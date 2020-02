Zion Williamson marque l’histoire de la victoire des pélicans

Zion Williamson a marqué l’histoire lors de la victoire des Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre les Cavaliers de Cleveland vendredi soir.

Évidemment, battre Cleveland n’a rien de spécial en soi. Tout le monde le fait. Les Cavaliers sont une équipe horrible et à 17-42 sont à égalité pour le pire record de la Conférence de l’Est avec les Knicks de New York tout aussi embarrassants.

Cependant, ce qui était spécial vendredi soir, c’est que Williamson a marqué 24 points sur un tir de 11 sur 16, et cela a marqué la 10e sortie consécutive au cours de laquelle il a enregistré plus de 20 points. C’est un record pour un adolescent de la NBA.

Le record de Williamson était auparavant détenu par le vétéran actuel des Portland Trail Blazers et la star de Denver Nuggets, Carmelo Anthony.

Après avoir été informé de son bilan, Williamson est resté assez modéré.

“Je pense que vous et le monde et les médias sont plus heureux pour moi que moi-même”, a déclaré la recrue.

“Honnêtement, je n’y pense pas beaucoup. Je veux juste gagner. Mon beau-père m’a appris en grandissant que si l’équipe réussit, le succès individuel suivra. »

Jusqu’à présent cette année, Williamson affiche une moyenne de 23,3 points, 7,1 rebonds et 2,3 passes décisives par sortie. Lors des 13 matchs qu’il a disputés, la Nouvelle-Orléans a une fiche de 8-5.

Soudain, une équipe qui, à un moment de la saison, semblait morte dans l’eau, est maintenant à deux matchs des Grizzlies de Memphis pour la huitième et dernière place en séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Les Pélicans finiront-ils par se qualifier pour les éliminatoires? Le temps nous le dira. Mais de toute façon, avec Williamson comme star, la star de l’équipe, leur avenir s’annonce très brillant.

