Zion Williamson n’est pas dérouté – The Ringer

Le meilleur joueur de chaque équipe sur route s’installe généralement dans le coin à l’intérieur du vestiaire du Staples Center. C’est là que Damian Lillard s’habille, où Chris Paul se glace les genoux et où Luka Doncic répond aux questions. Début janvier, la dernière fois que les Pélicans étaient à Los Angeles, Brandon Ingram était assis sur ce siège, mais mardi soir, c’est là que Zion Williamson était assis. Dans le coin, il a mis ses chaussettes blanches et ajusté son ruban de cheville tandis que trois caméras planaient au-dessus de sa tête ornée de Beats. Quelques minutes plus tard, il a avoué quelque chose à son coéquipier Darius Miller, qui était assis à proximité: TNT lui avait demandé s’il voulait être micro pour le match très médiatisé entre les Lakers et les Pélicans, mais il avait dit non.

“Je ne sais pas de quoi je parle sur le terrain”, a-t-il dit en riant alors que Miller le taquinait à ce sujet. Telle est la réalité NBA de Zion: même si sa carrière est encore naissante, le traitement des stars fait déjà partie de son expérience au quotidien. Et mardi à Los Angeles, où les lumières semblent briller, l’attention qui tourne généralement autour de LeBron James s’est tournée vers Zion, 19 ans.

Même si Zion a répondu aux attentes avec son jeu, marquant 29 points en 33 minutes – son 11e match de 20 points ou plus – il ne semblait pas intéressé à jouer volontairement le rôle d’un jeune joueur starstruck prêt à être le prochain Prodige semblable à LeBron.

“Il ne parle pas du battage médiatique ou de quelque chose comme ça, mais quand vous êtes un joueur de type une fois dans une génération comme lui, cela vient avec le territoire”, a déclaré son coéquipier Josh Hart. “Je pense qu’il le gère le mieux possible.”

Au shootaround mardi matin, interrogé sur le sentiment de monter contre LeBron, Zion a baissé la tête, a arpenté d’un côté à l’autre, a fait un sourire penaud et a dit qu’il aimerait répondre aux questions sur ce que LeBron “et tous ces autres grands joueurs »Signifiait pour lui grandir après le match.

Pendant l’avant-match, tout le monde était entré sur le terrain avec ses appareils photo et son téléphone pour le regarder jouer. La session a finalement été courte, avec un seul dunk, et a été mise en livre par lui en regardant un film sur le banc avant de signer une poignée de maillots pour les fans.

“C’est absolument fou, vraiment, où chaque hôtel, chaque restaurant, tout ce que nous faisons, il n’y a qu’une tonne de gens qui veulent juste le voir”, a déclaré l’entraîneur des Pélicans Alvin Gentry. “C’est comme ça depuis le jour 1.”

Derrick Favors a découvert Zion Williamson pour la première fois comme nous tous – en voyant une vidéo Instagram de lui trempant.

«Mon petit frère m’avait parlé de lui», m’a dit Favors. “J’ai vu le clip et je me suis dit:” Bon sang, c’est fou. “” Mais à l’époque, même Favors avait des doutes. Il s’est émerveillé des vidéos, mais les a classées comme des faits saillants éphémères. “On s’habitue tellement à voir ce genre de choses, en particulier sur les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré.

Beaucoup de choses ont changé depuis lors, et Favors a maintenant un siège au premier rang pour regarder Zion passer de la sensation Instagram et de la superstar universitaire à avoir les yeux de toute la ligue après chacun de ses mouvements après seulement 13 matchs. Ce n’est pas différent de la montée que LeBron a connue – sur la couverture de Sports Illustrated en tant que lycéen, contournant le collège et frappant la NBA par la tempête avec un sac à dos d’attentes déjà suspendu à ses larges épaules. Il n’y a aucune certitude que Zion dépassera les attentes comme LeBron l’a fait, mais il est indéniable que le décollage en fusée de sa carrière et sa capacité à avoir un impact sur la victoire annoncent déjà la grandeur future. Les Pélicans ne tarissent pas d’éloges sur tout, de la façon dont il s’inscrit dans une attaque fluide si rapidement à son efficacité d’un autre monde, à son rebond, à, bien sûr, ses capacités athlétiques uniques.

“Il y a quelques joueurs dans ma carrière où vous avez l’impression de les regarder ou vous jouez avec eux et vous vous dites:” Mec, ce gars, ce n’est pas sa nuit “”, a déclaré JJ Redick. «Et tu lèves les yeux et il a 27 et 8, avec 5 passes décisives et 2 blocs. Qu’est-ce qui vient de se passer? Ce n’est qu’un de ces gars. ”

Les Pélicans profitent des dividendes que Zion a gagnés grâce à tout le travail qu’il a accompli pendant sa rééducation après une opération au genou qui lui a coûté plus de la moitié de sa saison recrue. La longue mise à pied a rendu son retour au tribunal beaucoup plus attendu, ce qui a rendu sa production beaucoup plus appréciée.

“Tout le monde a vu les temps forts de YouTube, tout le monde connaît le battage médiatique, donc je pense que cela a stimulé la base de fans, il a dynamisé tout le monde”, a déclaré Favors.

La célébrité de la NBA est venue rapidement pour Zion, mais il n’est pas vraiment du genre à se prélasser dans sa propre renommée.

«Ces choses sont difficiles – devoir rester ici tous les jours, et vous lui posez toutes ces questions personnellement», a déclaré Gentry. “Ce n’est vraiment pas qui il est. … Ce n’est jamais à propos de lui, il ne veut jamais que ce soit à propos de lui. »

Zion sonne comme s’il a été un plus en chimie et une pièce nécessaire sur le terrain pour une équipe qui a commencé la saison 6-22 mais est maintenant dans la chasse aux séries éliminatoires. Le test oculaire confirme le changement dans la colonne des victoires, car il est impossible de regarder Zion jouer et de ne pas se sentir attiré par lui à chaque possession. Chaque fois qu’il marche sur le court, il l’enveloppe – son style de jeu le fait ressortir comme un surligneur dans un monde en noir et blanc.

Une fois que le match a commencé mardi soir, son désir de gagner et sa capacité à couper le souffle étaient clairs – comme cela a été plus d’une fois depuis ses débuts. Chaque fois qu’il a trempé, et surtout quand il a laissé Markieff Morris figé alors qu’il sautait pour une ruelle parfaite, les fans des Lakers ont réfléchi «ooh’d» comme si peu importaient les couleurs que Zion portait. Chacun des mouvements de 6 pieds 6 pouces et 285 livres qui valait la peine d’être mis en évidence semblait se produire en un clin d’œil, comme un char se déplaçant à la vitesse d’une voiture de course.

“C’est un spécimen physique”, a déclaré Favors. “C’est une joie de le regarder.”

Malgré toute l’attention qu’il a déjà méritée, Zion continue d’apprendre, de s’adapter aux rotations et aux files d’attente et de poser des questions chaque fois qu’il le peut. Mais même à un âge de basket-ball aussi prématuré, sa simple présence est parfois plus que suffisante.

“Juste pouvoir construire de l’énergie avec des dunks et tout ce qu’il fait”, a déclaré Jrue Holiday. “C’est quelqu’un sur lequel il faut toujours avoir un corps parce que sinon, il va faire ce qu’il veut.”

Sion est conscient de cela, et vous pouvez le voir dans l’intrépidité qu’il a en conduisant sur la jante, peu importe qui est sur le chemin. Bien sûr, la défaite de 118-109 mardi a fourni quelques moments de bienvenue dans la ligue, comme quand il a été bloqué par Anthony Davis au bord. Mais pour chaque possession offensive à moitié cuite, il y avait un entraînement puissant qui a abouti à un et-1, un rebond sur Dwight Howard qui a montré ses capacités de saut, une possession défensive où il a bloqué Davis et une multitude d’autres fois où il dissuadait les tirs et les passes en étant simplement actif, un spectacle à voir presque aussi captivant que ses dunks.

“Je suppose que cela ne semblait pas vraiment lui intéresser”, a déclaré Holiday, interrogé sur Zion face à la grande scène. «Il est allé là-bas et est allé vers eux, peu importe qui c’était, LeBron, AD, Dwight, JaVale [McGee], cela n’avait pas d’importance. ” Lors du tournage, Holiday avait rappelé comment, quand il était adolescent recrue dans la ligue, il avait peur de faire face à quelqu’un comme Shaquille O’Neal. Avec Zion, cependant, il ne ressentait aucune appréhension. Après avoir reçu une poignée de questions sur le fait de jouer contre LeBron après la partie, quand il a dit qu’il y répondrait, Zion a minimisé sa propre performance à cause de la perte, et a dit “allez, mec” avec un rire exaspéré lorsqu’on lui a demandé s’il était surréaliste de partager la cour avec LeBron.

“Je veux dire que c’est un joueur incroyable, je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas tous à ce sujet”, a déclaré Zion. “Il a géré les affaires et a fait ce qu’il avait à faire pour obtenir la victoire.”

La performance gagnante de LeBron, qui comprenait un sommet de 40 points pour la saison, lui a permis de s’asseoir sur le banc (et de manger une vigne rouge) avec moins d’une minute à jouer. Là, il a regardé Zion s’approcher de la ligne des lancers francs, secouer la tête avec frustration et manquer deux coups. Le deuxième était sa 19e tentative de lancer franc de la nuit, un total qu’un seul autre joueur de 19 ans a réussi dans l’histoire de la NBA: LeBron. Une fois la sonnerie retentie, Zion et LeBron se séparèrent sans se dire un mot. Ils se retrouveront à la Nouvelle-Orléans dans cinq jours, et les questions, comparaisons et récits reprendront. Mais mardi, chaque ordre du jour était clair: LeBron n’est toujours pas prêt à passer le flambeau. Sion, cependant, essaie déjà de le prendre.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer