Zion Williamson n’est pas seulement de retour – il est dans une chasse aux séries éliminatoires

Il a fallu trois mois, 44 jeux manqués, une réparation chirurgicale du ménisque du genou droit et une mise au point de la tige à la poupe de la chaîne cinétique qui comprenait des ajustements à «de petites choses dans sa façon de marcher et de courir», mais le la fin de notre long cauchemar de la National Basketball Association est presque terminée. Zion Williamson s’apprête à faire ses débuts en saison régulière mercredi soir, à domicile à la Nouvelle-Orléans contre les San Antonio Spurs. Le non. 1 choix dans le repêchage de la NBA 2019 – l’une des perspectives les plus en vogue de notre époque, l’un des joueurs de première année les plus dominants et remarquables de l’histoire de la NCAA, et un spécimen physique sans précédent dont le corps impossible s’est échoué à la veille de ce qui aurait dû a été sa première en octobre – jouera au basket ce soir.

Au cas où vous auriez oublié à quoi cela ressemble, permettez-moi d’améliorer votre journée par un bref rappel:

Maintenant, nous ne devrions probablement pas nous attendre à voir autant de sauce de Williamson immédiatement. Cela fait 101 jours depuis le dernier avant-goût de l’action en direct de Zion, ce qui pourrait apporter une couche de rouille que nous n’avions pas vue quand il déchaînait la pré-saison à un degré historique. Cela pourrait prendre un peu de temps à la recrue pour trouver ses jambes de mer, et il pourrait ne pas avoir tout ce temps pour commencer; alors que la Nouvelle-Orléans prévoit de le démarrer à ses débuts, l’équipe sera également “surveiller ses minutes”, avec le vice-président exécutif des opérations de basket-ball David Griffin disant aux journalistes que le non. 1 choix n’aura pas de «restriction de minutes difficiles», mais sera joué par «courtes rafales».

Il reste à voir exactement combien de temps ces relais dureront et combien de temps au sol ils totaliseront. Quoi qu’il en soit, il semble intéressant de noter que, stylistiquement, il est difficile d’envisager une autre façon pour Zion de jouer que ce que nous avons déjà vu. Les «explosions» – que ce soit des explosions soudaines ou l’application d’une force incroyable qui fait que les choses se brisent violemment – sont une sorte de chose de Zion. “Il fait de la merde d’un point de vue physique que personne d’autre ne fait”, a récemment déclaré Griffin à Baxter Holmes d’ESPN.

Ce qui importe le plus dans le mercredi soir, c’est qu’il est suivi d’un jeudi matin sans incident; si Williamson peut rester en bonne santé et rester sur le terrain est l’une des questions les plus importantes de la NBA pour le reste de la saison, pour les fans de Pelicans, pour les amateurs de basket-ball, ainsi que pour les dirigeants et partenaires de la ligue. Après cela, cependant, ce qui importe, c’est que son retour pourrait en fait, pratiquement, avoir une incidence tangible pour la Nouvelle-Orléans – ce qui ne semblait pas être le cas il y a quelques semaines à peine.

Un mois après le début de la saison, les Pélicans étaient 6-9, marquant efficacement grâce à un démarrage à chaud du swingman nouvellement importé Brandon Ingram, mais peinant à enchaîner les arrêts en défense. Deux mois plus tard, la Nouvelle-Orléans a été épouvantable 7-23, secouant une séquence de 13 matchs perdants désastreux qui nous a amenés à nous demander si l’entraîneur-chef Alvin Gentry, le gardien vedette Jrue Holiday et le podcasteur / tireur d’élite JJ Redick étaient en route pour sortir de la ville . Cela nous a également amenés à nous demander si Zion pourrait être mieux servi en suivant les traces de Blake Griffin, Joel Embiid, Ben Simmons, Michael Porter Jr. et d’autres qui ont pris un maillot rouge médical et reporté leur campagne de recrue d’une saison.

Maintenant, cependant, Williamson revient dans une équipe de pélicans qui fait partie des équipes les plus chaudes de la NBA. La Nouvelle-Orléans a remporté 11 de ses 16 derniers matchs et se vante du cinquième meilleur classement net de la ligue au cours de cette période, selon Cleaning the Glass, rejoignant le Jazz, les Celtics et les Lakers comme les seules équipes de la NBA à se classer dans le top 10 de l’efficacité offensive et défensive pendant cette séquence.

Ingram a continué de jouer au niveau des étoiles, soulignant sa candidature avec une performance de bravoure dominante de 49 points, huit rebonds et six passes pour dominer le Jazz en prolongation jeudi dernier. Derrick Favors a aidé à stabiliser la défense de l’équipe tout en ajoutant un gros homme avec un blindage rigide et des passes supplémentaires à une rotation de la zone avant qui a aidé l’offensive de Gentry à respirer; La Nouvelle-Orléans a marqué 5,5 points de plus pour 100 possessions avec le centre vétéran sur le terrain plutôt que pendant cette manche. Redick est resté un tireur d’élite créateur d’espace, forant 46% de ses 3 pointeurs. Lonzo Ball, remarquablement, l’a rejoint, réussissant un peu moins de 36% de ses triplés tout en prenant près de sept par match dans ce qui a été le meilleur tronçon de sa jeune carrière.

Jrue Holiday est revenu lundi d’une blessure au coude qui l’a maintenu sur l’étagère pendant deux semaines et a rapidement délivré 36 points et une excellente défense contre la sensation de recrue Ja Morant dans une victoire sur Memphis – une victoire qui a amené la Nouvelle-Orléans à 3,5 matchs du huitième. Grizz ensemencé. Tout semble aller dans le sens des Pélicans en ce moment … et maintenant, ils (et nous) ouvrons le cadeau le plus attendu de la saison NBA 2019-2020.

Il y aura des problèmes à résoudre. Dans quelle mesure Williamson et Favors peuvent-ils s’intégrer dans une zone avant qui semble légère lors du tir, permettant aux défenses d’emballer la peinture et de gommer l’attaque des Pélicans? L’intégration de Zion et la redistribution des touches et des tentatives de placement sur le terrain feront-elles dérailler ce qui a été une percée en première mi-temps pour Ingram? (Je suis prudemment optimiste ici. Ingram tire un record de carrière de 39,9% sur une plage de 3 points sur plus de six essais par match, le forage semble hors de la capture et du dribble, ce qui pourrait aider à atténuer les problèmes d’espacement. De plus, Zion ne fait pas pas besoin de marteler le rocher pour avoir un impact offensif et pourrait être un partenaire de sélection dynamique pour Ingram, qui a été plus productif en terminant les jeux dans le pick-and-roll cette saison qu’à aucun autre moment de sa carrière.) Et quand Gentry va petit pour obtenir toutes les meilleures armes de la Nouvelle-Orléans sur le sol – Zion, Ingram, Holiday, Redick et Ball – peuvent-ils défendre suffisamment bien pour remporter les victoires qu’il faudra pour passer du 12e au 8e rang au milieu du classement -Avril?

Les Pélicans ont près de trois mois pour trouver les réponses, l’un des calendriers restants les plus amicaux de toute la ligue, une poignée de joueurs jouant leur meilleur ballon de la saison et un talent générationnel entrant dans la mêlée. Que vous soyez ou non aussi optimiste sur les chances de la Nouvelle-Orléans de faire les séries éliminatoires en tant que FiveThirtyEight – ce qui, quelque peu choquant, évalue les chances des Pels de casser les huit premiers à 62% – la chance de voir enfin ce que les balles de ping-pong et les manœuvres de l’intersaison de Griffin ont promis d’offrir une injection d’excitation pour démarrer la deuxième mi-temps. Ce qui est passé est un prélude; l’avenir commence ce soir. Mettez votre meilleure paire de chaussures non explosées. Il est enfin temps de danser.