Zion Williamson paiera les salaires des ouvriers de l’aréna de la Nouvelle-Orléans

L’épidémie de coronavirus a forcé presque toutes les grandes ligues sportives à suspendre leurs opérations ou à annuler des matchs, et il est possible que nous ne voyions pas d’arènes remplies de fans pendant une période prolongée, car le nombre de cas confirmés continue d’augmenter rapidement à travers le monde. L’épidémie nous affectera tous de différentes manières, mais de nombreux travailleurs de l’aréna sont confrontés à de graves difficultés financières avec des événements annulés dans un proche avenir.

Heureusement, certaines organisations – mais pas assez – et des joueurs généreux se sont mobilisés pour aider les travailleurs de l’aréna à se sentir en sécurité pendant cette période incertaine. Immédiatement après l’annonce par la NBA de la suspension de la saison, le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a annoncé qu’il travaillait sur un programme pour aider les travailleurs de l’aréna qui étaient soudainement sans emploi. Plusieurs autres équipes de différents sports se sont depuis engagées à payer les travailleurs de l’aréna, et certains joueurs ont promis des milliers pour aider les gens qui aident à rendre leurs jeux possibles.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Kevin Love de Cleveland et le gardien des Panthers de Floride Sergei Bobrovsky se sont tous engagés à faire un don de 100 000 $. La Nouvelle-Orléans pour le mois prochain.

«Les habitants de la Nouvelle-Orléans ont été incroyablement accueillants et encourageants depuis que j’ai été repêché par les Pels en juin dernier, et certaines des personnes les plus spéciales que j’ai rencontrées sont celles qui travaillent au smoothie King Center.

Ce sont ces gens qui rendent nos jeux possibles, créant l’environnement parfait pour nos fans et toutes les personnes impliquées dans l’organisation. Malheureusement, bon nombre d’entre eux se remettent encore des défis à long terme créés par Katrina, et font maintenant face à l’impact économique du report des jeux à cause du virus.

Ma mère m’a toujours montré l’exemple du respect des autres et de la reconnaissance de ce que nous avons.Je m’engage donc aujourd’hui à couvrir les salaires de tous les employés du Smoothie King Center pour les 30 prochains jours. C’est un petit moyen pour moi d’exprimer mon soutien et mon appréciation pour ces personnes formidables qui ont été si formidables pour moi et mes coéquipiers et j’espère que nous pourrons tous nous unir pour soulager une partie du stress et des difficultés causées par cette crise sanitaire nationale. »

Ces actes de générosité sont vraiment réconfortants et méritent d’être félicités – mais il n’appartient pas aux joueurs de s’assurer que les employés concernés ne perdent pas leur gagne-pain. De nombreux fans ont tweeté divers athlètes professionnels cette semaine, proposant de donner de l’argent pour aider les travailleurs de l’aréna – une solution proposée avec de bonnes intentions, sans aucun doute, mais qui permet également aux propriétaires de milliardaires de s’en sortir. Les Milwaukee Bucks, par exemple, ont encouragé un plus grand nombre de leurs joueurs à intensifier leurs activités et à faire des dons, au lieu de simplement s’engager à couvrir les salaires. La plupart des équipes de la NBA n’ont pas encore annoncé de plan pour aider les travailleurs de l’aréna.

Les pélicans ont réagi à l’acte de Williamson dans un communiqué et ont noté que la situation était «compliquée», car les pélicans sont locataires de l’immeuble et ne sont donc pas responsables du paiement des travailleurs de l’aréna.

Cependant, cela n’a pas besoin d’être compliqué. Selon Forbes, toutes les équipes de la NBA sauf deux ont affiché un résultat opérationnel au nord de 20 millions de dollars en 2018-19, et la plupart des équipes étaient bien au-dessus de cette marque. Cela ne devrait même pas être une décision difficile pour les équipes. C’est une excellente initiative de relations publiques qui montre que chaque organisation se soucie de sa communauté, et ne serait probablement pas un coût exorbitant. Ce n’est pas aux joueurs, dont la plupart ont une valeur nette qui est une infime fraction du propriétaire de leur équipe, de faire la bonne chose.

