: c’est rare pour une recrue. Là encore, il semble que Washington soit une recrue rare.

“Je veux dire, vous pouvez me citer maintenant”, a déclaré Williams en décembre. “Il n’y a aucun moyen qu’il ne sera pas dans la course finale pour la recrue de l’année.”

RJ Barrett, Knicks

À la fin de novembre, Barrett semblait être sur le point de devenir une tache lumineuse rare dans une autre saison des Knicks. Alors, naturellement, les choses ont pris une tournure plus dramatique depuis.

Le non. La production de 3 pick a baissé pratiquement partout. Il tire 36,6% du terrain et 30,4% de la ligne des 3 points depuis le début du mois de décembre, avec seulement une aide (46) de plus que le chiffre d’affaires (45). Les Knicks ont été surclassés de 188 points en 778 minutes au cours de cette période, la pire note positive et négative de l’équipe et la huitième pire de toute la ligue. Choses difficiles.

Chaque rayon de soleil est suivi d’un nuage gris. Verre à moitié plein: même avec des défenses non concernées par son pull et s’affaissant contre le mur, Barrett est resté une source de pénétration de dribble raisonnablement élevée, pénétrant au bulldozer dans la voie à un peu moins de 10 disques par match, troisième parmi les recrues. Verre à moitié vide: Son manque d’athlétisme explosif entrave gravement ses chances de succès une fois qu’il est entré parmi les grands arbres; il ne tire que 33,5% sur ces tentatives, le deuxième plus mauvais pourcentage de buts sur le terrain parmi 99 joueurs qui ont enregistré au moins 250 disques cette saison. (Le seul joueur avec un taux de réussite inférieur, le meneur de Charlotte Devonte ’Graham, est 5 pouces plus court et environ 20 livres plus léger.)

Dans l’ensemble, Barrett tente près de la moitié de ses tirs à moins de 4 pieds du panier, un taux fantastique pour un ailier. Mais il ne convertit qu’un peu plus de la moitié de ces coups, un taux horrible pour un ailier. Ses seaux semblent rarement faciles; même ceux qui descendent nécessitent souvent plus de double embrayage, de contorsion et de théâtre que ce que vous aimeriez voir d’un joueur avec sa taille et ses dons physiques.

On dirait que Barrett peut être un train de marchandises en audience publique … et puis vous voyez qu’il marque moins d’un point par possession de transition, le plaçant dans le 24e centile de la ligue, selon Synergy Sports. Il réussit mieux à travailler à l’extérieur du poste, se classant dans le 68e centile en points produits par possession sur le bloc … mais il n’y arrive presque jamais, avec seulement 26 post-ups à son actif, représentant un peu plus de 3 pour cent des son portefeuille offensif. Il a montré une propension à se lancer dans la bande de charité – il a un taux de lancer franc parmi les 20 meilleurs swingmen, juste un tic en dessous de Bradley Beal – mais il laisse une tonne d’argent sur la table, ce qui représente seulement 61,1% de ses cadeaux.

L’agressivité, la physionomie et les éclairs de défense attentive du ballon de Barrett suscitent l’optimisme selon lequel il continuera de lisser les rides de son jeu. (En effet, il y a des arguments à faire valoir qu’il a pris des mesures de développement même dans les limites d’une saison décevante.) Si le prochain front office des Knicks, qui serait dirigé par le courtier en électricité de longue date de la CAA, Leon Rose, pourrait ajouter plus viable tireurs à une équipe qui se classe 28e dans la NBA en 3 points par match et en 3 points de tir, Barrett pourrait trouver des chemins plus clairs vers la jante et moins aider la défense une fois qu’il y sera; une forte augmentation de l’efficacité intérieure et de l’efficacité globale pourrait suivre.

Le contexte importera beaucoup pour Barrett. Il semble peu probable qu’il s’épanouisse dans le genre de superstar de premier ordre qui peut transformer la fortune des Knicks à lui seul. Il a cependant la possibilité de l’aider, à condition qu’ils puissent lui en donner en premier.

Ja Morant, Grizzlies

J’ai jailli sur Morant une poignée de fois déjà cette saison, donc je ne m’y attarderai pas. Morant et les Grizzlies sont des incontournables de la télévision depuis des mois, mais ils sont également bons depuis un moment: depuis que Morant est revenu d’une absence de quatre matchs en raison de spasmes au dos le 9 décembre, Memphis a perdu 22 ans. 10, septième meilleur de la NBA.

Une des raisons de leur élan: les Grizzlies ont été excellents dans les matchs serrés, avec une fiche de 9-4 dans cette période lorsque le score est à moins de cinq points dans les cinq dernières minutes et marquant 115,5 points pour 100 possessions «d’embrayage». Morant est le catalyseur de tout ce succès en fin de partie. Le meneur de jeu de 20 ans a tiré 14 pour 22 (63,6%) dans des situations d’embrayage au cours de cette course remarquable, époussetant les défenseurs du dribble, créant de l’espace pour toutes sortes de lay-ups, maigres et flotteurs, et parfois simplement apportant le toit sur la couronne d’un protecteur de jante potentiel:

La poussée improbable des Grizzlies pour le no. 8 semences, c’est bien plus que Morant. (Cette poussée devient de plus en plus réaliste de jour en jour, d’ailleurs; ils entrent dans les quatre matchs de la pause des étoiles et un bris de tête-à-tête sur les Trail Blazers.) Le chef du personnel, Zach Kleiman, a mis en place une profonde et une équipe talentueuse, et l’entraîneur-chef Taylor Jenkins a merveilleusement réussi. Jaren Jackson Jr. et Jonas Valanciunas se complètent magnifiquement à l’avant. Dillon Brooks a assez bien joué pour obtenir une prolongation de contrat de 35 millions de dollars. Brandon Clarke et De’Anthony Melton anéantissent les adversaires du banc. Il y a beaucoup de crédit pour faire le tour. C’est l’équipe de Ja, cependant; ça va où il va. Et à ce stade, je ne serais pas trop rapide pour fixer un plafond à ce niveau.

Aussi, très vite: je comprends pourquoi les fans de Grizzlies ont été cochés que le gardien des Suns Devin Booker, et non Morant, a eu le feu vert pour remplacer Damian Lillard blessé lors du match des étoiles de dimanche. Cela ressemble à récompenser un bon gars avec de bonnes statistiques sur un joueur qui produit directement des victoires pour l’une des histoires les plus remarquables de la ligue. Comme je l’ai écrit il y a quelques semaines lorsque j’ai choisi Booker comme réserve, je ne pense pas que Booker mérite plus cette étiquette. (S’il l’a jamais fait.)

Booker flirte avec une combinaison historique de production et d’efficacité à Phoenix; il est sur la bonne voie pour être l’un des sept joueurs à avoir en moyenne 26 points et six passes avec un pourcentage de tir réel au nord de 0,600, rejoignant deux gars qui sont dans le Hall of Fame et quatre autres qui le seront. Il surpasse Morant dans une multitude de métriques avancées et affecte en fait sa propre victoire: les Suns surpassent leur opposition avec Booker au sol (par un peu plus que les adversaires Grizz surclassés dans les minutes de Morant, pour ce que ça vaut) et se font camper quand il est off it. Il est vraiment, vraiment bon, et même en tenant compte de la qualité de l’équipe, il mérite plus une place d’étoile que Morant cette saison.

Ja, pour sa part, semble avoir pris la décision dans la foulée:

je vais me préparer, et un jour mon heure viendra ⏳

– Ja Morant (@JaMorant) 13 février 2020

Bon sang, ça le sera. Pour l’instant, cependant, nous devrons nous connecter vendredi pour assister à l’acte de Morant. Si vous ne l’avez pas encore fait, croyez-moi: ça vaut le coup.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer